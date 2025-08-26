Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Sinner, buona la prima agli Us Open: Kopriva battuto in tre set

(Adnkronos) - Esordio vincente per il campione in carica Jannik Sinner allo Us Open 2025, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il numero uno del mondo e prima testa di serie, ha superato oggi, martedì 26 agosto, il ceco Vit Kopriva, numero 89 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 6-1, 6-1, 6-2 in un'ora e 38 minuti. Le uniche difficoltà per il campione di Wimbledon sono dovute a dei fastidi alla mano destra derivanti da una fasciatura per una vescica e per i quali ha chiamato il fisioterapista in campo. Al secondo turno l'altoatesino affronterà il vincente del match tra l'australiano Alexey Popyrin, numero 36 del mondo, e il finlandese Emil Ruusuvuori, numero 752 del ranking Atp. Dominio totale sin dall'avvio per l'altoatesino sul campo dedicato ad Arthur Ashe. Il numero uno tiene agevolmente i suoi turni di battuta, piazza due break vola sul 5-0 e chiude 6-1 in meno di mezz'ora contro un avversario in costante difficoltà. La musica non cambia nel secondo parziale con la differenza che i break questa volta sono 3 messi a segno al primo, terzo e settimo game per chiudere ancora 6-1. C'è un po' più di partita nel terzo set dove il 24enne altoatesino strappa la battuta all'avversario al quarto gioco, allunga sul 4-1, sul 4-2 annulla le uniche due palle break dell'incontro, per poi chiudere 6-2 in un'ora e 38 minuti.  [email protected] (Web Info)
Chikungunya, Arletti (FdI): "Aree verdi scolastiche interdette all'avvio del nuovo anno. Ci chiediamo se questo sia il giusto modo di procedere"
Politica
Chikungunya, Arletti (FdI): "Aree verdi scolastiche interdette all'avvio del nuovo anno. Ci chiediamo se questo sia il giusto modo di procedere"
La consigliera regionale di Fratelli d’Italia annuncia un’interrogazione regionale per chiedere chiarimenti urgenti sulla gestione dell’emergenza sanitaria da Chikungunya nella provincia di Modena.
Tutto pronto per la Sagra del Tartufo a Sant'Agostino: appuntamento dal 3 al 15 settembre
La sagra
Tutto pronto per la Sagra del Tartufo a Sant'Agostino: appuntamento dal 3 al 15 settembre
Il menù è un inno alla golosità: antipasti sfiziosi come il mini hamburger e il roast-beef al tartufo e gli immancabili sformati. Primi indimenticabili della tradizione contadina locale: tortellini, tagliolini, risotto, lasagne e passatelli al tartufo. E i secondi? Da leccarsi i baffi
Maltempo, in Riviera non balneabili 17 tratti sui 98 monitorati da Arpae
Il monitoraggio
Maltempo, in Riviera non balneabili 17 tratti sui 98 monitorati da Arpae
Nessun problema ai Lidi Ferraresi, ma valori non a norma sono stati trovati da Milano Marittima in giù, nelle zone più colpite dal maltempo del fine settimana: sono destinati a rientrare
"Buon compleanno, Pimpa!". La mostra che celebra la cagnolina a pois rossi arriva a Medolla
Il vernissage
"Buon compleanno, Pimpa!". La mostra che celebra la cagnolina a pois rossi arriva a Medolla
L'inaugurazione si svolgerà sabato 6 settembre 
Trovato con la droga a Formigine, 23enne sottoposto a obbligo di dimora a Bomporto
Cronaca nera
Trovato con la droga a Formigine, 23enne sottoposto a obbligo di dimora a Bomporto
I carabinieri avevano notato un’auto circolare in modo sospetto nel centro della cittadina e, temendo un’attività illecita, hanno deciso di seguirla fino a Baggiovara.
A Cavezzo è tempo della Notte degli gnomi
Per i più piccoli
A Cavezzo è tempo della Notte degli gnomi
La partecipazione prevede un contributo simbolico di 5 euro a bambino
Biglietteria mobile autobus Seta: le date a Soliera, San Felice, Novi, Concordia e Bomporto
Trasporto pubblico
Biglietteria mobile autobus Seta: le date a Soliera, San Felice, Novi, Concordia e Bomporto
Acquistando un abbonamento annuale presso la biglietteria mobile Seta si risparmiano i 5 euro di costo della tessera
Sospetto caso di Chikungunya, al via i trattamenti in zona viale Barozzi
Salute
Sospetto caso di Chikungunya, al via i trattamenti in zona viale Barozzi
Si svolgono, in via cautelativa, nelle notti tra il 26 e il 29 agosto una serie di interventi
A San Martino Spino si completa il percorso ciclopedonale: divieto di sosta e nuovi limiti su via Valli
Lavori in corso
A San Martino Spino si completa il percorso ciclopedonale: divieto di sosta e nuovi limiti su via Valli
Previsto per tutta la durata dei lavori restringimento della carreggiata e il senso unico alternato. Limite massimo di velocità di 30 km/h
Dichiarazioni d'amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
La storia
Dichiarazioni d'amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
Aveva hashish e cocaina pronte alla vendita, bloccato dalla Polizia Locale
polizia
Aveva hashish e cocaina pronte alla vendita, bloccato dalla Polizia Locale
Lo spacciatore ha reagito in modo agitato: alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di sottrarsi, colpendo e scalciando gli operatori, riuscendo inizialmente a sfuggire alla cattura. Tuttavia, è stato raggiunto e immobilizzato poco dopo.
Da mercoledì 27 agosto fino a sabato 30 agosto a Finale Emilia torna il Magnagat Beer Fest
La sagra
Da mercoledì 27 agosto fino a sabato 30 agosto a Finale Emilia torna il Magnagat Beer Fest
E per venerdì è in programma un suggestivo triangolare di calcio che vedrà in campo Junior Finale, Copparo e Trebbo, squadra che disputano il campionato di Prima Categoria
Uomini e Donne, chi è Flavio Ubirti: il nuovo tronista direttamente da Temptation Island

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca "Stellata" e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l'ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Estate, tempo di terme: identikit ospiti 'over 50 cerca terapia e 35enne relax'
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Amici animali
Estate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Le conseguenze principali sono apatia, diminuzione di ricettività agli stimoli, isolamento o al contrario agitazione continua.
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    Lavori in corso
    A 13 anni dal sisma a Mirandola si smontano i ponteggi e la gru dal cantiere del palazzo comunale
    Si tratta della sede storica nota anche come “Loggia dei Pico, e si trova in piazza Costituente. che tornerà a essere praticamente interamente frequentabile
    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area

