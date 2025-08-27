Us Open, Sinner e i tennisti nella bufera teen drama: “Team Conrad o Jeremiah?”
(Adnkronos) - Non solo dritti e rovesci agli Us Open, c'è anche spazio per il divertimento e per domande... scomode. È diventato virale un video sui social, pubblicato dall'account ufficiale dell'ATP tour, che mostra alcuni dei protagonisti del torneo rispondere a una domanda tanto semplice... quanto destabilizzante: "Team Conrad o Jeremiah?". Improvvisamente, il panico nei loro occhi... in particolare in quelli di Jannik Sinner. Il quesito è un vero tormentone attuale dovuto alla fama della serie teen drama, targata Prime Video, 'L'estate nei tuoi occhi', giunta alla terza e ultima stagione, in cui la protagonista Belly è contesa tra due fratelli, Conrad e Jeremiah. La domanda ha scatenato ampio dibattito tra i fan della serie per decretare chi sia tra i due il fratello migliore. Ma ad esseri colti alla sprovvista, sono proprio alcuni dei migliori tennisti al mondo. "No scusate... non ho capito", dice Sinner con lo sguardo confuso. Poi, senza troppa convinzione, sceglie Jeremiah, provocando un'onda di delusione social. Tommy Paul si limita a sorridere: "Di cosa stiamo parlando esattamente? Mh, Conrad" risponde dopo il suggerimento da una voce fuori campo, "Jeremiah sucks" ovvero "Jeremiah fa schifo". A sorprendere è Lorenzo Musetti, che si allinea con il pensiero dominante: "Team Conrad", dopo aver ascoltato il suggerimento di un tifoso. Più diretto, Flavio Cobolli: "Team cosa? Io sono team Jeremiah", scatenando una valanga di commenti di disapprovazione da parte degli utenti delusi dalla sua preferenza. Ma proprio Cobolli negli ultimi giorni è stato paragonato fisicamente a Jeremiah per una certa somiglianza. Più che una scelta di cuore, dunque, la sua risposta pare essere un modo per stare al gioco. [email protected] (Web Info)
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Amici animaliEstate, sindrome da rientro anche per i pet. Il veterinario: "Ecco come gestirla"
Le conseguenze principali sono apatia, diminuzione di ricettività agli stimoli, isolamento o al contrario agitazione continua.
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
