Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
31 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Roma, Mario Giordano: “Aggredita troupe ‘Fuori dal Coro’ al Quarticciolo”

Roma, Mario Giordano: “Aggredita troupe ‘Fuori dal Coro’ al Quarticciolo”

|31 Agosto 2025

(Adnkronos) - Aggredita una troupe di 'Fuori dal Coro' al Quarticciolo a Roma. "Da quanto tempo denunciamo che quella è una zona fuori controllo? Da quanto raccontiamo che lì comandano gli immigrati spacciatori? Poi nei giorni scorsi un immigrato compra crack al Quarticciolo e va a stuprare donne nel vicino parco. Noi andiamo a raccontare la situazione e scopriamo che nonostante le denunce e le promesse non è cambiato nulla. Al Quarticciolo comandano sempre i delinquenti. Che aspetta il governo a fare qualcosa? Mobilitare l’esercito? Militarizzare la zona? Ministro Piantedosi faccia quello che serve ma lo faccia… intanto domenica 7 settembre vedrete le immagini a 'Fuori dal Coro'". Lo scrive su X Mario Giordano della trasmissione Mediaset.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Elfi e hobbit di nuovo a Mirandola: è tornato il festival del Signore degli anelli
Cultura
Elfi e hobbit di nuovo a Mirandola: è tornato il festival del Signore degli anelli
Decine di attività hanno animato il week-end al Parco della Favorita
Bambino di 2 anni resta ustionato con l'acqua bollente: gravissimo a Carpi
Cronaca
Bambino di 2 anni resta ustionato con l'acqua bollente: gravissimo a Carpi
L’incidente domestico è avvenuto attorno alle 10.30 in una casa di Cibeno
Natale si avvicina, parte il laboratorio di presepe a San Possidonio
L'opportunità
Natale si avvicina, parte il laboratorio di presepe a San Possidonio
I posti sono limitati
Argini del fiume come foreste, la denuncia a Bomporto
Il monitoraggio
Argini del fiume come foreste, la denuncia a Bomporto
Si osserva che sono "In uno stato del tutto incompatibile per esercitare un corretto ed efficace monitoraggio in caso di piene importanti (livello 2 o 3), da parte della protezione civile"
"Giovani esploratori" all'opera in zona San Clemente a Bastiglia
Per i più piccoli
"Giovani esploratori" all'opera in zona San Clemente a Bastiglia
Laboratorio gratuito per bambini e bambine
Individuati 16 punti di informazione turistica a Medolla, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Camposanto, San Possidonio e San Felice
Da sapere
Individuati 16 punti di informazione turistica a Medolla, Cavezzo, Concordia, Finale Emilia, Camposanto, San Possidonio e San Felice
Forniscono gratuitamente informazioni turistiche a chiunque ne farà richiesta entrando nei loro negozi, studi, uffici.
Tentano furto al supermercato durante il rifornimento, fermati in quattro
Cronaca nera
Tentano furto al supermercato durante il rifornimento, fermati in quattro
È avvenuto nella notte in un centro commerciale modenese
A Cavezzo da lunedì e fino al 31 ottobre chiuso tratto di via Secchia
Traffico e viabilità
A Cavezzo da lunedì e fino al 31 ottobre chiuso tratto di via Secchia
Per lavori di rifacimento della rete fognaria
Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Cultura
Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
Poesia Festival, gli appuntamenti dal 1° al 4 settembre
L'iniziativa
Poesia Festival, gli appuntamenti dal 1° al 4 settembre
Lunedì 1 settembre, una serata dedicata alla straordinaria vita del poeta e cantautore canadese Neil Young.
Calcio, al via i campionati di Promozione: La Pieve ospita il Medolla San Felice, Solierese sul campo del Masone
