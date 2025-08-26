William e la visione sul futuro della monarchia britannica, cosa cambierà quando sarà re
(Adnkronos) - La nuova casa con otto camere da letto del principe e della principessa del Galles offre viste spettacolari sul Castello di Windsor e un'intrigante visione sul futuro della monarchia britannica. Dall'ultimo piano del Forest Lodge, la dimora in mattoni rossi di tre piani risalente al 1780, dove William e Kate si trasferiranno prima di Natale, potranno sorvegliare il castello abitato più antico e più grande del mondo, dimora storica di 40 monarchi, da quando Guglielmo il Conquistatore ne iniziò la costruzione nel 1070. Tuttavia, in rottura con la tradizione, la coppia, che prevede di trasferirsi dalla sua attuale casa con quattro camere da letto nel vicino Adelaide Cottage al Forest Lodge, in un angolo tranquillo del Windsor Great Park, non vivrà mai nel castello a poco meno di cinque chilometri di distanza. Non vivrà a Buckingham Palace o probabilmente in qualsiasi altro palazzo reale quando William diventerà re. Il piano dei Galles è di diventare i primi re e regine a non vivere in un palazzo o in un castello in oltre mille anni di storia del regno nasce dal desiderio di creare una casa di famiglia il più normale possibile, non isolati nelle regge in cui i monarchi hanno vissuto per secoli, circondati da servi e cortigiani. Sotto il regno di William, si prevede che il numero di membri della famiglia reale in attività scenderà a cinque o sei, circa la metà del numero attuale e un terzo del numero impiegato durante il regno di Elisabetta II. "William non avrà cugini ad aiutarlo come ha fatto la Regina Elisabetta. Quindi dovrà lavorare in modo più intelligente", ha detto una fonte reale al The iPaper. È probabile che ciò significhi concentrarsi maggiormente su campagne ed eventi a breve termine che riuniranno diverse organizzazioni benefiche, piuttosto che sul re e sulla sua famiglia, ciascuno dei quali rappresentano centinaia di organizzazioni di volontariato. Il principe George, dopo William prossimo erede al trono, assumerà i suoi doveri reali probabilmente dopo un periodo nelle Forze Armate, ma è ancora presto per dire con certezza se i suoi fratelli, la principessa Charlotte e il principe Louis, saranno membri lavoratori della famiglia reale. "William e Catherine sono genitori moderni. Possono avere le loro idee, ma credo che aspetteranno di vedere cosa vorranno fare i figli", ha detto un ex assistente della coppia, rifiutandosi – come molti altri – di escludere la possibilità che sia Charlotte che Louis possano in futuro intraprendere una carriera al di fuori della famiglia. Un numero inferiore di membri della famiglia reale che lavorano e partecipano a meno impegni dovrebbe significare meno personale: i Galles attualmente impiegano 68 persone, circa la metà di quelle che lavoravano per Carlo quando era principe. Potrebbe anche significare un calo reale dei costi della monarchia e, potenzialmente, un risparmio per i contribuenti. Il Palazzo, già sensibile alle critiche sui costi della monarchia e preoccupato per la revisione del Sovereign Grant prevista per il 2027, sarà consapevole della necessità di risparmiare denaro. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
