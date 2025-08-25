Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
25 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Prete ‘no global’ espone bandiera palestinese sull’altare: “Vangelo ci dice di schierarci”

Prete ‘no global’ espone bandiera palestinese sull’altare: “Vangelo ci dice di schierarci”

|25 Agosto 2025

(Adnkronos) - Dopo aver esposto due anni fa la bandiera dell'Ucraina, ieri don Vitaliano Della Sala, parroco a Mercogliano, in provincia di Avellino, noto come il prete no-global ai tempi del G8 di Genova, ha celebrato la messa della domenica esponendo quella della Palestina sull'altare. "E' da tanto che avrei voluto farlo e ieri ho deciso di schierarmi. Ho pensato al Vangelo, che ci dice di schierarci sempre a favore delle vittime, e io sono vicino alle vittime palestinesi", spiega all'Adnkronos don Vitaliano, che nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo invita sempre i fedeli a pregare per tutte le popolazioni, colpite dalla guerra. "Quello è il simbolo di un popolo, non di Hamas. Non dobbiamo confonderli. Io difendo tutte le vittime della guerra, come ho difeso quelle israeliane, morte nell'attacco del 7 ottobre. Non sono contro gli ebrei - precisa il parroco -, ma il rischio che si corre oggi, schierandosi con il popolo palestinese, è di essere tacciati di antisemitismo. Ma non è così, io non accetto questa guerra che sta andando avanti contro un popolo che chiede solo di essere riconosciuto. I palestinesi non c'entrano nulla con i terroristi - conclude -. Non sono d'accordo con Netanyahu e con le politiche del suo governo, spero che presto tutto questo possa finire".  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Ausl, Chikungunya: "Fondamentale la collaborazione dei cittadini"
Salute
Ausl, Chikungunya: "Fondamentale la collaborazione dei cittadini"
Si rinnova l’invito a recarsi al Centro Prelievi di Carpi per le persone che hanno sintomi compatibili
Carpi, il PD deposita un'interrogazione sull'immobile comunale in Valsugana
Politica
Carpi, il PD deposita un'interrogazione sull'immobile comunale in Valsugana
Il Partito Democratico di Carpi, insieme ai gruppi consiliari Carpi a Colori e AVS, ha depositato un’interrogazione in Consiglio comunale sul futuro dell’immobile "Val Paradiso" a Borgo Valsugana
Soliera, Riccio (FdI): "Ad Appalto problemi di illuminazione pubblica"
Politica
Soliera, Riccio (FdI): "Ad Appalto problemi di illuminazione pubblica"
Fratelli d'Italia attacca l'amministrazione comunale circa la questione dell'illuminazione pubblica nella frazione di Appalto
Modena, anche Unimore nel team che ha scoperto il legame fra cambiamento climatico e tsunami
Da sapere
Modena, anche Unimore nel team che ha scoperto il legame fra cambiamento climatico e tsunami
Durante questi periodi, il livello del mare si abbassava fino a 120 metri rispetto a quello attuale
Finale Emilia, il comitato "Ora tocca a noi": "Le ambiguità di Poletti sono inaccettabili"
Politica
Finale Emilia, il comitato "Ora tocca a noi": "Le ambiguità di Poletti sono inaccettabili"
Il comitato cittadino "Ora tocca a noi" attacca nuovamente il sindaco di Finale Emilia Poletti
Prignano, gli archeologi: "Il castello di Montebaranzone è di epoca matildica"
Curiosità
Prignano, gli archeologi: "Il castello di Montebaranzone è di epoca matildica"
Risulta pertanto confermata la presenza di una struttura fortificata significativa a partire dall'epoca matildica
Modena, Silvio Di Tella è il nuovo direttore dell'AOU
Da sapere
Modena, Silvio Di Tella è il nuovo direttore dell'AOU
L’avvicendamento tra i due Direttori Sanitari avverrà il giorno 15/09/2025
Soliera, al via i lavori di riqualificazione di Via Roma
Da sapere
Soliera, al via i lavori di riqualificazione di Via Roma
La pista ciclabile presente nel tratto interessato sarà invece percorribile dai veicoli, ma solo in senso unico
Medolla, a tredici anni dal sisma sarà issato il castello campanario
Cronaca
Medolla, a tredici anni dal sisma sarà issato il castello campanario
La giornata dedicata alla conclusione delle operazioni sarà quella di mercoledì 27 agosto
