Sinner vince agli Us Open e autografa… un bambino
(Adnkronos) -
Jannik Sinner autografa... un bambino. Il tennista azzurro ha battuto l'australiano Alexei Popyrin in tre set nel terzo turno degli Us Open 2025, ultimo Slam della stagione a cui arriva da campione in carica.
Tanto entusiasmo, come in ogni torneo a cui partecipa, per il numero uno del mondo, che a fine partita si è fermato per concedere foto e autografi al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium.
Questa volta però, Sinner si è trovato davanti a una scena insolita. Un genitore ha 'allungato' verso l'azzurro il proprio figlio e Jannik è scoppiato a ridere mentre autografava la maglietta del bambino, ignaro di quello che stava succedendo intorno a lui, mentre anche il resto del pubblico si scioglieva in una risata.
Il numero uno del mondo, nel terzo turno degli Us Open, affronterà il canadese Denis Shapovalov, che ha battuto il francese Valentin Royer in quattro set. [email protected] (Web Info)
- Le vacanze sono finite: nel fine settimana previsti 12,5 milioni di spostamenti per il controesodo
- Mamma di 16 anni chiede la Dad per occuparsi del figlio: "L'asilo privato costa troppo"
- Zanzara tigre, sabato 30 agosto a Carpi nuove disinfestazioni in aree verdi private
- Anas, lavori di riqualificazione del raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi
- Modena, sabato 30 agosto l'iniziativa per i 20 anni dell’Ospedale Civile
- Sono 80 i casi di Chikungunya in provincia di Modena, Azienda USL: "La maggior parte non può più trasmettere il virus"
- Agenti della Polizia Locale delle Terre d’Argine aggrediti durante un controllo su un autobus, FdI: "Violenza intollerabile"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero