Sorpresa Ronaldo, porta una torta al... cuoco dell'Al Nassr

(Adnkronos) - Cristiano Ronaldo e una torta per il... cuoco. L'attaccante portoghese, che è rimasto all'Al Nassr dopo aver rinnovato il suo contratto, ha voluto sorprendere uno dei membri dello staff del club saudita in occasione del suo compleanno. Mentre l'uomo era al lavoro, Ronaldo è entrato nella mensa con una torta in mano e accompagnato da una fisarmonica e dagli applausi a tempo di musica dei suoi compagni. Il cuoco è rimasto sorpreso e commosso dal gesto del portoghese, che lo ha salutato con un abbraccio caloroso augurandogli buon compleanno. Poi l'uomo ha soffiato sulle candeline, troppo grandi però per riuscire a spegnerle, provocando così le risate della sala. Il contratto di Cristiano Ronaldo, 40 anni compiuti lo scorso febbraio, con l'Al Nassr sarebbe scaduto lo scorso 30 giugno, ma la decisione di rinnovare era stata già annunciata dallo stesso Ronaldo, sebbene il percorso non sia stato lineare. Ronaldo aveva infatti scritto sui social media "il capitolo è finito" dopo l'ultima partita di campionato dell'Al Nassr il mese scorso, alimentando le speculazioni su un suo possibile addio al club di Riad. Poi però aveva smentito ogni voce di mercato: "Praticamente non cambierà nulla, resto all'Al Nassr. Non è importante per me partecipare al Mondiale per Club, conta solo la Nazionale. Ci sono stati molti contatti comunque con le squadre che vi partecipano, ho ricevuto tanti inviti, alcuni significativi e altri no, ma non ci andrò". [email protected] (Web Info)