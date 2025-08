Ucraina, attacco russo a Lozova: un morto e almeno 12 feriti

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Ancora attacchi della Russia sull'Ucraina oggi, martedì 5 agosto. Colpita una stazione ferroviaria di Lozova, nell'oblast' di Kharkiv. "Una persona è stata uccisa, altre dieci persone sono rimaste ferite", ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un post su X, aggiungendo che "questa notte i russi hanno colpito l'Ucraina con missili balistici e quasi 50 droni, la maggior parte dei quali sono 'shahed' di fabbricazione russo-iraniana. Molti sono stati abbattuti dai nostri difensori, ma purtroppo alcuni hanno colpito gli obiettivi". In totale le forze russe hanno colpito sei insediamenti nell'Oblast di Kharkiv, con la città di Lozova che ha subito i danni e le vittime più ingenti, ha riferito il governatore Oleh Syniehubov. L'attacco russo ha danneggiato le infrastrutture ferroviarie e provocato incendi nella stazione e sui tetti degli edifici del deposito. Il sindaco di Lozova ha dichiarato che alcuni quartieri residenziali sono stati danneggiati. "Lozova è sopravvissuta all'attacco più massiccio dall'inizio della guerra", ha affermato Sergiy Zelensky in un post su Facebook. Zelensky ha aggiunto che "anche le regioni di Zaporizhzhia, Odessa e Sumy sono state attaccate durante la notte. Nel villaggio di Bilenke, nel distretto di Zaporizhzhia, gli occupanti hanno preso di mira direttamente le persone con droni. Due persone sono rimaste ferite. Ancora una volta, l’esercito russo dà la caccia ai civili nel tentativo di terrorizzare le città e le comunità in prima linea". Nel frattempo, l'aeronautica militare ucraina ha dichiarato che le unità di difesa aerea hanno abbattuto 29 droni Shahed di fabbricazione iraniana durante la notte nel nord e nell'est del Paese. Sono invece 4 i morti e 3 i feriti dei raid russi con droni e artiglieria lanciati ieri nell'oblast' di Zaporizhzhia. Lo ha riferito il governatore Ivan Fedorov. "Il 4 agosto gli occupanti hanno effettuato 431 attacchi contro 16 insediamenti nella provincia di Zaporizhzhia", ha affermato Fedorov in un post su Telegram. In 21 casi segnalati sono stati danneggiati edifici residenziali, case, edifici commerciali e magazzini. La revoca della moratoria sullo schieramento di missili a medio e corto raggio è una nuova realtà con cui ora gli oppositori della Russia devono fare i conti. Lo ha affermato su X il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev. "La dichiarazione del ministero degli Esteri russo sulla revoca della moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio - ha aggiunto - è il risultato della politica anti-russa dei paesi della Nato. Questa è una nuova realtà con cui tutti i nostri oppositori dovranno fare i conti. Aspettatevi ulteriori passi avanti". Ieri, il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che Mosca non si considera più vincolata da autolimitazioni al dispiegamento di missili a medio e corto raggio, poiché le condizioni per il rispetto della moratoria sono venute meno. Il ministero ha preso atto di alcune misure adottate dall'Occidente nel campo della proliferazione di tali missili e ha sottolineato che esse rappresentano una minaccia diretta alla sicurezza della Russia. La dichiarazione ha sottolineato che ciò richiede misure speciali da parte della Russia. ---internazionale/ [email protected] (Web Info)