Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
27 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Salvini al Meeting tra simulatore di volo e stand Ponte su Stretto

Salvini al Meeting tra simulatore di volo e stand Ponte su Stretto

|27 Agosto 2025

(Adnkronos) - Giro tra gli stand della Fiera di Rimini oggi, mercoledì 27 agosto, per il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Dopo aver assistito a una dimostrazione di crash test e provato un simulatore di volo allo stand dell'Enac, il ministro delle Infrastrutture ha proseguito il suo percorso tra i padiglioni del Meeting in attesa dell'intervento pomeridiano.  Tappa anche allo spazio espositivo, dedicato al Ponte sullo Stretto di Messina, progetto simbolo per il segretario leghista. "Questa volta lo realizzeremo. Ma servirà tempo: occorrono sette anni per costruirlo", ha dichiarato Salvini, mentre nello stand alcuni visitatori indossavano un visore di realtà virtuale che mostrava il ponte già completato. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Digiuno contro il genocidio a Gaza, Maria Costi (PD): “Vicini all’iniziativa dei sanitari"
Politica
Digiuno contro il genocidio a Gaza, Maria Costi (PD): “Vicini all’iniziativa dei sanitari"
In programma giovedì 28 agosto in tutta Italia per richiamare l’attenzione sul dramma umanitario in Palestina e sul rispetto del diritto internazionale.
Non è Chikungunya, sospesa la disinfestazione contro la zanzara tigre in zona viale Barozzi a Modena
Salute
Non è Chikungunya, sospesa la disinfestazione contro la zanzara tigre in zona viale Barozzi a Modena
Negativi gli esiti degli esami di laboratorio relativi al caso sospetto.
Giovedì 28 agosto alla Festa provinciale dell’unità di Modena il comico Vito con lo spettacolo ‘L’altezza delle lasagne’
Vestiti, usciamo
Giovedì 28 agosto alla Festa provinciale dell’unità di Modena il comico Vito con lo spettacolo ‘L’altezza delle lasagne’
Inoltre dibattiti su sanità pubblica, scuola e università, e un nuovo appuntamento con i ‘Diari di Viaggio’.
Modena, giovedì 28 agosto modifiche alla viabilità e divieti in occasione della presentazione del Modena Calcio
Da sapere
Modena, giovedì 28 agosto modifiche alla viabilità e divieti in occasione della presentazione del Modena Calcio
Alle ore 21 in piazza Sant’Agostino
A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
Ricostruzione
A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
Il 29 e 30 agosto è tempo di Solara in Festa
Vestiti, usciamo
Il 29 e 30 agosto è tempo di Solara in Festa
In programma, musica, giochi, mostre e naturalmente lo spazio gastronomico
"Le Meraviglie del Fiume": un cammino di otto tappe alla scoperta del fiume Secchia
Curiosità
"Le Meraviglie del Fiume": un cammino di otto tappe alla scoperta del fiume Secchia
Il percorso ricalcherà il tratto della Via Romea Imperiale che costeggia l'alveo del fiume Secchia. Partendo da Concordia per arrivare, al termine dell’ultima tappa a Serramazzoni.
Scuola Carpi, conclusi gli interventi alla primaria Gasparotto, nelle scuole d’infanzia Peter Pan, I Girasoli, Pegaso e Andersen, al nido Scarabocchio
Lavori in corso
Scuola Carpi, conclusi gli interventi alla primaria Gasparotto, nelle scuole d’infanzia Peter Pan, I Girasoli, Pegaso e Andersen, al nido Scarabocchio
Prosegue anche il cantiere alla media Fassi
A Bomporto partono lavori stradali: ecco le date di chiusura
Traffico e viabilità
A Bomporto partono lavori stradali: ecco le date di chiusura
Nelle vie Zoccolo e Gementina a Sorbara e nelle vie Verdi e De Andrè a Bomporto
Irene Grandi fa il tutto esaurito a Bondeno
L'appuntamento
Irene Grandi fa il tutto esaurito a Bondeno
D’ora in avanti chi telefonerà per i biglietti dello spettacolo di Irene Grandi verrà inserito in una apposita lista d’attesa che, in ordine cronologico, soddisferà le richieste qualora si verifichino rinunce ai biglietti.
