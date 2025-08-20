Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
20 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde

Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde

|20 Agosto 2025

(Adnkronos) - Il cadavere di un uomo è stato trovato questo pomeriggio in via Giovanni Cadolini, in zona Monteverde Vecchio a Roma. Senza documenti, dell'apparente età di circa 40 anni, il corpo si trovava sul tetto di un manufatto in cemento adibito ad autorimessa, all'interno di un'area condominiale. A segnalarlo un residente di un palazzo vicino che affacciandosi ha notato il cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Gianicolense, della Compagnia San Pietro e della sezione rilievi tecnico scientifici del Nucleo Investigativo di via In Selci e il medico legale.  Il corpo presenta lesioni compatibili con una caduta dall'alto e segni di decomposizione, per cui non si esclude possa essere lì da giorni. I proprietari degli appartamenti le cui finestre affacciano sull'area sono tutti in vacanza. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Carpi, con la pioggia si sospendono le disinfestazioni
Da sapere
Carpi, con la pioggia si sospendono le disinfestazioni
L’intervento si concluderà al ritorno del bel tempo, ma i trattamenti già effettuati rimangono efficaci
Voto contrario al rafforzamento della partnership Hera-Aimag e relazione della segretaria comunale, Consiglio "infuocato" a San Prospero
Politica
Voto contrario al rafforzamento della partnership Hera-Aimag e relazione della segretaria comunale, Consiglio "infuocato" a San Prospero
La lista "Un Comune per tutti": "Il Consiglio comunale non può e non deve diventare il palcoscenico delle reazioni emotive di chi amministra"
Il CEAS "Tutti per la Terra" approvato come Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome
La novità
Il CEAS "Tutti per la Terra" approvato come Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome
Coinvolge i Comuni di Cavezzo, Concordia, San Possidonio e San Prospero
Lavoro, Dieci (Cgil): "Senza aumento dei salari, lotta al precariato e investimenti sistema produttivo non si salverà"
L'osservazione
Lavoro, Dieci (Cgil): "Senza aumento dei salari, lotta al precariato e investimenti sistema produttivo non si salverà"
Il segretario generale della Cgil di Modena esprime forte preoccupazione rispetto alla tenuta e alla capacità innovativa del sistema produttivo modenese
Caso aMo, prosegue la riorganizzazione: decreto ingiuntivo all'ex dipendente, licenziato il direttore
Il caso
Caso aMo, prosegue la riorganizzazione: decreto ingiuntivo all'ex dipendente, licenziato il direttore
L'ex dipendente, accusata di aver incassato bonifici indebiti sul conto corrente a lei intestato, dovrà pagare ad aMo 459.857 euro
Non confermato il caso di Chikungunya a Medolla, sospetti casi di arbovirosi a Mirandola e Concordia
Salute
Non confermato il caso di Chikungunya a Medolla, sospetti casi di arbovirosi a Mirandola e Concordia
Disinfestazioni straordinarie sospese a Medolla e al via a Mirandola e a Concordia
Conserva fatta in casa, Fiesa Confesercenti: "Acquistare pomodoro italiano e fare attenzione al botulino"
L'osservazione
Conserva fatta in casa, Fiesa Confesercenti: "Acquistare pomodoro italiano e fare attenzione al botulino"
Agosto è il mese delle conserve fatte in casa e sono tanti i modenesi che si cimentano in questa tradizione tutta italiana, che si tramanda da secoli
Cagnolina rubata a Bondeno ritrovata dai Carabinieri, denunciata 30enne
Cronaca
Cagnolina rubata a Bondeno ritrovata dai Carabinieri, denunciata 30enne
La cagnolina è stata riconsegnata ai proprietari che ne avevano denunciato la scomparsa
Scontro tra treno regionale e treno merci a Trento, circolazione sospesa sulla linea Brennero
Cronaca
Scontro tra treno regionale e treno merci a Trento, circolazione sospesa sulla linea Brennero
E' accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 20 agosto
Temporali e piene dei fiumi, allerta meteo per mercoledì 20 e giovedì 21 agosto
Previsioni
Temporali e piene dei fiumi, allerta meteo per mercoledì 20 e giovedì 21 agosto
La nuova allerta, che interessa anche il territorio della Bassa modenese, è valida a partire dalle ore 12 di oggi
Omicidio del biologo Alessandro Coatti in Colombia, arrestati altri due uomini
Cronaca
Omicidio del biologo Alessandro Coatti in Colombia, arrestati altri due uomini
Sono in totale sei le persone finora fermate per l'uccisione del 38enne
Sorpreso a spacciare cocaina, denunciato 31enne
Cronaca
Sorpreso a spacciare cocaina, denunciato 31enne
L'uomo è stato trovato in possesso di 105 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde
Roma, trovato cadavere su tetto autorimessa a Monteverde
Calabria, Tridico scioglie la riserva: "Disponibile a candidarmi"
Calabria, Tridico scioglie la riserva: "Disponibile a candidarmi"
Cecilia De Astis investita e uccisa a Milano, fermata madre del ragazzino alla guida
Cecilia De Astis investita e uccisa a Milano, fermata madre del ragazzino alla guida
Attacchi hacker a videosorveglianza, come difendersi
Attacchi hacker a videosorveglianza, come difendersi
Pippo Baudo, alle 16 i funerali. Padre spirituale: "Ultime settimane di grande sofferenza"
Pippo Baudo, alle 16 i funerali. Padre spirituale: "Ultime settimane di grande sofferenza"
Paura a Malpensa, appicca il fuoco e devasta monitor al terminal 1 dell'aeroporto
Cronaca
Paura a Malpensa, appicca il fuoco e devasta monitor al terminal 1 dell'aeroporto
Cumulo contributivo 2025, l'esperto: "Opportunità concreta per anticipare la pensione"
Cumulo contributivo 2025, l'esperto: "Opportunità concreta per anticipare la pensione"
West Nile, Ecdc: Italia Paese più colpito, qui 82% dei casi in Europa
Francia, noto streamer muore dopo diretta-maratona di 10 giorni di sevizie
Cronaca
Francia, noto streamer muore dopo diretta-maratona di 10 giorni di sevizie
Alcaraz, lezione di sportività e poi... festa con lo staff: i tifosi di Sinner 'attaccano' Carlos
Alcaraz, lezione di sportività e poi... festa con lo staff: i tifosi di Sinner 'attaccano' Carlos
Voli cancellati e ritardi in vacanza? Ecco come far valere i propri diritti dopo il rientro
Voli cancellati e ritardi in vacanza? Ecco come far valere i propri diritti dopo il rientro
Sinner, arrivo a New York e prima passeggiata. Jannik inizia la corsa verso gli Us Open
Sinner, arrivo a New York e prima passeggiata. Jannik inizia la corsa verso gli Us Open
Il legale di Stefano De Martino sui video privati: "Come sta? Chiunque sarebbe offeso e triste"
Il legale di Stefano De Martino sui video privati: "Come sta? Chiunque sarebbe offeso e triste"
Maltempo, burrasca di fine estate: ciclone in particolare sulle regioni del Centro-Nord
Maltempo, burrasca di fine estate: ciclone in particolare sulle regioni del Centro-Nord
Vannacci posta foto cernia al forno: "Animalisti denunciatemi, l'ho anche mangiata"
Vannacci posta foto cernia al forno: "Animalisti denunciatemi, l'ho anche mangiata"
Us Open, oggi semifinale doppio misto con Errani/Vavassori ed eventuale finale: orario e dove vederla
Us Open, oggi semifinale doppio misto con Errani/Vavassori ed eventuale finale: orario e dove vederla
Scontro tra treno merci e regionale su linea Brennero: tre feriti lievi e circolazione bloccata
Scontro tra treno merci e regionale su linea Brennero: tre feriti lievi e circolazione bloccata
Musk frena sul nuovo partito: per il 2028 c'è l'idea di puntare su Vance
Musk frena sul nuovo partito: per il 2028 c'è l'idea di puntare su Vance
Sinner in coppia con Serena Williams agli Us Open? La rivelazione sulla 'pazza idea' di Jannik
Sinner in coppia con Serena Williams agli Us Open? La rivelazione sulla 'pazza idea' di Jannik
Ucraina, Trump: "Putin e Zelensky organizzano incontro, ora meglio senza di me"
Ucraina, Trump: "Putin e Zelensky organizzano incontro, ora meglio senza di me"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Glocal
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.