Sport
Calcio, al via i campionati di Promozione: La Pieve ospita il Medolla San Felice, Solierese sul campo del Masone
Turno di riposo nella prima giornata del Girone B per la Virtus Camposanto
Sanità in montagna, Patto per il Nord: "Scelta folle e pericolosa togliere i medici di emergenza"
Politica
Sanità in montagna, Patto per il Nord: "Scelta folle e pericolosa togliere i medici di emergenza"
Dopo la morte della turista a Fanano.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Mostra Venezia, Piero Pelù sul red carpet con la bandiera della pace
Mostra Venezia, Piero Pelù sul red carpet con la bandiera della pace
Genoa-Juve 0-1: Vlahovic lancia i bianconeri in testa alla classifica
Genoa-Juve 0-1: Vlahovic lancia i bianconeri in testa alla classifica
Juve, tifosi 'in rivolta' contro la seconda maglia sui social: "Sembriamo la Lazio"
Juve, tifosi 'in rivolta' contro la seconda maglia sui social: "Sembriamo la Lazio"
Francia, Bayrou: "Italia fa dumping fiscale"
Francia, Bayrou: "Italia fa dumping fiscale"
Roma, Mario Giordano: "Aggredita troupe 'Fuori dal Coro' al Quarticciolo"
Roma, Mario Giordano: "Aggredita troupe 'Fuori dal Coro' al Quarticciolo"
Firenze, precipita con il parapendio: si schianta e muore su Monte Carpinaccio
Firenze, precipita con il parapendio: si schianta e muore su Monte Carpinaccio
Calabria, Tridico: "Intimidazioni contro Di Cesare, sempre distante da ogni violenza"
Calabria, Tridico: "Intimidazioni contro Di Cesare, sempre distante da ogni violenza"
Vuelta, vittoria di Vingegaard nella nona tappa. Traeen resta in maglia rossa
Vuelta, vittoria di Vingegaard nella nona tappa. Traeen resta in maglia rossa
Serie A, oggi Genoa-Juve - La partita in diretta
Serie A, oggi Genoa-Juve - La partita in diretta
Incidente sull'A3, due morti e due feriti gravi: sono tutti ragazzi
Incidente sull'A3, due morti e due feriti gravi: sono tutti ragazzi
Antico Caffè Greco, domani lo sfratto. Gestore: "Dopo 8 anni di battaglia la vicenda non finirà così"
Antico Caffè Greco, domani lo sfratto. Gestore: "Dopo 8 anni di battaglia la vicenda non finirà così"
Terremoto Campi Flegrei, nuove scosse
Terremoto Campi Flegrei, nuove scosse
Washington Post pubblica "piano di Trump per la Riviera di Gaza"
Washington Post pubblica "piano di Trump per la Riviera di Gaza"
Gp Olanda, dominio Piastri e ritiri per Norris e Ferrari. L'ordine di arrivo e la nuova classifica piloti
Gp Olanda, dominio Piastri e ritiri per Norris e Ferrari. L'ordine di arrivo e la nuova classifica piloti
Firenze, furto nel negozio Dior: colpo da 200mila euro
Firenze, furto nel negozio Dior: colpo da 200mila euro
Gp Olanda, Piastri vince una gara folle. Ritiri per Norris, Hamilton e Leclerc
Gp Olanda, Piastri vince una gara folle. Ritiri per Norris, Hamilton e Leclerc
Gp d'Olanda, disastro Ferrari e doppio ritiro: Hamilton va a muro, poi incidente di Leclerc. Cos'è successo
Gp d'Olanda, disastro Ferrari e doppio ritiro: Hamilton va a muro, poi incidente di Leclerc. Cos'è successo
Zaniolo, ritorno in Serie A? Il centrocampista avvistato a Milano per 'spingere' il trasferimento
Zaniolo, ritorno in Serie A? Il centrocampista avvistato a Milano per 'spingere' il trasferimento
Crolla struttura luci a concerto nel salernitano, paura per Raphael Gualazzi
Crolla struttura luci a concerto nel salernitano, paura per Raphael Gualazzi
Musumeci: "Spesso magistrato fa il 'killer' e la stampa ne dà notizia". Ira Anm
Musumeci: "Spesso magistrato fa il 'killer' e la stampa ne dà notizia". Ira Anm