Guasto a condotta idrica, temporaneamente chiusa la strada statale 253Bis “Trasversale di Pianura”
Il caso
Guasto a condotta idrica, temporaneamente chiusa la strada statale 253Bis “Trasversale di Pianura”
Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.
Smettere di fumare, aperte le iscrizioni ai corsi a Carpi a Mirandola in programma ad ottobre
Le novità per la salute
Smettere di fumare, aperte le iscrizioni ai corsi a Carpi a Mirandola in programma ad ottobre
Come ogni anno, in autunno ripartiranno i corsi gratuiti in provincia
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Rivoluzione Lacoste, il celebre coccodrillo 'si trasforma' per Djokovic: l'omaggio al fuoriclasse
Rivoluzione Lacoste, il celebre coccodrillo 'si trasforma' per Djokovic: l'omaggio al fuoriclasse
Salvini: "Governo non manderà soldati italiani a morire in Ucraina o in Russia"
Salvini: "Governo non manderà soldati italiani a morire in Ucraina o in Russia"
Venezia 2025, applausi per 'La Grazia'. Sorrentino: "Non c'è solo Mattarella nel mio Presidente"
Venezia 2025, applausi per 'La Grazia'. Sorrentino: "Non c'è solo Mattarella nel mio Presidente"
Scioperi settembre 2025: treni, aerei e mezzi pubblici. Il calendario
Scioperi settembre 2025: treni, aerei e mezzi pubblici. Il calendario
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, baci e regali ad alta quota
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, baci e regali ad alta quota
Netanyahu: "Con Trump presidente forse nessun 7 ottobre"
Netanyahu: "Con Trump presidente forse nessun 7 ottobre"
Salvini al Meeting tra simulatore di volo e stand Ponte su Stretto
Salvini al Meeting tra simulatore di volo e stand Ponte su Stretto
Tiziano Ferro sta per tornare? L'indizio dopo quasi un anno di silenzio
Tiziano Ferro sta per tornare? L'indizio dopo quasi un anno di silenzio
Università Unicamillus, aperte iscrizioni a bando Scienze nutrizione umana, open day 5 settembre
Università Unicamillus, aperte iscrizioni a bando Scienze nutrizione umana, open day 5 settembre
Roma, furto in casa noto architetto a Parioli: bottino da 300mila euro
Roma, furto in casa noto architetto a Parioli: bottino da 300mila euro
Us Open, Sinner e i tennisti nella bufera teen drama: "Team Conrad o Jeremiah?"
Us Open, Sinner e i tennisti nella bufera teen drama: "Team Conrad o Jeremiah?"
Ucraina, Cremlino: "No a truppe Ue a Kiev. Vertice Putin-Zelensky? Va preparato bene"
Ucraina, Cremlino: "No a truppe Ue a Kiev. Vertice Putin-Zelensky? Va preparato bene"
'With Love, Meghan', stroncata la seconda stagione della serie: "Artificiosa"
'With Love, Meghan', stroncata la seconda stagione della serie: "Artificiosa"
A Bologna pipe gratuite per il consumo di crack, è polemica per l'iniziativa del Comune
Cronaca
A Bologna pipe gratuite per il consumo di crack, è polemica per l'iniziativa del Comune
Ucraina 'cancella' Woody Allen dai teatri: "La cultura non copra crimini"
Ucraina 'cancella' Woody Allen dai teatri: "La cultura non copra crimini"
Alessandro Florenzi si ritira: "E' stato bello, anzi bellissimo"
Alessandro Florenzi si ritira: "E' stato bello, anzi bellissimo"
Ballando con le stelle, da Barbara D'Urso a Paolo Belli: ecco il cast ufficiale
Ballando con le stelle, da Barbara D'Urso a Paolo Belli: ecco il cast ufficiale
Mirabilandia, aperto casting per 150 artisti per la nuova edizione di Halloween
Mirabilandia, aperto casting per 150 artisti per la nuova edizione di Halloween
Gianni Morandi si prende una pausa dai social, i fan: "Di nuovo?"
Gianni Morandi si prende una pausa dai social, i fan: "Di nuovo?"
Melanoma oculare, al Cnao trattati più di 600 pazienti con protonterapia
Melanoma oculare, al Cnao trattati più di 600 pazienti con protonterapia

