Neonati morti in ospedale a Bolzano, stop a detergente per i piatti: “E’ contaminato”
(Adnkronos) - Dopo la morte di due neonati prematuri nel Reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano, si è deciso di sospendere l'impiego di "uno specifico detergente per i piatti potenzialmente contaminato in tutti gli ospedali della Provincia".
A emanare la direttiva l'azienda sanitaria dell'Alto Adige che aggiunge come la misura sia stata presa "a titolo precauzionale e in attesa di ulteriori verifiche".
La situazione nel Reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Bolzano resta invariata.
Le condizioni di salute dei 10 neonati prematuri ricoverati continuano ad essere stabili.
"Questa disposizione resterà in vigore fino a una sua revoca - conclude la nota -. Il Reparto di Ostetricia, ma anche tutti gli altri Reparti e Servizi dell'Ospedale di Bolzano non sono interessati da questa particolare situazione e lavorano regolarmente e a pieno regime". [email protected] (Web Info)
- Modena, tutto esaurito al mercato Albinelli per il Cotechino day
- A Riccione si abbassano le luci per la nascita delle tartarughe
- Tragedia di Ferragosto sulla spiaggia di Rimini: trovato morto un 21enne
- Ticket non riscossi, la Regione lancia un'azione di recupero dopo la sospensione per l’emergenza coronavirus
- Quindicenne si getta nel fiume Po per farla finita: salvato da un amico
- Precipita col parapendio a Sestola, è grave
- In carcere per evasione dai domiciliari, deve rispondere anche del reato di sostituzione di persona
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta