Ragazza morta in piscina, domani autopsia. Procura indaga per omicidio colposo

(Adnkronos) - Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista di 21 anni di Capaci (Palermo) morta in piscina durante una festa di laurea a Bagheria (Palermo). Il sostituto procuratore di Termini Imerese Raffaele Cammarano, che coordina l'inchiesta, ha conferito l'incarico per l'esame. Al momento il fascicolo è aperto per omicidio colposo a carico di ignoti. Un'ipotesi di reato provvisoria che può cambiare dopo avere eseguito l'autopsia e dopo i risultati degli esami tossicologici chiesti dal magistrato. Sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Tra cui il malore. Ieri i fratelli di Simona Cinà non hanno escluso che qualcuno potrebbe avere messo della droga nel cocktail della ragazza. Anche ieri i carabinieri hanno ascoltato altri giovani presenti alla festa, ma sembra che nessuno abbia visto cadere in piscina la ragazza. [email protected] (Web Info)