Modena, alla Festa dell'Unità si ride con Duilio Pizzocchi e Paolo Migone
Da sapere
Modena, alla Festa dell'Unità si ride con Duilio Pizzocchi e Paolo Migone
Come sempre, non mancheranno le danze presso lo spazio El Baile, a partire dalle ore 21.30
Bondeno, nuovo incontro a Santa Bianca fra i cittadini e l'amministrazione
Da sapere
Bondeno, nuovo incontro a Santa Bianca fra i cittadini e l'amministrazione
Riprendono gli incontri dell’amministrazione comunale con i cittadini denominati “Do ciacar col Sindac”
20 edizioni di Festa del Racconto: l'appuntamento è a Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi di Modena
Vestiti, usciamo
20 edizioni di Festa del Racconto: l'appuntamento è a Carpi, Campogalliano, Soliera, Novi di Modena
La Festa si dedica anche ai temi dell'attualità, per esplorare il racconto della cronaca e di un mondo in costante evoluzione
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Morta l'attrice spagnola Veronica Echegui. Aveva 42 anni
Morta l'attrice spagnola Veronica Echegui. Aveva 42 anni
Truffa figli in Brasile, avvocato Edson Ribeiro denuncia il sindaco di Pedras Grandes
Truffa figli in Brasile, avvocato Edson Ribeiro denuncia il sindaco di Pedras Grandes
Trump: "Prima o poi incontrerò Kim Jong Un". Nuova telefonata con Putin: "Buona conversazione"
Trump: "Prima o poi incontrerò Kim Jong Un". Nuova telefonata con Putin: "Buona conversazione"
Prete 'no global' espone bandiera palestinese sull'altare: "Vangelo ci dice di schierarci"
Prete 'no global' espone bandiera palestinese sull'altare: "Vangelo ci dice di schierarci"
Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAi per presunte violazioni delle regole di concorrenza
Elon Musk fa causa ad Apple e OpenAi per presunte violazioni delle regole di concorrenza
Strangolata in casa nel Salernitano, l'ex interrogato per ore. Il difensore: "E' affranto"
Strangolata in casa nel Salernitano, l'ex interrogato per ore. Il difensore: "E' affranto"
Mirabilandia, domani dj set di Damante in collaborazione con Mtv ed Esse Magazine
Mirabilandia, domani dj set di Damante in collaborazione con Mtv ed Esse Magazine
Roma, accoltellato per il monopattino: grave 37enne
Roma, accoltellato per il monopattino: grave 37enne
Us Open, il programma della seconda giornata: da Alcaraz al derby Cobolli-Passaro, i match di oggi
Us Open, il programma della seconda giornata: da Alcaraz al derby Cobolli-Passaro, i match di oggi
Temptation Island, Valerio e Arianna insieme allo stadio: la promessa mantenuta
Temptation Island, Valerio e Arianna insieme allo stadio: la promessa mantenuta
Gaza, 5 giornalisti uccisi in raid su ospedale Nasser: chi sono
Gaza, 5 giornalisti uccisi in raid su ospedale Nasser: chi sono
Giornalisti uccisi a Gaza, appello dell'inviata Onu Francesca Albanese: "Ora sanzioni a Israele"
Giornalisti uccisi a Gaza, appello dell'inviata Onu Francesca Albanese: "Ora sanzioni a Israele"
Monte Bianco, blocco di ghiaccio travolge e uccide alpinista italiano
Monte Bianco, blocco di ghiaccio travolge e uccide alpinista italiano
Gadot e Butler non saranno a Venezia 2025, presenza mai confermata già prima dell'appello Propal
Gadot e Butler non saranno a Venezia 2025, presenza mai confermata già prima dell'appello Propal
Ponza, nave da crociera MSC in avaria con oltre 8.500 persone a bordo: al via i soccorsi
Ponza, nave da crociera MSC in avaria con oltre 8.500 persone a bordo: al via i soccorsi
Stash ha il covid, lo sfogo: "Durante la pandemia ho avuto paura di morire"
Stash ha il covid, lo sfogo: "Durante la pandemia ho avuto paura di morire"
Zelensky ringrazia re Carlo: "Una vera fonte d'ispirazione"
Zelensky ringrazia re Carlo: "Una vera fonte d'ispirazione"
Sinner, senti Kopriva: "Un onore giocare contro Jannik agli Us Open". La ‘promessa’ di Vit per la sfida al numero 1
Sinner, senti Kopriva: "Un onore giocare contro Jannik agli Us Open". La ‘promessa’ di Vit per la sfida al numero 1
Ora il vocabolario Treccani segnala le parole offensive
Ora il vocabolario Treccani segnala le parole offensive
Beppe Convertini nel cast di Ballando con le stelle, l'annuncio con la mamma
Beppe Convertini nel cast di Ballando con le stelle, l'annuncio con la mamma

