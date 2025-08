Trump elogia Sydney Sweeney dopo aver scoperto che è repubblicana

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - “È una repubblicana registrata?”. Il presidente Usa Donald Trump ha risposto alla domanda di un giornalista che gli chiedeva cosa pensasse della affiliazione politica dell'attrice Sydney Sweeney . "Oh, ora adoro la sua pubblicità", ha affermato il tycoon. Trump ha aggiunto: "Sareste sorpresi di sapere quante persone sono repubblicane. È una cosa che non avrei saputo, ma sono contento che me l'abbiate detto". La registrazione elettorale dell'attrice di 'Euphoria' è emersa mentre affronta i contraccolpi della sua controversa campagna per i jeans American Eagle. Dal giugno 2024, l'attrice è iscritta al Partito repubblicano della Florida nella contea di Monroe, come riporta il New York Post, citando i registri elettorali pubblici. La frase gioca sull'assonanza tra le parole inglesi 'jeans' e 'genes' ovvero 'geni'. Un gioco di parole apparentemente innocuo che, però, ha sollevato diverse polemiche a sfondo razziale. Sui social viene rimproverato al brand di aver scelto un'attrice bionda, caucasica e con gli occhi azzurri. Sydney nel video promozionale parla dell'eredità genetica: "I geni vengono trasmessi dai genitori alla prole, spesso determinando tratti come il colore dei capelli, la personalità e persino il colore degli occhi", ha detto l'attrice, sottolineando come i geni influenzino il tratto di colore dei capelli e degli occhi. ---internazionale/ [email protected] (Web Info)