Violento temporale a Piombino, 70enne colpito da fulmine in spiaggia

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

(Adnkronos) - Questa mattina sulla spiaggia di Pontedoro a Piombino, in provincia di Livorno, nel corso di un violento temporale un uomo di 70 anni è stato colpito da un fulmine. L'allarme è scattato intorno alle 11. Il 70enne, in arresto cardiaco, ha ricominciato a respirare dopo una trentina di minuti in cui è stato soccorso e rianimato. Ripreso il battito, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Siena. [email protected] (Web Info)