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Estate, tempo di terme: identikit ospiti 'over 50 cerca terapia e 35enne relax'
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Meo (Artemisia Lab): "Contro botulismo sicurezza alimentare comincia a casa nostra'"
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Gel e semipermanenti, occhio alle sostanze tossiche: fuorilegge dal 1 settembre
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Vaccini, Gismondo: "Delusa dalla revoca del Nitag, dato spazio a chi offende il pluralismo della scienza"
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Ricerca, scoperto meccanismo che scatena rara malattia infantile
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
Estate, controllo dei nevi post vacanza? Lo specialista: "Non conta quando ma chi deve farlo"
West Nile, altri due morti nel Lazio e 8 nuovi casi
West Nile, altri due morti nel Lazio e 8 nuovi casi
Farmaci israeliani nel cestino, il video-choc: le scuse di dottoressa e infermiera
Farmaci israeliani nel cestino, il video-choc: le scuse di dottoressa e infermiera

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz
    Fortnite Festival inaugura la Stagione 10 con i Gorillaz
    WhatsApp introduce le foto animate e accelera sull’IA
    WhatsApp introduce le foto animate e accelera sull’IA
    Infortuni, 'Safety Expo 2025-Prevenzione Incendi': 17-18 settembre a Bergamo Fiera
    Svelata la vera età di Giove
    Svelata la vera età di Giove
    Lavoro: Ferie non godute? ecco la guida di C&P per ottenere il rimborso
    Lavoro: Ferie non godute? ecco la guida di C&P per ottenere il rimborso
    EA Sports FC 26, ritorno alle origini con gameplay finalmente rinnovato
    EA Sports FC 26, ritorno alle origini con gameplay finalmente rinnovato
    realme travolge il mercato smartphone: in arrivo una batteria da oltre 10.000 mAh
    realme travolge il mercato smartphone: in arrivo una batteria da oltre 10.000 mAh
    Trainline Talk: come l’IA e la digitalizzazione cambiano il viaggio in treno
    Trainline Talk: come l’IA e la digitalizzazione cambiano il viaggio in treno
    La sonda cinese Chang'e-6 svela il segreto dei vulcani lunari
    La sonda cinese Chang'e-6 svela il segreto dei vulcani lunari
    AeroSteam, test dello stiratore verticale Rowenta
    AeroSteam, test dello stiratore verticale Rowenta
    Turismo, Coppola (Federalberghi Capri): "Stagione buona, ma leggero calo su 2024"
    Turismo, Coppola (Federalberghi Capri): "Stagione buona, ma leggero calo su 2024"
    Dazi, Martellozzo (Bellussi): "15% è tanto ma americani compreranno ancora nostro prosecco"
    Dazi, Martellozzo (Bellussi): "15% è tanto ma americani compreranno ancora nostro prosecco"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.

    chiudi