Terremoto in Iran, la scossa di magnitudo 5.4

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5,4 ha colpito il sud-est dell'Iran oggi, martedì 5 agosto, secondo il Centro sismologico europeo-mediterraneo. L'epicentro è stato a circa 125 chilometri a sud-est di Bam, nella provincia di Kerman, e non sono state segnalate vittime. Secondo quanto riportato dall'Istituto tedesco di ricerca geoscientifica, il sisma ha avuto una profondità di 10 chilometri e si è verificato alle 05:06. Nel Paese si sta tra l'altro verificando un'ondata di caldo estremo. Uffici governativi, e non solo, sono stati chiusi a Teheran e in altre province. L'Iran sta inoltre affrontando una crisi idrica senza precedenti. Il governatore della provincia di Teheran, Alireza Fakhari, ha annunciato per domani la chiusura di tutti gli uffici governativi, di scuole e università, anche per ottimizzare i consumi di energia elettrica, riporta il sito Iran International. E ha riferito di una decisione arrivata su richiesta del ministero dell'Energia. Misure analoghe interessano anche altre province del Paese. Oggi restano chiusi gli uffici in quelle di Ardabil e Golestan, mentre in altre - anche in quelle di Semnan e Qom - lavoreranno con orari ridotti. Lo stesso accadrà sia oggi che domani nella provincia di Hamedan. Mercoledì uffici chiusi in sette province, comprese quelle di Kerman e Isfahan. ---internazionale/ [email protected] (Web Info)