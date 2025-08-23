Ubriaca alla sagra vuole bere ancora, morde un uomo che la invita ad allontanarsi e dente resta conficcato nel braccio
(Adnkronos) - Una donna di 42 anni è stata denunciata per lesioni personali a Canedole, frazione di Roverbella, nel Mantovano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, nel corso della tradizionale sagra del paese, lo scorso 10 agosto, la donna - in evidente stato di ubriachezza - avrebbe insistito per farsi servire altri alcolici, nonostante ne avesse bevuto già in quantità eccessiva.
Invitata ad allontanarsi dal bancone delle bevande da un operatore, un 58enne residente a Negrar, provincia di Verona, la donna ha reagito aggredendolo con un morso al braccio.
Il gesto ha causato al vigilante una ferita con una prognosi di 15 giorni.
Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, la donna, denunciata a piede libero per lesioni personali, ha perso un dente, rimasto conficcato nel braccio dell’uomo.
Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari. [email protected] (Web Info)
- Aggressione al carcere Sant’Anna di Modena, feriti un agente e due detenuti
- Grave malore per un turista a Fanano, Platis (FI): "L'automedica arrivata 21 minuti dopo l'ambulanza"
- Domenica 24 agosto alla Festa provinciale dell’unità di Modena si parla di politica agricola e dazi con l’assessore regionale Mammi
- Cittadino destinatario di mandato di arresto europeo rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato di Modena
- San Felice, dal 29 agosto al via la 412° edizione della Fiera di settembre
- Controlli dei Carabinieri Nas, multati un bar e un supermercato
- Martedì 26 agosto riapre il ponte Foscaglia di Finale Emilia dopo i lavori di manutenzione
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Finale Emilia, comunità in lutto per la morte di Gino Grillenzoni di Lapam
- Massa Finalese, dopo le proteste inascoltate, i residenti rimuovono il dosso in via Albero