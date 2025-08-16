Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
16 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Pippo Baudo, Belli: “Un vero maestro di tv, grande punto di riferimento”

Pippo Baudo, Belli: “Un vero maestro di tv, grande punto di riferimento”

|16 Agosto 2025

(Adnkronos) - "Un vero maestro di televisione, grande musicista con una grandissima sensibilità artistica" lo ricorda, parlando con l'Adnkronos Paolo Belli. "Un grandissimo punto di riferimento per me, continuerò sempre a guardare attentamente il suo stile. Grazie Pippo. Evviva Pippo".  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Punto da un calabrone, morte cerebrale per un 60enne bolognese
Cronaca
Punto da un calabrone, morte cerebrale per un 60enne bolognese
L’insetto era nascosto nell’abitacolo della vettura.
Pene più severe contro chi abbandona rifiuti e insudicia l’ambiente
Da sapere
Pene più severe contro chi abbandona rifiuti e insudicia l’ambiente
Lo stabilisce il cosiddetto decreto “Terra dei fuochi”.
Personale Ata, sindacato scuola Flc Cgil Modena: "Solo un posto su tre destinato al ruolo"
Scuola e università
Personale Ata, sindacato scuola Flc Cgil Modena: "Solo un posto su tre destinato al ruolo"
Per i profili di operatore agrario, presente negli istituti superiori Spallanzani di Castelfranco Emilia e Calvi di Finale Emilia, da anni non sono destinatari di nomine in ruolo.
Chiusura tangenziale Rabin di Modena, l'associazione Ruote Libere: "Una follia, chiediamo una soluzione meno impattante"
Traffico e viabilità
Chiusura tangenziale Rabin di Modena, l'associazione Ruote Libere: "Una follia, chiediamo una soluzione meno impattante"
Per l'associazione, i percorsi alternativi indicati dalla Provincia paiono non riflettere la complessità della viabilità locale.
Rubano scarpe da ginnastica per 1.500 euro, denunciati dai carabinieri
Cronaca
Rubano scarpe da ginnastica per 1.500 euro, denunciati dai carabinieri
Il furto all'outlet Mantova Village.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Pippo Baudo, l'annuncio quasi in diretta di Cristina D'Avena: "Ci ha lasciato una persona stupenda"
Pippo Baudo, l'annuncio quasi in diretta di Cristina D'Avena: "Ci ha lasciato una persona stupenda"
Sinner, il regalo di Atmane per il compleanno: una carta dei Pokemon
Sinner, il regalo di Atmane per il compleanno: una carta dei Pokemon
Pippo Baudo, Diaco: "Gigante, maestro e amico"
Pippo Baudo, Diaco: "Gigante, maestro e amico"
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Si è spenta la tv, era il nostro faro"
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Si è spenta la tv, era il nostro faro"
Pippo Baudo, Mara Venier in lacrime: "Notizia devastante"
Pippo Baudo, Mara Venier in lacrime: "Notizia devastante"
Pippo Baudo, Morandi: "Mi aiutò a superare un mio momento di crisi"
Pippo Baudo, Morandi: "Mi aiutò a superare un mio momento di crisi"
Pippo Baudo, Nancy Brilli: "Un vero maestro, ti faceva sentire una star"
Pippo Baudo, Nancy Brilli: "Un vero maestro, ti faceva sentire una star"
Pippo Baudo, Max Giusti: "Era la verità, se lo diceva lui era vero per tutti"
Pippo Baudo, Max Giusti: "Era la verità, se lo diceva lui era vero per tutti"
Pippo Baudo, Belli: "Un vero maestro di tv, grande punto di riferimento"
Pippo Baudo, Belli: "Un vero maestro di tv, grande punto di riferimento"
Pippo Baudo, Arbore: "Rappresentava una tv che adesso non c'è più"
Pippo Baudo, Arbore: "Rappresentava una tv che adesso non c'è più"
Pippo Baudo, Meloni: "Ha fatto la storia della tv"
Pippo Baudo, Meloni: "Ha fatto la storia della tv"
Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: "Perdiamo il numero 1, il nostro è stato vero amore"
Pippo Baudo, Katia Ricciarelli: "Perdiamo il numero 1, il nostro è stato vero amore"
"Addio al più grande", da Bruno Vespa a Simona Ventura: la tv saluta Pippo Baudo
"Addio al più grande", da Bruno Vespa a Simona Ventura: la tv saluta Pippo Baudo
Da Heather Parisi a Lorella Cuccarini, 'Super Pippo' lo scopritore di talenti
Da Heather Parisi a Lorella Cuccarini, 'Super Pippo' lo scopritore di talenti
Pippo Baudo, i matrimoni e i figli: la vita privata
Pippo Baudo, i matrimoni e i figli: la vita privata
Pippo Baudo, Alba Parietti: "Sei stato più grande"
Pippo Baudo, Alba Parietti: "Sei stato più grande"
E' morto Pippo Baudo, il signore della tv italiana. Aveva 89 anni
E' morto Pippo Baudo, il signore della tv italiana. Aveva 89 anni
Si tuffa nell'Adda, ma non riemerge: muore a 27 anni. Altra vittima anche nel Ticino
Si tuffa nell'Adda, ma non riemerge: muore a 27 anni. Altra vittima anche nel Ticino
Trump-Putin, tracce del vertice: spuntano documenti dimenticati
Trump-Putin, tracce del vertice: spuntano documenti dimenticati
Botulino, nuovo ricovero in terapia intensiva a Cosenza
Botulino, nuovo ricovero in terapia intensiva a Cosenza

