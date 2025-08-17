Monte Bianco, alpinista precipita e muore sulla Cresta del Brouillard
(Adnkronos) - Tragedia sul massiccio del Monte Bianco. Nella mattinata di oggi, domenica 17 agosto, il Soccorso Alpino Valdostano è intervenuto sulla Cresta del Brouillard, a quota 4030 metri, per il recupero di un alpinista precipitato e morto.
La salma è stata portata a Courmayeur. Il riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell'incidente sono di competenza del soccorso alpino della Guardia di Finanza di Entrèves-Courmayeur. I due compagni, illesi, sono stati portati a Courmayeur.
Ieri - sempre il Soccorso Alpino Valdostano - è intervenuto sul Dente del Gigante dove un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto, su corda. Dopo diversi tentativi di avvicinamento in elicottero, i soccorritori hanno scalato il Dente del Gigante e raggiunto l'alpinista bloccato, portandolo poi al rifugio Torino per il recupero in elicottero. [email protected] (Web Info)
