Song Young-kyu trovato morto in auto, attore sudcoreano aveva 55 anni

(Adnkronos) - Lutto nel mondo dello spettacolo sudcoreano. L'attore Song Young-kyu, celebre per il suo ruolo del Chief Choi nella commedia campione d'incassi 'Extreme Job' (2019), è stato trovato morto: aveva 55 anni. Il suo corpo è stato rinvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 4 agosto, all'interno di un'auto parcheggiata nel distretto di Cheoin-gu, nella città di Yongin, a sud di Seul. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, non ci sono segni di violenza né è stato trovato alcun biglietto che possa far pensare a un suicidio. A scoprire il corpo è stato un conoscente. La polizia ha confermato l'avvio di indagini per determinare con esattezza le cause del decesso. Nel giugno scorso, Song era finito al centro delle cronache per un incidente legato alla guida in stato di ebbrezza a Yongin. L'attore era stato trovato con un tasso alcolemico superiore alla soglia per il ritiro della patente, dopo aver percorso circa cinque chilometri alla guida. L''episodio aveva portato alla sua esclusione dal cast teatrale della produzione 'Shakespeare in Love' e alla riduzione del suo ruolo in due serie televisive in onda in quel periodo: 'The Defects' e 'The Winning Try'. La sua morte improvvisa riapre il dibattito sulle condizioni psicologiche e sul peso mediatico che spesso gravano sulle figure pubbliche nell'industria dell'intrattenimento sudcoreano. Il caso segue di pochi mesi quello dell'attrice Kim Sae-ron, trovata morta in circostanze simili. Il mondo dello spettacolo coreano, i fan e i colleghi hanno espresso cordoglio per la scomparsa di un artista apprezzato per la sua serietà professionale e il rispetto guadagnato sul set. Song lascia la moglie e due figlie. Song aveva debuttato nel 1994 con il musical per bambini 'Wizard Mureul', iniziando così un percorso artistico lungo trent'anni che lo ha visto attivo con continuità tra teatro, cinema e televisione. Tra i suoi titoli più noti, oltre a 'Extreme Job', figurano le serie 'Trick', 'Stove League', 'Hyena' e il film 'Baseball Girl'. Song era considerato un solido attore caratterista, capace di dare spessore ai ruoli secondari con una recitazione misurata e realistica. La sua interpretazione in 'Extreme Job' - uno dei film di maggiore successo nella storia del cinema coreano – gli aveva garantito una visibilità internazionale.