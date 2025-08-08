Spid, tra presente e futuro: come cambierà l’identità digitale degli italiani
(Adnkronos) - Il panorama dell'identità digitale in Italia è in piena evoluzione. Dopo un decennio dalla sua introduzione, lo Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è diventato per milioni di italiani il principale canale di accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Dal fascicolo sanitario elettronico alle pratiche Inps, passando per i bonus, i bandi di finanziamento e le comunicazioni con l'Agenzia delle Entrate, lo Spid è lo strumento che ha permesso di accelerare la digitalizzazione del nostro Paese, migliorando la posizione dell’Italia nel panorama europeo. Se nei prossimi anni la tendenza sarà quella di privilegiare un'identità digitale centralizzata - la Carta d'Identità Elettronica (CIE), che permetterà in futuro l'accesso all’IT Wallet - per il momento lo Spid resta a tutti gli effetti lo strumento principale per interagire con l'ecosistema digitale italiano, come testimoniano i circa 41 milioni di identità rilasciate e gli oltre 1,2 miliardi di autenticazioni all’anno rilevate dall’Agid (l’Agenzia per I’Italia Digitale) corrispondenti ad altrettanti accessi a servizi digitali della Pa e non solo. In questa fase la scelta dei gestori di identità digitale (Identity Provider) assume un'importanza cruciale, specialmente per quanto riguarda i costi. Sebbene il servizio sia stato concepito per essere gratuito per i cittadini, alcuni provider hanno recentemente introdotto tariffe per il rilascio o per il rinnovo. In questo contesto, diversi Identity Provider continuano a offrire l'attivazione e il rinnovo dello Spid in modo completamente gratuito, sostenendo la transizione digitale senza gravare sui cittadini e sulle imprese. Per quanto riguarda il rilascio di SPID, i 13 provider italiani operativi (Aruba, Etna, InfoCamere, Intesi Group, Lepida, Namirial, Poste, Register, Sielte, Team System, Tinexta Infocert, TI Trust Technologies) prevedono almeno una modalità di riconoscimento gratuita per l’utente, mentre per il rinnovo solo alcuni (Aruba, Tinexta Infocert e Register) al momento prevedono dei costi. Ognuno di essi offre diverse modalità di identificazione, tra cui il riconoscimento di persona presso uffici abilitati o l'identificazione on line tramite Cie, Carta Nazionale dei Servizi (Cns) e firma digitale che rappresentano le opzioni più diffuse e a costo zero. Tra le realtà che garantiscono la gratuità del servizio – sia in fase di emissione sia di rinnovo - c’è ID Infocamere, il servizio delle Camere di commercio italiane, che si posiziona come uno dei soggetti attivi nel sostenere l'accesso ai servizi digitali, offrendo agli imprenditori un'opzione affidabile e senza costi per continuare a utilizzare l'identità digitale in un'economia data driven. L'economia digitale, infatti, riveste un ruolo cruciale per l'Italia, agendo da catalizzatore per la crescita economica e l'innovazione. Settori come l'e-commerce, i servizi online, il cloud computing e lo sviluppo di software sono in forte espansione, creando nuove opportunità di lavoro e stimolando gli investimenti. La digitalizzazione delle imprese, in particolare delle Pmi che costituiscono la larga parte del tessuto produttivo italiano, aumenta la produttività e l'efficienza, permettendo anche alle realtà più piccole e meno strutturate di competere con più possibilità di successo anche su scala globale. L'adozione di tecnologie digitali e l’automazione dei processi passano necessariamente per l’utilizzo esteso dell’identità digitale - indispensabile per autenticarsi nell’ambito di ogni tipo di procedura, sia amministrativa sia produttiva - e sta rivoluzionando tutti i settori dei servizi sia in ambito pubblico che privato compresi i servizi finanziari (Fintech). Processi che stanno attraversando in modo capillare la vita di cittadini e imprese e che vanno gestiti in modo consapevole. L'accesso a Internet ad alta velocità e la diffusione massiva nell’utilizzo di servizi per l’identità digitale - oggi attraverso lo Spid, la Cie e la Cns domani attraverso il Wallet - sono la condizione per assicurare interazioni sempre più fluide tra cittadini e imprese da un lato, e Pubblica Amministrazione e mercato dall’altro. L'evoluzione in atto mira a dotare l'Italia di uno strumento di identificazione digitale più moderno e integrato, con l’obiettivo di semplificare l'esperienza degli utenti. Fino al completamento di questa complessa transizione, lo Spid continuerà dunque a svolgere il suo ruolo fondamentale nel percorso di trasformazione digitale del Paese, supportato dai provider che ne garantiscono il funzionamento. [email protected] (Web Info)
