15 Agosto 2025
Putin-Trump, incontro alle 21 italiane. Lavrov: "Presenteremo posizione chiara e comprensibile"

(Adnkronos) - La Russia presenterà al presidente statunitense, Donald Trump, "una posizione chiara e comprensibile" durante il vertice con Vladimir Putin in programma stasera alle 21, ora italiana, ad Anchorage, in Alaska. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, parlando brevemente con i giornalisti al suo arrivo in un hotel di Anchorage, mentre indossava una felpa con la scritta 'Cccp', acronimo in caratteri cirillici dell'Urss. Lavrov ha ricordato che "molto è stato fatto" durante la recente visita a Mosca dell'inviato speciale Usa, Steve Witkoff, e ha espresso l'auspicio di "proseguire questa utile conversazione" nel corso del vertice. Secondo quanto ha sottolineato il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, che fa parte della delegazione di Mosca, sul tavolo del vertice anche l'economia, ma la questione principale è risolvere le questioni politiche."Ci auguriamo un esito positivo. La priorità è risolvere le questioni politiche, ma parleremo certamente anche di economia", ha detto Siluanov in un commento pubblicato sul canale Telegram del giornalista Pavel Zarubin   La Casa Bianca nel programma ufficiale della missione di Trump, ha fissato l'orario di inizio del summit mezz'ora prima di quanto comunicato ieri dal Cremlino. Il presidente americano, stando al programma, lascerà la Casa Bianca alle 12.45 ora italiana e inizierà il bilaterale con Putin alle 21. Trump ripartirà da Anchorage alle 3.45 del mattino, sempre ora italiana, e tornerà alla Casa Bianca alle 10.35 di domani.  L'esercito ucraino ha rivendicato di aver colpito il porto russo di Olya, nella regione meridionale di Astrakhan. L'attacco, condotto nella notte, avrebbe preso di mira una nave carica di parti di droni e munizioni inviati dall'Iran. La Russia utilizza il porto come importante snodo logistico per la fornitura di materiali militari, ha evidenziato l'esercito ucraino in una nota. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Putin-Trump, incontro alle 21 italiane. Lavrov: "Presenteremo posizione chiara e comprensibile"
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Glocal
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    La storia
    A Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
    La contessa a Novi trovò pace nel periodo turbolento del Risorgimento, e finì anche in carcere per aver cucito delle coccarde con il Tricolore italiano, all'epoca vietato. 

