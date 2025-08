Sinner vince Wimbledon, Bagnaia festeggia

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Pecco Bagnaia tifa Jannik Sinner. Il pilota della Ducati, che non sta vivendo una prima parte di stagione facile in MotoGp, oscurato dalle prestazioni del compagno di scuderia e leader del Mondiale Marc Marquez, si è mostrato grande appassionato di tennis, con i canali ufficiali della Ducati che hanno immortalato i momenti in cui, tra una qualifica e una gara, l'azzurro riusciva a seguire il numero uno del mondo. In particolare, Bagnaia ha seguito con particolare attenzione l'ultimo Wimbledon, vinto da Sinner battendo in finale Alcaraz. Il pilota ha seguito la semifinale con Novak Djokovic direttamente dal paddock di MotoGp: "Ha vinto 6-3, 6-3 e ora ha un match point", dice Pecco a un membro del suo team, prima di esultare insieme al suo intero box. Ma l'ansia maggiore Bagnaia l'ha provata durante la finale di Wimbledon contro Alcaraz. Quando Sinner ha realizzato il match point, chiudendo la partita in quattro set e diventando il nuovo campione dello Slam londinese, Pecco si è lasciato andare a un: "È finita! Finalmente!". [email protected] (Web Info)