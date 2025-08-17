Zelensky: “Servono garanzie di sicurezza”. Domani leader Ue alla Casa Bianca, anche Meloni. Trump: “Grandi progressi con Russia”
(Adnkronos) - "Servono garanzie di sicurezza che funzionino". E' quanto ha detto oggi, domenica 17 agosto, il presidente ucraino Volodymy Zelensky a Bruxelles dopo il bilaterale con la presidente della commissione Europea Ursula von der Leyen. "Non ho visto alcuna indicazione", inoltre, del fatto che Mosca sia pronta a un trilaterale insieme all'Ucraina e gli Stati Uniti. "Le questioni territoriali sono importanti", precisa, sottolineando che queste dovranno essere appunto al centro dell'incontro trilaterale con Putin e Trump. E se Mosca rifiuterà questo incontro saranno necessarie "altre sanzioni", ha aggiunto Zelensky. "Putin non vuole fermare le uccisioni, ma deve farlo" aggiunge. "E' impossibile farlo sotto la pressione delle armi, è indispensabile un cessate il fuoco". "E' importante che parliamo insieme con l'America e che Washington sia con noi" ha detto, riferendosi al fatto che domani la presidente della commissione Ue ed altri leader europei andranno con lui alla Casa Bianca per incontrare Donald Trump. "Putin ha molte richieste, ma non le conosciamo tutte" ha detto il presidente russo, parlando della richiesta del presidente russo di cedere il Donetsk, ha ribadito: "Per la costituzione è impossibile cedere o scambiare territori". Putin, ha rivendicato ancora Zelensky, "non ha successo nella regione del Donetsk, per 12 anni non è riuscito a conquistarla e ancora non ci riesce". Da parte sua la von der Leyen auspica un trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky "al più presto possibile", ricordando che le decisioni sulle questioni territoriali "devono essere prese dall'Ucraina e dall'Ucraina soltanto". In un punto stampa con Zelensky ha Bruxelles ha, poi, ribadito che l'Ue sosterrà Kiev "fintanto che sarà necessario" per arrivare ad "una pace giusta e duratura". "Grandi progressi sulla Russia, state sintonizzati" ha scritto Donald Trump in un post pubblicato su Truth Social, dopo aver attaccato in due precedenti post le 'fake news e i loro soci, gli estremisti democratici" per le critiche ai risultati ottenuti con il vertice in Alaska con Vladimir Putin. "Io ho avuto un grande incontro in Alaska sulla stupida guerra di Biden, che non sarebbe dovuta neanche iniziare", afferma. "Se avessi convinto la Russia a rinunciare a Mosca come parte dell'accordo avrebbero detto che ho fatto un terribile errore e un cattivo accordo, è per questo che sono chiamate fake news", ha scritto denunciando quella che definisce "distorsioni della realtà". In Alaska Donald Trump e Vladimir Putin hanno concordato "robuste garanzie di sicurezza" per l'Ucraina, ha riferito l'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, che era presente all'incontro fra i Presidenti di Russia e Stati Uniti venerdì ad Anchorage. "Abbiamo concordato robuste garanzie di sicurezza che descriverei come una svolta", ha dichiarato Witkoff in una intervista a Cnn. La Russia ha fatto "alcune concessioni" in relazione alle cinque regioni ucraine al centro del suo sforzo bellico, ha riferito l'inviato speciale della Casa Bianca, Steve Witkoff, che ha preso parte all'incontro di vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin venerdì alla Casa Bianca. Witkoff, in una intervista a Cnn, ha detto di auspicare che la riunione di domani allo Studio ovale, fra Trump, Zelensky, e i leader europei, possa essere "produttiva". Le cinque regioni a cui si riferisce Witkoff sono probabilmente Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson che la Russia ha annesso al suo territorio nel 2014, per la Penisola sul Mar Nero, e nel settembre del 2022, per le altre quattro regioni. E' iniziata, intanto, in video conferenza la riunione dei Paesi volenterosi presieduta da Keir Starmer, Friedrich Merz ed Emmanuel Macron e a cui partecipa anche la premier italiana, Giorgia Meloni. ---internazionale/[email protected] (Web Info)
- L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
- Lido di Pomposa, li vedono caricare la macchina con i bagagli, aspettano che se ne vadano e li derubano anche dei cuscini
- Punto da un calabrone, morte cerebrale per un 60enne bolognese
- Pene più severe contro chi abbandona rifiuti e insudicia l’ambiente
- Personale Ata, sindacato scuola Flc Cgil Modena: "Solo un posto su tre destinato al ruolo"
- Chiusura tangenziale Rabin di Modena, l'associazione Ruote Libere: "Una follia, chiediamo una soluzione meno impattante"
- Rubano scarpe da ginnastica per 1.500 euro, denunciati dai carabinieri
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.
