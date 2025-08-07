Verso l’incontro Trump-Putin sull’Ucraina, l’Europa? Per ora Bruxelles è fuori dalle trattative
(Adnkronos) - Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump sull'Ucraina, che avverrà nei prossimi giorni: "Stiamo ora avviando preparativi concreti insieme ai nostri colleghi americani", ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Un passo forse decisivo nella prospettiva di porre le basi per una fine della guerra in Ucraina. E l’Europa? Ci sarà spazio per Bruxelles al tavolo delle trattive? Protagonisti certi dell'incontro in preparazione saranno Putin e Trump mentre sembra più difficile che si possa organizzare direttamente un incontro alla presenza di Volodymyr Zelensky. In questo scenario, resta alla finestra l’Europa. Il Vecchio Continente, di cui l’Ucraina è geograficamente parte, vuole e deve avere voce in capitolo per difendere gli interessi di Kiev che, in buona parte, coincidono con quelli degli altri paesi europei. L’obiettivo finale deve essere una pace più stabile e duratura possibile. Difficile, per definizione, che si possa arrivare anche a una pace giusta ma è evidente, agli occhi di Bruxelles, che non potrà essere una pace negoziata solo da Stati Uniti e Russia e sostanzialmente accettata, e subita dall’Ucraina. In questo senso, i passi che sta muovendo Zelensky in queste ore sono coerenti con un disegno chiaro: legare il più possibile le sorti del suo Paese alle conseguenze che riguarderanno il resto dell’Europa. Il presidente ucraino ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Ucraina e Germania - ha poi scritto in un post su X - condividono l'opinione che la guerra debba terminare il prima possibile con una pace dignitosa, e i parametri per porre fine a questa guerra modelleranno il panorama della sicurezza in Europa per i decenni a venire. La guerra è in corso in Europa e l'Ucraina ne è parte integrante: siamo già in trattative per l'adesione all'UE. Pertanto, l'Europa deve partecipare ai processi pertinenti". Zelensky ha anche rilanciato la palla nel campo di Mosca. "L'Ucraina non ha paura degli incontri e si aspetta lo stesso approccio coraggioso dalla parte russa", ha affermato. Stesso schema sull’asse Kiev-Parigi. Il presidente ucraino ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron, con il quale "ha condiviso il punto di vista dell'Ucraina sulla conversazione di ieri con il Presidente Trump e i colleghi europei”. Più in particolare, ha insistito Zelensky, “stiamo coordinando le nostre posizioni e riconosciamo allo stesso modo la necessità di una visione europea comune sulle principali questioni di sicurezza per l'Europa. Molto dipende, sia ora che a lungo termine, dalla prudenza e dall'efficacia di ogni passo compiuto da Europa e America", ha aggiunto. Cosa dice, invece, Bruxelles? Da parte della Commissione Europea "non c'è alcuna delusione" per la possibile esclusione dell'Ue dal ventilato incontro tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky per parlare della guerra in Ucraina, dato che il "formato non è ancora stato deciso", ha puntualizzato la portavoce. Quanto al fatto che l'Ue sia stata tagliata fuori dalla telefonata di ieri tra Trump e Zelensky, cui hanno partecipato il segretario generale della Nato Mark Rutte e i leader di vari Paesi europei, la portavoce assicura che la presidente Ursula von der Leyen ha ricevuto "estesi debriefing" da parte di "diversi leader dell'Ue". La domanda che viene spontaneo porsi, a questo punto, è: è sufficiente che la presidente della Commissione Ue sia costantemente informata o avrebbe dovuto ritagliarsi un ruolo più attivo in questo passaggio cruciale? Soprattutto, in attesa che vengano effettivamente definiti il formato degli incontri e la road map delle trattative, è bene che l’Europa trovi il modo per far pesare il più possibile la sua posizione. Perché l’Ucraina ne ha bisogno e perché dall’esito delle trattative, da come finirà se riuscirà a finire la guerra, dipenderà anche buona parte della sicurezza e dell’autonomia che Bruxelles potrà garantire a tutti gli Stati membri. (Di Fabio Insenga) ---internazionale/[email protected] (Web Info)
