Pechino Express stasera 29 agosto, per la prima volta in chiaro su TV8
(Adnkronos) - Parte stasera, venerdì 29 agosto, il viaggio di 'Pechino Express – Fino al tetto del mondo' per la prima volta in chiaro su TV8. Alla conduzione Costantino della Gherardesca, affiancato da Fru in qualità di inviato speciale. Ogni venerdì, alle ore 21.30, prende le mosse un nuovo sfiancante, ma indimenticabile itinerario dello show Sky Original, realizzato da Banijay Italia. Un viaggio spettacolare e adrenalinico, in dieci tappe, che si sviluppa in altezza, partendo dalle spiagge e dal mare cristallino dell’Oceano Pacifico, salendo su altipiani verdi e misteriosi, perdendosi all’interno di giungle imprevedibili, fino ad arrivare alle vette più elevate del pianeta. La rotta parte, infatti, dalle Filippine, attraversa il nord della Thailandia e arriva fino al Nepal, Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine. Un viaggio in condizioni ambientali e climatiche totalmente diverse tra loro che conduce i viaggiatori letteralmente 'Fino al tetto del mondo'. Ecco le 9 coppie che compongono il cast: 'I Medagliati', Jury Chechi e Antonio Rossi; 'I Complici', Dolcenera e Gigi Campanile; 'I Cineasti', Nathalie Guetta e Vito Bucci; 'Gli Estetici', Giulio Berruti e Nicolò Maltese; 'Le Sorelle', Samanta e Debora Togni; 'I Primi Ballerini', Virna Toppi e Nicola Del Freo; 'Gli Spettacolari', Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba; 'I Magic', Jey e Checco Lillo; 'Le Atlantiche', Ivana Mrázová e Giaele De Donà. Anche la corsa 'Fino al tetto del mondo' di questa edizione di 'Pechino Express' si caratterizza per un forte spirito di competizione mescolato all’impagabile stupore per la scoperta. Le coppie esplorano e scoprono luoghi geograficamente lontani e popoli culturalmente distanti, per i viaggiatori in gioco le emozioni sono intense e indimenticabili, soprattutto per le fortissime interazioni che si creeranno sia all’interno della coppia che con le popolazioni locali conosciute lungo il cammino, esseri umani tanto diversi per cultura e abitudini quanto capaci di collaborare anche nelle condizioni più estreme. Il tutto sommato alla gioia per la solidarietà che questo viaggio porta sempre con sé, perché anche quest’anno il premio finale è devoluto a sostegno di una ONG che con i suoi volontari opera nei Paesi visitati durante il tragitto. Negli oltre 6mila chilometri che compongono il percorso della gara le coppie possono contare su pochissimi elementi di base, uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. A fronte di questo bagaglio risicatissimo, le coppie devono basare tutto il loro percorso sulla resistenza fisica e psicologica, sull’abilità e sull’intraprendenza, sullo spirito di adattamento e di sopravvivenza. Devono cercare ospitalità per la notte e farsi offrire passaggi sui mezzi di trasporto che trovano lungo il percorso: in totale, nel corso della stagione, le coppie usano le più disparate tipologie di mezzi di trasporto presenti nei tre Paesi (auto, pick up, bus, carretti, trattori, sidecar, tuk tuk, motorini, quad). Una volta entrati appieno nel clima del viaggio le coppie sono davvero pronte a vivere un’avventura che per loro sarà una continua scoperta per gli occhi e per l’anima. L’esplorazione di territori sconosciuti e la ricerca di ospitalità presso le popolazioni del posto obbligano i viaggiatori di “Pechino Express” ad adattarsi allo stile di vita locale con tradizioni secolari, usanze curiose e alimenti impensabili: inevitabilmente più i viaggiatori riescono a sentirsi parte del nuovo mondo e più la loro esperienza sarà indimenticabile. In questa stagione 'Pechino Express' esplora l’Asia meridionale, per un tragitto lungo 6mila chilometri che parte nelle isole dell’arcipelago delle Filippine per poi spostarsi verso ovest, dapprima in Thailandia, quindi in Nepal. Il viaggio “Fino al tetto del mondo” si sviluppa letteralmente in altezza: la prima tappa scatta in riva all’oceano, nelle acque cristalline dell’isola di Palawan nelle Filippine; da qui i viaggiatori si spostano negli altopiani misteriosi e nelle giungle imprevedibili nel nord della Thailandia; per poi arrivare in Nepal, Paese piccolo ma dalla storia millenaria che si snoda nella catena montuosa dell’Himalaya, tanto da ospitare 8 delle 10 montagne più alte del mondo, in primis l’Everest con i suoi 8848 metri di altezza. Quella di questa edizione è una delle rotte più sorprendenti di sempre: le coppie in gara devono adattarsi a panorami, culture e storie lontane e in continuo cambiamento, ma soprattutto a condizioni climatiche che mutano continuamente tra un Paese e l’altro. [email protected] (Web Info)
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell'abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l'enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca "Stellata" e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l'ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
RicostruzioneA Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
Lavori in corsoA 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile
CronacaScomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
CuriositàOperazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
CuriositàEmilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
La storiaPer evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
PuntoE' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie