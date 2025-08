Temptation Island, Lucia senza freni: dopo Andrea incontra altri due tentatori

(Adnkronos) - Per Lucia l'esperienza a Temptation Island sembra non essersi conclusa con la fine del programma. Dopo aver ammesso di aver incontrato il single Andrea fuori dal villaggio, la ragazza è stata avvistata nuovamente in altre "città neutre" in compagnia di due tentatori, prima Francesco e poi Salvatore. E Rosario? Facciamo un po' di chiarezza. Dopo il falò di confronto, la coppia aveva lasciato insieme il programma, con la promessa di iniziare finalmente una convivenza, desiderio espresso di Lucia e il motivo principale della sua partecipazione al reality di Filippo Biscigilia. Tuttavia le cose non sono andate come previsto. La ragazza, durante il falò ha confessato di aver messo in atto un piano per provocare una reazione nel fidanzato, fingendo complicità e intimità con il tentatore Andrea. Ma fuori dal programma, la finzione è diventata realtà. Un mese dopo, infatti, Lucia e Rosario non sono ancora andati a convivere. E il motivo sembrava legato alla gelosia che Rosario ha maturato dopo l'esperienza nel villaggio. La gelosia di Rosario sembra trovare conferma nel filmato registrato dal single Andrea, in cui confessa di aver incontrato Lucia fuori dal programma. Secondo quanto dichiarato dal tentatore, la ragazza gli avrebbe scritto su Instagram per parlare e per sfogarsi del periodo difficile con Rosario. Inzialmente Lucia ha negato, ma poi ha ammesso: "Si, è successo davvero. Ora sono ferita da Andrea perché mi fidavo. Sono consapevole del male che sto provando in Rosario, ma ne parleremo a casa". Questo è tutto quello che è stato mostrato a Temptation Island. Ma nelle ultime ore sono diventati virali dei video che ritraggono Lucia con due tentatori diversi, prima in compagnia di Francesco, il single che durante il programma si era avvicinato a Valentina, fidanzata di Antonio. E poi con Salvatore, il tentatore che si era avvicinato a Sarah, ex fidanzata di Valerio. Non è chiaro se si tratti di semplici uscite tra amici o di frequentazioni più profonde. I video, infatti, non mostrano comportamenti compromettenti, ma le immagini hanno comunque accesso un dibattito sui social. Del resto, Lucia lo aveva già spiegato durante il confronto con Rosario, che dopo la fine delle riprese le fidanzate avevano creato un gruppo su whatsapp insieme ai tentatori. Un'iniziativa che Rosario non aveva affatto gradito. Quanto a lui, nel frattempo, cala il silenzio. Non ci sono avvistamenti pubblici o aggiornamenti e il profilo social rimane al momento chiuso. [email protected] (Web Info)