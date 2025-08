Tivoli, si ribaltano su Porsche rubata: un morto e due feriti gravi

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Una Porsche con all’interno tre giovani di etnia rom è stata trovata nella notte, ribaltata, in via Maremmana inferiore, a Tivoli, in provincia di Roma. Uno dei ragazzi è morto mentre gli altri due sono ricoverati in gravi condizioni al Policlinico Umberto I. L’auto era stata rubata poco prima. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale per i rilievi e gli agenti del Commissariato Tivoli. [email protected] (Web Info)