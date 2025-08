Us Open, il nuovo montepremi è da record: 90 milioni di dollari per l’edizione più ricca di sempre

(Adnkronos) - Gli Us Open superano gli Us Open in termini di montepremi. Il torneo americano, ultimo Slam stagionale, continua a crescere e mette in palio incassi sempre più alti per tutti i partecipanti. Fotografia di uno sport ormai dominante. Nell'edizione 2025, il prize money aumenterà complessivamente del 20% rispetto alla passata stagione. Fino a toccare i 90 milioni di dollari di compensi totali per i giocatori. Una cifra mai vista a New York e uno stop notevole rispetto ai 75 milioni di dollari dell'edizione 2024. Insomma, gli Us Open seguono tanti altri tornei di tennis in giro per il mondo e fanno ricchi i partecipanti. Ma quanto porteranno a casa i vincitori dell'edizione 2025? Nel torneo maschile (vinto l'anno scorso da Jannik Sinner) e nel torneo femminile, i due tennisti che riusciranno a conquistare la coppa incasseranno 5 milioni di dollari (qui con un +39% rispetto ai 3,6 milioni dell'anno scorso). Il prize money aumenta però a partire dagli ottavi di finale (400mila dollari, +23%), proiettandosi poi su quarti (660mila dollari, +25%), semifinali (1,26 milioni, +26%) e finale (2,5 milioni di dollari, +39%). Inoltre, il torneo americano coccola da sempre i partecipanti e fornisce servizi non proprio all'ordine del giorno. Come il rimborso delle spese di viaggio di mille dollari. Un trattamento che fa dell'ultimo Slam stagionale un fiore all'occhiello dell'intero circuito. Gli Us Open inizieranno il prossimo 24 agosto e si concluderà domenica 7 settembre. [email protected] (Web Info)