ITINERARI CURIOSI | ll Parco agroambientale Far protagonista della Bassa modenese a Quarantoli
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
ITINERARI CURIOSI | A Bologna, Città della Musica UNESCO, è nato un luogo per celebrarne l’ascolto
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
PERSONE | Gennet Casoni: ”Io ho due anime dentro di me: l’Africa e l’Italia. Ricci, passioni e tanto altro”
La storia - La sua storia è diventata un fumetto d’autore disegnato dal noto artista Marco Sciame: “Il mio nome è Paradiso" è il titolo
Questo pazzo, pazzo mondo
Glocal - “Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo”, in inglese “It’s a mad, mad, mad, mad world”, è il titolo di un film americano del lontano 1963, le cui vicende non hanno nulla a che vedere con l’articolo che vorrei scrivere, ma il cui titolo calza a pennello con l’attuale situazione politica dell’intero pianeta.
ITINERARI CURIOSI | Tresigallo, il paese dei sogni
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Invasione di grilli, ecco cosa sta succedendo e perché questi insetti arrivano così numerosi tra città e campagna
- Emilia-Romagna, nascono 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi
- "Diritti in campo", le Brigate del lavoro della Flai Cgil nelle campagne di Mirandola, Finale Emilia, Cavezzo, San Felice, Concordia e San Prospero
- Furto all'Eurospin di Mirandola, i ladri entrano nel magazzino e fanno una scorpacciata di frutta
La buona notizia
CronacaScomparsa a San Prospero nel 2016, gatta ritrovata a Mirandola e restituita ai proprietari
La gatta Neve ha fatto rientro a casa nove anni dopo essersi allontanata
Ultime notiziePulizia ai lati della carreggiata lungo la Variante di Mirandola
L’intervento ha riguardato la rimozione di rifiuti, detriti e vegetazione per migliorare il decoro e la sicurezza dell’area
La storiaFrancesca Monari Giornalista ad honorem dell'Ordine dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna
Prestigioso riconoscimento per la penna mirandolese, che ha prodotto importanti scritti sui temi del lavoro e della cultura. E Mirandola fa scuola: è il primo caso del genere nella nostra regione
Curiosità
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
CuriositàOperazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
CuriositàEmilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore
La storiaPer evitare espulsione scappa dall'aereo, dà fuoco alle sterpaglie e si dilegua. Caos all'aeroporto di Bologna
Il giovane era stato oggetto di innumerevoli segnalazioni di Polizia, ben 142, per diversi reati contro la persona e il patrimonio commessi in Italia dal 2018
PuntoE' di Modena il miglior Balsamico Tradizionale: a Valeriano Zanasi il 59° Palio di San Giovanni. Secondo Fabrizio Zoboli di Nonantola
Ottimi piazzamenti anche per Stefano Artioli, Giacomo Sgarbi di Soliera, Lorenzo Martinelli di Carpi. I numeri di questa edizione del Palio sono particolarmente alti: 1.739 i partecipanti; oltre 17mila i campioni delle acetaie
PuntoMezzo milione di chiamate all'ambulanza per un codice rosso, ma è davvero un caso grave appena il 2,5% dei casi
E' uno dei dati che emerge dal Report del coordinatore regionale 118 che spiega con numeri e dati l’attività del sistema di emergenza da Piacenza a Rimini
La storiaDa San Prospero in partenza gli atleti e le atlete che partecipano a Italia Gioca 2025
Quest’anno gli atleti che fanno parte della delegazione sono Alessandro Garuti, Martina Borghi, Daniele Crisci, Simone Marcato, Ilaria Palmieri, Matteo Palmieri, Mattia Pizzarotti, Simone Sala, Cecilia Sega, Nicole Sgambati e Marcella Volponi. L’allenatore è Francesco Rollini.
CuriositàLa più antica forma di Parmigiano quanto è "vecchia"? Ha quasi 10.000 giorni di stagionatura ed è stata tagliata adesso
Il prossimo obiettivo sarà battere il primato di 28 anni di stagionatura detenuto da un Cheddar tagliato 12 anni fa in Wisconsin. A tal fine è già pronta una forma della Nazionale del Parmigiano Reggiano con 30 anni di stagionatura. Rigorosamente segreto il magazzino di conservazione di questo “gioiello”.