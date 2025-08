Tromba d’aria a Maccarese, il testimone: “Panico e ombrelloni scaraventati in cielo”

(Adnkronos) - Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, domenica 3 agosto, sul litorale laziale di Maccarese per una violenta tromba d'aria che si è abbattuta all'improvviso sulla spiaggia facendo volare in cielo gli ombrelloni e mettendo in fuga i bagnanti. "Il tempo è peggiorato all'improvviso e si è alzato un vento fortissimo che ha iniziato a far volare un po' tutto, gli ombrelloni - racconta all'Adnkronos Gianluca, barman dello stabilimento 'Creuza de Ma' - sono stati scaraventati in aria. E' durato pochi minuti ma la gente era impaurita e scappava per ripararsi. Mi sono subito avvicinato ai lettini per aiutare i bagnini e abbiamo chiuso in fretta tutti gli ombrelloni, cercando di mettere in sicurezza le persone. Si è scatenato il panico ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Poco dopo tutto è tornato alla normalità". L'insolita scena è stata documentata dai presenti con dei video che circolano in rete in queste ore. [email protected] (Web Info)