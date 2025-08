Napoli, solo pari in amichevole: con la Casertana finisce 1-1

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Ancora delusione per il Napoli in amichevole. Oggi, lunedì 4 agosto, i partenopei di Antonio Conte sono tornati in campo a Castel di Sangro per sfidare la Casertana, con il match che è terminato 1-1. In vantaggio, al 35', ci va proprio la squadra di Serie C con il colpo di testa di Vano, poi al 43' arriva il pareggio di Politano, bravo a saltare un difensore, entrare in area e battere sotto la traversa il portiere avversario. Conte aveva subito voluto tornare in campo dopo la sconfitta di ieri contro il Brest, squadra francese che si era imposta 2-1. Il doppio vantaggio transalpino era stato dimezzato nella ripresa dal nuovo acquisto Lucca, arrivato dall'Udinese, con De Bruyne a ispirare la manovra offensiva. Il Napoli, dopo il ritiro di Dimaro, continuerà la preparazione a poche settimane dall'inizio del campionato di Serie A, che partirà il prossimo 24 agosto. [email protected] (Web Info)