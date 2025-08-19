Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
19 Agosto 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Trump, il quadro e i cappelli: presidente e guida turistica per i leader

Trump, il quadro e i cappelli: presidente e guida turistica per i leader

|19 Agosto 2025

(Adnkronos) - Vertici con Volodymyr Zelensky, colloqui con i leader europei, telefonate con Vladimir Putin. Ma anche quadri e cappelli. La giornata di Donald Trump viene documentata dai profili social della Casa Bianca, che pubblica video e foto delle ultime ore, caratterizzate dai summit per arrivare a una soluzione negoziale della guerra in Ucraina.   Tra un colloquio e un fuorionda, Trump si trasforma quasi in una guida turistica. Nella foto con tutti i leader europei e con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, il presidente non perde l'occasione di indicare un quadro speciale: appeso alla parete c'è il ritratto che immortala l'attentato di Butler e 'fotografa' l'urlo 'fight, fight, fight' con cui Trump ha reagito dopo essere stato colpito da un proiettile nel luglio 2024. "Non è stato un gran giorno", le parole del presidente, mentre qualche leader si gira - un po' perplesso - ad osservare l'opera.  Con orgoglio, come rivela un altro tweet dell'assistente Margo Martin, Trump mostra ad alcuni dei suoi ospiti una ricca esposizione di cappelli con loghi e slogan elettorali. Il presidente francese Emmanuel Macron e un sorridente Zelensky osservano, non si sa quanto interessati: sul mobile, spicca un cappello con la scritta Trump 2028, con la data delle prossime elezioni a cui il presidente americano non potrà partecipare. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Addestramento cani senza la documentazione obbligatoria, cittadino sanzionato nella Bassa
Cronaca
Addestramento cani senza la documentazione obbligatoria, cittadino sanzionato nella Bassa
Nelle campagne di San Damaso, invece, un uomo è stato multato per aver effettuato addestramento cani in una giornata non consentita
La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara saluta il comandante Luca Di Niquili
La novità
La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara saluta il comandante Luca Di Niquili
Occupava il ruolo dal 2021: ora è diventato comandante della Polizia Locale Terre di Castelli
Calcio, Modena ko e fuori dalla Coppa Italia nonostante una buona prestazione contro il Torino
I risultati
Calcio, Modena ko e fuori dalla Coppa Italia nonostante una buona prestazione contro il Torino
I canarini, al debutto stagionale in gare ufficiali, si arrendono 1-0 ai granata dopo aver colpito un legno con Gerli nel primo tempo
Modena, attivo fino al 30 agosto il questionario sui servizi digitali comunali
Da sapere
Modena, attivo fino al 30 agosto il questionario sui servizi digitali comunali
Nello specifico il sondaggio si concentra sull’esperienza quantitativa e qualitativa del cittadino nella fruizione dei servizi digitali del Comune di Modena
Ravenna, il 21 agosto inaugura la mostra "Psichiatria e Diritti Umani"
L'iniziativa
Ravenna, il 21 agosto inaugura la mostra "Psichiatria e Diritti Umani"
Sarà aperta fino al 24 agosto.
Mirandola, Valeria Cerbone di "Valery Fashion Style" al primo posto nella competizione "Il Giornale dei Parrucchieri"
Da sapere
Mirandola, Valeria Cerbone di "Valery Fashion Style" al primo posto nella competizione "Il Giornale dei Parrucchieri"
L'hair stylist mirandolese ha conquistato il primo posto regionale e provinciale nella categoria "Colore, piega e trattamenti"
Modena, successo dell'audioguida al Museo della Figurina
Da sapere
Modena, successo dell'audioguida al Museo della Figurina
Le figurine più note sono forse quelle degli sportivi, che ne hanno caratterizzato la storia moderna fin dalla fine degli anni Quaranta
Al via le richieste per l’abbonamento gratuito su bus e treni regionali per l'anno scolastico 2025-2026
Trasporto pubblico
Al via le richieste per l’abbonamento gratuito su bus e treni regionali per l'anno scolastico 2025-2026
La piattaforma unica “Salta su!” per presentare la richiesta di abbonamento è già attiva.
Finale Emilia, il comitato "Ora tocca a noi": "Imbarazzo Arpae? Dovuto a inquinamento prodotto dalle discariche"
Cronaca
Finale Emilia, il comitato "Ora tocca a noi": "Imbarazzo Arpae? Dovuto a inquinamento prodotto dalle discariche"
Prosegue la protesta del comitato "Ora tocca noi" contro le discariche di Finale Emilia
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Sinner e doppio misto Us Open, Jannik verso ritiro dopo il malore a Cincinnati
Sinner e doppio misto Us Open, Jannik verso ritiro dopo il malore a Cincinnati
Pippo Baudo, camera ardente aperta fino alle 12. Chiambretti: "Ha incarnato tutti noi con pregi e difetti"
Pippo Baudo, camera ardente aperta fino alle 12. Chiambretti: "Ha incarnato tutti noi con pregi e difetti"
Us Open, oggi al via il doppio misto: calendario, orari e dove vedere i match
Us Open, oggi al via il doppio misto: calendario, orari e dove vedere i match
Pippo Baudo, Heather Parisi pubblica intervista inedita: "Vorrei tornare come farfalla"
Pippo Baudo, Heather Parisi pubblica intervista inedita: "Vorrei tornare come farfalla"
Caldo record addio, arriva burrasca di fine estate
Caldo record addio, arriva burrasca di fine estate
Trump, il quadro e i cappelli: presidente e guida turistica per i leader
Trump, il quadro e i cappelli: presidente e guida turistica per i leader
Ucraina, Rubio: "Mosca e Kiev dovranno fare concessioni". Macron scettico su intenzioni di Putin
Ucraina, Rubio: "Mosca e Kiev dovranno fare concessioni". Macron scettico su intenzioni di Putin
New York, focolaio di legionella ad Harlem: 5 morti e 108 casi confermati
New York, focolaio di legionella ad Harlem: 5 morti e 108 casi confermati
Corea del Nord, Kim: "Serve espansione radicale dell'armamento nucleare"
Corea del Nord, Kim: "Serve espansione radicale dell'armamento nucleare"
Wta Cincinnati, Paolini ko in finale con Swiatek
Wta Cincinnati, Paolini ko in finale con Swiatek
Estate finita? Stop al caldo, arrivano i temporali: ecco quando, le previsioni
Estate finita? Stop al caldo, arrivano i temporali: ecco quando, le previsioni
Ucraina, Trump: "Putin incontrerà Zelensky, chance per la pace"
Ucraina, Trump: "Putin incontrerà Zelensky, chance per la pace"
Ucraina, Trump e il fuorionda con Macron: "Putin vuole accordo"
Ucraina, Trump e il fuorionda con Macron: "Putin vuole accordo"
Alcaraz numero uno al mondo? Ecco cosa serve a Carlos per il sorpasso su Sinner
Alcaraz numero uno al mondo? Ecco cosa serve a Carlos per il sorpasso su Sinner
Alcaraz, lezione di sportività e messaggio in mondovisione: "Mi dispiace Jannik"
Alcaraz, lezione di sportività e messaggio in mondovisione: "Mi dispiace Jannik"
Malore Sinner, il medico fisiatra: "Stress fisico e alte temperature mix rischioso"
Malore Sinner, il medico fisiatra: "Stress fisico e alte temperature mix rischioso"
Sinner, ritiro contro Alcaraz: "Stavo male, ci ho provato". Cos'è successo a Jannik
Sport
Sinner, ritiro contro Alcaraz: "Stavo male, ci ho provato". Cos'è successo a Jannik
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 agosto
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 agosto
Napoli, ispettore di polizia accoltellato e ucciso in casa: caccia al killer
Napoli, ispettore di polizia accoltellato e ucciso in casa: caccia al killer
Trump e l'elogio a Meloni: "Grande leader di ispirazione, governerai a lungo"
Trump e l'elogio a Meloni: "Grande leader di ispirazione, governerai a lungo"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Glocal
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.