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato
Sanità, Conto annuale: infermieri crescono meno nel pubblico attratti da privato
Lo psichiatra: "Tra voyeurismo ed esibizionismo, ecco cosa muove i nuovi siti sessisti"
Sanità, Schillaci nomina Gianfranco Nicoletti presidente sezione ricerca Comitato tecnico
Sanità, Schillaci nomina Gianfranco Nicoletti presidente sezione ricerca Comitato tecnico
Verme mangia carne, aumentano i casi in Messico
Verme mangia carne, aumentano i casi in Messico
Nuovo Sos dell'Uap: "La sanità privata accreditata strangolata da requisiti e tariffe insostenibili"
Nuovo Sos dell'Uap: "La sanità privata accreditata strangolata da requisiti e tariffe insostenibili"
Gatti: "Il crack distrugge le persone. Non esiste una ricetta magica ma non si può restare a guardare"
Gatti: "Il crack distrugge le persone. Non esiste una ricetta magica ma non si può restare a guardare"
Prevenzione melanoma, Sidemast pronta a collaborare per percorsi chiari
Prevenzione melanoma, Sidemast pronta a collaborare per percorsi chiari
Vaccini, Cnr: "Il tempo tra le dosi può fare la differenza su diffusione epidemica"
Salute
Vaccini, Cnr: "Il tempo tra le dosi può fare la differenza su diffusione epidemica"
Influenza 2025, in Italia sarà una delle stagioni peggiori degli ultimi anni? Cosa succede in Australia
Influenza 2025, in Italia sarà una delle stagioni peggiori degli ultimi anni? Cosa succede in Australia
Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Salute
Influenza, Bassetti: "Da dati record Australia sarà tosta, e qui parliamo male di vaccini"
Melanoma oculare, al Cnao trattati più di 600 pazienti con protonterapia
Melanoma oculare, al Cnao trattati più di 600 pazienti con protonterapia
West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni
West Nile, prima vittima in Veneto: morta donna di 81 anni

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM
    TikTok introduce messaggi vocali e condivisione di immagini nei DM
    Pardo e Adani, intervistate le voci più famose del calcio per FC 26
    Pardo e Adani, intervistate le voci più famose del calcio per FC 26
    Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l’eleganza della rinascita
    Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera: l’eleganza della rinascita
    Skoda Vision O: interni sostenibili e innovativi
    Skoda Vision O: interni sostenibili e innovativi
    Nuova Peugeot 308 2025: look futuristico e interni digitalizzati
    Nuova Peugeot 308 2025: look futuristico e interni digitalizzati
    Bridgestone firma gli pneumatici esclusivi per la Lamborghini Fenomeno
    Bridgestone firma gli pneumatici esclusivi per la Lamborghini Fenomeno
    Volkswagen T-Roc 2025: più spazio, tecnologia e motori ibridi
    Volkswagen T-Roc 2025: più spazio, tecnologia e motori ibridi
    Opel Grandland Electric AWD: potenza, autonomia e versatilità senza compromessi
    Opel Grandland Electric AWD: potenza, autonomia e versatilità senza compromessi
    Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Asse.co? no a polemiche, bene reazione nostra categoria"
    Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): "Asse.co? no a polemiche, bene reazione nostra categoria"
    Balneari, Ballarin (Anab): "Gestione assistenti bagnanti allo Stato, più occupazione e sicurezza"
    Balneari, Ballarin (Anab): "Gestione assistenti bagnanti allo Stato, più occupazione e sicurezza"
    Dazi, arredo nel mirino? I marchi italiani rispondono con qualità e diversificazione
    Dazi, arredo nel mirino? I marchi italiani rispondono con qualità e diversificazione
    Google, card di chiamata in stile iOS su Android: come usarle
    Google, card di chiamata in stile iOS su Android: come usarle

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile

    Curiosità

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

    chiudi