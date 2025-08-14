Trump e Putin oggi in Alaska, il presidente Usa punta al bis con Zelensky e (forse) i leader Ue
(Adnkronos) - Il vertice di oggi in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin "penso andrà bene" ma "l'incontro più importante sarà il secondo, con anche il presidente Zelensky. E forse porteremo anche alcuni leader europei". Ne è certo Donald Trump, che prima di partire per Anchorage ha incontrato la stampa e ribadito l'intenzione, qualora lo 'zar' lanciasse segnali positivi, di convocare il trilaterale che potrebbe finalmente porre fine a tre anni di guerra tra Ucraina e Russia, ritagliandosi il ruolo di primo piano come "pacificatore", ruolo che da tempo si riconosce. D'altra parte, ha tenuto a sottolineare, "se non fossi stato presidente, Putin avrebbe conquistato tutta l'Ucraina. Ma sono io il presidente, e non scherzerà con me". A Trump, quindi, "interessa soprattutto preparare il tavolo per il prossimo incontro, che dovrà essere a breve. Vorrei averlo magari sempre in Alaska, perché è molto più facile". "Sarà molto interessante. Capiremo da che parte stanno tutti, e capiremo al massimo nei primi cinque minuti se l'incontro sarà positivo o negativo. Se sarà negativo - la previsione del presidente - finirà molto in fretta, se sarà positivo avremo la pace nel prossimo futuro". "Vedremo cosa accadrà nel nostro incontro", la replica di Trump alla domanda se offrirà al presidente Putin l’accesso alle terre rare come incentivo per porre fine alla guerra. "Avremo un grande incontro. Sarà, penso, molto importante per la Russia e sarà molto importante per noi", ha aggiunto dallo Studio Ovale, dopo che il Telegraph ha riportato l’indiscrezione secondo cui il leader americano sarebbe pronto a proporre al numero uno del Cremlino l’accesso ai minerali rari in cambio della pace. Interpellato sulla possibilità di ridurre la presenza in Europa di truppe della Nato per incentivare la Russia a firmare un accordo di pace, "non mi è stato sottoposto", è stata la replica. "Ci penserò più avanti", ha aggiunto il presidente americano. "Non penso sia una ricompensa", infine la risposta a chi ha chiesto se il vertice ad Anchorage sia una sorta di "ricompensa" a Putin. "Questa situazione non è iniziata sotto la mia presidenza, e ho visto cos'è successo. Tutto quello che abbiamo fatto è stato sbagliato. La colpa è di tutti, anche di Putin", le parole del presidente. Nella giornata di ieri, prima della conferenza stampa, il tycoon aveva spiegato a Fox News come il vertice in Alaska serva per preparare "il terreno per il secondo, ma c'è il 25% di possibilità che questo incontro non abbia successo. Il secondo incontro sarà molto, molto importante perché sarà un incontro in cui raggiungeranno un accordo. Non voglio usare il termine 'spartirsi le cose', ma in un certo senso non è un termine sbagliato. Ci sarà un dare e avere per quanto riguarda i confini, i territori", aveva detto Trump. Ma il possibile scambio di terre tra Ucraina e Russia ventilato nell'intervista non è stato menzionato nuovamente dal presidente nello Studio Ovale prima di partire per l'Alaska. Il presidente russo ha intanto deciso di rompere il silenzio sul vertice alla vigilia dell'incontro. E lo ha fatto elogiando l'operato del tycoon fin qui. "L'Amministrazione Trump sta facendo sforzi efficaci per porre fine alle ostilità in Ucraina", le parole di Putin, che ha parlato già di una "prossima fase" di contatti fra Russia e Stati Uniti dopo l'incontro. In seguito ai negoziati, ha quindi anticipato lo 'zar', potrebbero aprirsi quelli sul controllo delle armi strategiche, mentre un'intesa sull'Ucraina potrebbe creare le condizioni per una pace a lungo termine fra Usa e Russia e in Europa "e nel mondo nel suo complesso, se raggiungeremo accordi sul controllo delle armi strategiche offensive entro le prossime fasi", le parole del leader del Cremlino. Intanto, l'asse Europa-Ucraina ha consegnato la propria agenda a Trump, indicando cinque punti chiave evidenziati dal cancelliere tedesco Friedrich Merz nei giorni scorsi. Secondo l'asse, l'Ucraina dovrà essere presente al tavolo per qualsiasi futuro incontro con Putin mentre il cessate il fuoco deve essere il primo passo, precedente all'inizio di qualsiasi negoziato. Sul tavolo non ci sarà in ogni caso il riconoscimento del territorio occupato dalla Russia mentre le forze ucraine devono essere libere di difendere la sovranità del loro Paese, con il sostegno europeo. In ultimo, l'asse spiega che negoziati più ampi devono far parte di una strategia transatlantica basata sul sostegno all'Ucraina e sulla pressione sulla Russia. ll summit in Alaska inizierà alle 21.30 (ora italiana), l'incontro si terrà nella Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage. Microfoni aperti per qualche minuto, poi i due leader inizieranno il faccia a faccia a porte chiuse, lontani dalla stampa. Trump e Putin saranno accompagnati da altre quattro persone e i rispettivi interpreti. Al termine del vertice, la conferenza stampa. Mistero sul formato: "congiunta" secondo Cremlino e Casa Bianca, ma non secondo il presidente Usa che non ha dato certezze, probabilmente in attesa dell'esito - positivo o negativo - dell'incontro. Di sicuro non è invece prevista la definizione di documenti in seguito al vertice. Al termine dell'incontro, il presidente Putin dovrebbe ripartire per Mosca, mentre Trump "informerà" i leader europei e Volodmyr Zelensky sugli esiti del colloquio, per poi pianificare le prossime mosse in base alla risposta russa al meeting. In caso di progressi, Zelensky sarà chiamato per un successivo incontro. "Abbiamo un'idea di tre diverse località", ha detto ieri il leader Usa, aggiungendo che è "inclusa la possibilità, perché sarebbe di gran lunga la più semplice, di soggiornare in Alaska" per il trilaterale che porterebbe alla pace fra i due Paesi, difficile obiettivo dichiarato del tycoon. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- Baggiovara, asportata con tecnica mininvasiva rara una neoplasia di 20 centimetri
- Cavezzo, l'Amministrazione: "Non basta scrivere post sui social per segnalare i problemi"
- Medicina estetica, Mastacchi (Rete Civica): "Risposte dettagliate per protocolli clinici"
- Modena, La Tenda guarda al futuro con un progetto innovativo
- Bondeno, controlli serali della Polizia Locale nell'Alto Ferrarese
- Modena, in via Fucini una nuova area verde inclusiva
- Chikungunya, tre nuovi casi in provincia: due sono a Carpi e uno a San Prospero
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta
La buona notizia
CronacaScomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
Ultime notiziePulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
La storiaFrancesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione
Curiosità
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
CuriositàOperazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
CuriositàEmilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
La storiaPer evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
PuntoE' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
PuntoMezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
La storiaDa San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
CuriositàLa più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.
La storiaA Novi un cortometraggio per riscoprire la storia della patriota Rosa Testi Rangone
La contessa a Novi trovò pace nel periodo turbolento del Risorgimento, e finì anche in carcere per aver cucito delle coccarde con il Tricolore italiano, all'epoca vietato.