SALUTE

Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate, vitiligine e sole: le regole per una abbronzatura sicura
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"
Estate e ansia da rientro, lo psichiatra: "Per il post vacanze prima regola è gradualità"
Sesso, il rischio corre sui social: alert sui rimedi 'creativi' per la contraccezione
Sesso, il rischio corre sui social: alert sui rimedi 'creativi' per la contraccezione
Caldo, allenta oggi la morsa: 14 città da bollino rosso a Ferragosto
Caldo, allenta oggi la morsa: 14 città da bollino rosso a Ferragosto
Estate, animali esotici da soli a casa? Il veterinario: "Non più di 24 ore"
Estate, animali esotici da soli a casa? Il veterinario: "Non più di 24 ore"
Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e merluzzo anche in Italia
Listeriosi in Francia, maxi richiamo di formaggi e merluzzo anche in Italia
Listeria, Bassetti: "E' una brutta bestia, più a rischio i fragili"
Listeria, Bassetti: "E' una brutta bestia, più a rischio i fragili"
Ossitocina, ecco perché è l'ormone dell'amore e pure dell'amicizia
Ossitocina, ecco perché è l'ormone dell'amore e pure dell'amicizia
West Nile, nel Lazio decima vittima e 17 nuovi casi
West Nile, nel Lazio decima vittima e 17 nuovi casi
Ondate di caldo come "killer silenziosi", cresce la crisi in Europa: l'allarme
Ondate di caldo come "killer silenziosi", cresce la crisi in Europa: l'allarme
L'estate e l'alimentazione dei bambini, dai pediatri Bambino Gesù i consigli a tavola
L'estate e l'alimentazione dei bambini, dai pediatri Bambino Gesù i consigli a tavola
Salute, esercizio fisico può rallentare invecchiamento: ecco come
Salute, esercizio fisico può rallentare invecchiamento: ecco come

Sul Panaro on air

    • WatchSospette iregolarità nella gestione del Comune di San Prospero, l'opposizione vuole vederci chiaro
    • WatchScandalo Amo contanti e bancomat, Forza Italia porta il caso in Procura
    • WatchCentro antiviolenza a Medolla - Cos'è, come funziona e che aiuto ti può dare

    • ATTUALITÀ

    Debutta la Lamborghini “Few Off” Fenomeno
    Debutta la Lamborghini “Few Off” Fenomeno
    Opel presenta la nuova concept car per l’IAA Mobility 2025
    Opel presenta la nuova concept car per l’IAA Mobility 2025
    Auto: come la scelgono gli italiani
    Auto: come la scelgono gli italiani
    Bosch e CARIAD: l’IA al servizio della guida automatizzata
    Bosch e CARIAD: l’IA al servizio della guida automatizzata
    Leapmotor C10 AWD: potenza elettrica e trazione integrale
    Leapmotor C10 AWD: potenza elettrica e trazione integrale
    Roblox citata in giudizio in Louisiana per la sicurezza dei minori
    Roblox citata in giudizio in Louisiana per la sicurezza dei minori
    MSI Modern 15 F13MX: la recensione
    MSI Modern 15 F13MX: la recensione
    I prossimi occhiali hi-tech di Meta costeranno meno del previsto
    I prossimi occhiali hi-tech di Meta costeranno meno del previsto
    iPhone 17 tra Air e Pro: tutte le novità dello smartphone Apple
    iPhone 17 tra Air e Pro: tutte le novità dello smartphone Apple
    Netflix si impone nel mercato pubblicitario: il successo degli "Upfronts" raddoppia gli impegni degli inserzionisti
    Netflix si impone nel mercato pubblicitario: il successo degli "Upfronts" raddoppia gli impegni degli inserzionisti
    La strategia del credito cinese: la banca centrale svela gli investimenti nei settori del futuro
    La strategia del credito cinese: la banca centrale svela gli investimenti nei settori del futuro
    NVIDIA e le città del futuro: un "Digital Twin" per rivoluzionare la pianificazione urbana
    NVIDIA e le città del futuro: un "Digital Twin" per rivoluzionare la pianificazione urbana

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Cronaca
    Scomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
    La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
    Ultime notizie
    Pulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
    L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
    La storia
    Francesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
    Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione

    Curiosità

    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    La storia
    Per evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
    Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Punto
    E' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
    Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    Punto
    Mezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
    E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    La storia
    Da San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
    Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Curiosità
    La più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
    Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.

    chiudi