Ucraina-Russia, l’ordine di Trump: Usa schierano 2 sottomarini nucleari

(Adnkronos) - Donald Trump manda un segnale alla Russia e a Vladimir Putin ordinando il dispiegamento di due sottomarini nucleari. Il presidente degli Stati Uniti annuncia la sua decisione oggi, 1 agosto, dopo il prolungato botta e risposta via social con l'ex presidente russo Dmitri Medvedev. "Sulla base delle dichiarazioni altamente provocatorie dell'ex presidente Dmitry Medvedev, che ora è vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, ho ordinato che due sottomarini nucleari vengano posizionati nelle regioni appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni sciocche e incendiarie fossero qualcosa di più di semplici parole", scrive Trump, secondo cui "le parole sono molto importanti e spesso possono portare a conseguenze indesiderate, spero che questo non sia uno di quei casi. Grazie per l'attenzione dedicata a questa questione!". Medvedev ha criticato la decisione con cui Trump, la scorsa settimana, ha ridotto a 10 giorni la deadline fissata per la Russia: o la guerra in Ucraina si chiude, ha detto il presidente americano, o Washington adotterà sanzioni contro Mosca. Per Medvedev, Trump "sta giocando al gioco dell'ultimatum con la Russia: 50 giorni o 10... Dovrebbe ricordare due cose. Uno, la Russia non è Israele e nemmeno l'Iran. Due, ogni nuovo ultimatum è una minaccia e un passo verso la guerra. Non tra Russia e Ucraina, ma con il suo stesso Paese", le parole in una post su X. "Non percorrere la strada di Sleepy Joe!", il monito di Medvedev al tycoon, riferendosi in maniera denigratoria al predecessore di Trump, Joe Biden. Medvedev deve "stare attento alle parole" poiché sta entrando in un "territorio molto pericoloso", la replica di Trump, che oggi ha compiuto un altro passo.