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Nelle case degli italiani 8 milioni di cani, compagni ma anche un po' medici
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Sfiducia nella scienza? Ecco cosa crea il cortocircuito. L'analisi degli esperti italiani
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l’anno
Hiv, via libera Ue a primo trattamento PrEP da somministrare 2 volte l’anno
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
Salute, Unicef-Oms: "Una persona su 4 nel mondo non ha accesso ad acqua potabile sicura"
A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
A Disneyland Parigi in camper. "Così regaliamo ai bimbi con disabilità il viaggio dei sogni"
Estate, tempo di terme: identikit ospiti 'over 50 cerca terapia e 35enne relax'
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
Il nutrizionista: "in forma e senza stress dopo il rientro? Il segreto è nutrire bene i batteri dell'intestino"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
I valori record della glicemia scritti sulla mano. "Così abbiamo salvato un naufrago"
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Amici animali
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Le conseguenze principali sono apatia, diminuzione di ricettività agli stimoli, isolamento o al contrario agitazione continua.
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Mangia formaggio da latte crudo, bimbo di 1 anno ricoverato a Padova
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Post vacanze e forma fisica: i consigli per non perdere i benefici del relax
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"
Vaccini: Vaia, polemiche sul Nitag? "Tempesta in un bicchiere d'acqua"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Turismo, Pellegrino (Aidit): "Meno giorni al mare? italiani non hanno soldi"
    Turismo, Pellegrino (Aidit): "Meno giorni al mare? italiani non hanno soldi"
    Anche Sonic ha qualcosa da dire sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce
    Anche Sonic ha qualcosa da dire sul matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce
    Microsoft, proteste a Redmond e irruzione nell'uffico del presidente: il video
    Microsoft, proteste a Redmond e irruzione nell'uffico del presidente: il video
    Misteri in Costiera: Adriano Giannini protagonista del nuovo thriller Audible
    Misteri in Costiera: Adriano Giannini protagonista del nuovo thriller Audible
    Rientro, i consigli del veterinario e l’aiuto della tecnologia per il benessere dei pet
    Rientro, i consigli del veterinario e l’aiuto della tecnologia per il benessere dei pet
    Cina: al via il più grande rivelatore di neutrini per svelare i 'fantasmi' dell'universo
    Cina: al via il più grande rivelatore di neutrini per svelare i 'fantasmi' dell'universo
    Spotify introduce i messaggi diretti, come inviarli
    Spotify introduce i messaggi diretti, come inviarli
    Spari su Ocean Viking, Ue: "Chiesti chiarimenti ad autorità libiche"
    Spari su Ocean Viking, Ue: "Chiesti chiarimenti ad autorità libiche"
    Scuola, blockchain in aula? Colmare gap di competenze per futuro digitale e occupazionale
    Scuola, blockchain in aula? Colmare gap di competenze per futuro digitale e occupazionale
    Scuola, fra colori, praticità e benessere dal design un aiuto per il Back to school
    Scuola, fra colori, praticità e benessere dal design un aiuto per il Back to school
    Peugeot 308, un restyling per riaffermare un'offerta per tutti i gusti
    Peugeot 308, un restyling per riaffermare un'offerta per tutti i gusti
    GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione "Sorgenti Recondite" - Il video
    GCC Pokémon Pocket: annunciata la nuova espansione "Sorgenti Recondite" - Il video

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto
    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile
    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata

    Curiosità

    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini

    chiudi