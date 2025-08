Migranti, Corte Ue: Paese sicuro se lo è per tutta la popolazione

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento destinato a sostituire la direttiva attualmente applicabile, uno Stato membro dell’Ue non può designare come Paese di origine “sicuro” un Paese terzo che non soddisfi, per alcune categorie di persone, le condizioni sostanziali di questa designazione. Lo stabilisce la Corte di Giustizia dell’Ue, nella sentenza che riguarda il caso di due cittadini del Bangladesh che erano stati portati dalle autorità italiane in un Cpt in Albania. ---internazionale/ [email protected] (Web Info)