Rubriche

Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Glocal
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Estate, animali esotici da soli a casa? Il veterinario: "Non più di 24 ore"
Estate, animali esotici da soli a casa? Il veterinario: "Non più di 24 ore"
Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e merluzzo anche in Italia
Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e merluzzo anche in Italia
L'estate e l'alimentazione dei bambini, dai pediatri Bambino Gesù i consigli a tavola
L'estate e l'alimentazione dei bambini, dai pediatri Bambino Gesù i consigli a tavola
Salute, esercizio fisico può rallentare invecchiamento: ecco come
Salute, esercizio fisico può rallentare invecchiamento: ecco come
Estate, dermatologo: "Follia ustioni solari sui social, rischi enormi per la salute"
Estate, dermatologo: "Follia ustioni solari sui social, rischi enormi per la salute"
In gabbia sotto il sole, a Lecco salvati 10 cuccioli di pitbull amstaff
In gabbia sotto il sole, a Lecco salvati 10 cuccioli di pitbull amstaff
Scienziati al lavoro su 'pelle in siringa' per curare ustioni gravi
Scienziati al lavoro su 'pelle in siringa' per curare ustioni gravi
Caso Nitag, lettera esperti a Schillaci per revoca nomine Bellavite e Serravalle
Caso Nitag, lettera esperti a Schillaci per revoca nomine Bellavite e Serravalle
Estate e rischi pranzi in spiaggia, i consigli 'salva vacanza'
Estate e rischi pranzi in spiaggia, i consigli 'salva vacanza'
Gatti anziani come gli umani, con l'età anche i mici dimenticano: lo studio
Gatti anziani come gli umani, con l'età anche i mici dimenticano: lo studio
Rallentare l'Alzheimer con il litio, scoperta la 'scintilla' che innesca la patologia?
Rallentare l'Alzheimer con il litio, scoperta la 'scintilla' che innesca la patologia?
Caldo torrido, oggi e domani 16 città da bollino rosso. Previsioni e temperature
Caldo torrido, oggi e domani 16 città da bollino rosso. Previsioni e temperature

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    NVIDIA e le città del futuro: un "Digital Twin" per rivoluzionare la pianificazione urbana
    NVIDIA e le città del futuro: un "Digital Twin" per rivoluzionare la pianificazione urbana
    Successo per gli astronauti di Shenzhou-20: completata la terza passeggiata spaziale
    Successo per gli astronauti di Shenzhou-20: completata la terza passeggiata spaziale
    Food: non solo cibo di strada, la Piadina romagnola diventa gourmet e anche dessert
    Food: non solo cibo di strada, la Piadina romagnola diventa gourmet e anche dessert
    Furto di dati in hotel italiani: decine di migliaia di documenti d'identità in vendita
    Furto di dati in hotel italiani: decine di migliaia di documenti d'identità in vendita
    Overtourism o caro vacanze? La startup Unexpected Italy rilancia il Manifesto dell'ospitalità etica
    Overtourism o caro vacanze? La startup Unexpected Italy rilancia il Manifesto dell'ospitalità etica
    Hyundai e GM insieme per cinque nuovi veicoli entro il 2028
    Hyundai e GM insieme per cinque nuovi veicoli entro il 2028
    L’innovazione Harley-Davidson alla European Bike Week 2025
    L’innovazione Harley-Davidson alla European Bike Week 2025
    Kimera EVO38: eccellenza italiana alla Monterey Car Week
    Kimera EVO38: eccellenza italiana alla Monterey Car Week
    BMW Regensburg adotta il sistema a olio diatermico per una verniciatura più sostenibile
    BMW Regensburg adotta il sistema a olio diatermico per una verniciatura più sostenibile
    Porsche Charging Lounge: nuova tappa per la mobilità elettrica premium
    Porsche Charging Lounge: nuova tappa per la mobilità elettrica premium
    Bugatti Brouillard: l’arte su misura del Programme Solitaire
    Bugatti Brouillard: l’arte su misura del Programme Solitaire
    Husqvarna Motocross 2026: sette modelli per ogni livello di esperienza
    Husqvarna Motocross 2026: sette modelli per ogni livello di esperienza

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    La storia
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    La contessa a Novi trovò pace nel periodo turbolento del Risorgimento, e finì anche in carcere per aver cucito delle coccarde con il Tricolore italiano, all'epoca vietato. 

    chiudi