SALUTE

Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Caccia a cancro metastatico coi diamanti per migliorare diagnosi seno: lo studio
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Estate, rischio congestione: come prevenire gli schock termici in acqua e a tavola
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"
Benefici delle vacanze, la psicologa: "Mantenerli si può, con sport e vita sociale"
Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"
Sesso, il rischio corre sui social: alert sui rimedi 'creativi' per la contraccezione
Sesso, il rischio corre sui social: alert sui rimedi 'creativi' per la contraccezione
Caldo, allenta oggi la morsa: 14 città da bollino rosso a Ferragosto
Caldo, allenta oggi la morsa: 14 città da bollino rosso a Ferragosto
Estate, animali esotici da soli a casa? Il veterinario: "Non più di 24 ore"
Estate, animali esotici da soli a casa? Il veterinario: "Non più di 24 ore"
Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e merluzzo anche in Italia
Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e merluzzo anche in Italia
Listeria, Bassetti: "E' una brutta bestia, più a rischio i fragili"
Listeria, Bassetti: "E' una brutta bestia, più a rischio i fragili"
Ossitocina, ecco perché è l'ormone dell'amore e pure dell'amicizia
Ossitocina, ecco perché è l'ormone dell'amore e pure dell'amicizia
West Nile, nel Lazio decima vittima e 17 nuovi casi
West Nile, nel Lazio decima vittima e 17 nuovi casi

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Uncem, turismo vale 6,7% Pil delle montagne italiane
    Uncem, turismo vale 6,7% Pil delle montagne italiane
    Numeri record nel Q2 per Xiaomi, ricavi oltre i 14 miliardi di euro
    Numeri record nel Q2 per Xiaomi, ricavi oltre i 14 miliardi di euro
    Call of Duty: Black Ops 7 esce a novembre su console e PC
    Call of Duty: Black Ops 7 esce a novembre su console e PC
    Black Myth: Zhong Kui, annunciato il nuovo capitolo della serie di Game Science
    Black Myth: Zhong Kui, annunciato il nuovo capitolo della serie di Game Science
    Resident Evil 9, il nuovo trailer di Requiem svela il passato della protagonista
    Resident Evil 9, il nuovo trailer di Requiem svela il passato della protagonista
    Final Fantasy XIV e Monster Hunter Wilds: crossover a ottobre
    Final Fantasy XIV e Monster Hunter Wilds: crossover a ottobre
    La Divina Commedia, nuovo RPG dark-fantasy ispirato al capolavoro di Dante
    La Divina Commedia, nuovo RPG dark-fantasy ispirato al capolavoro di Dante
    Lancia Ypsilon HF elettrica: potenza e sportività in 280 CV a zero emissioni
    Lancia Ypsilon HF elettrica: potenza e sportività in 280 CV a zero emissioni
    KTM rinnova la gamma 690 per il 2026
    KTM rinnova la gamma 690 per il 2026
    KIA EV4: nuova elettrica con sicurezza e praticità integrate
    KIA EV4: nuova elettrica con sicurezza e praticità integrate
    Yangwang U9 Track Edition: hypercar elettrica da 3.000 cavalli
    Yangwang U9 Track Edition: hypercar elettrica da 3.000 cavalli
    Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE: l’edizione speciale debutta in Italia
    Volkswagen ID.3 GTX FIRE+ICE: l’edizione speciale debutta in Italia

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.

    chiudi