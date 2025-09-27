A Piacenza Expo Gis chiude edizione da record, oltre 18.000 mila presenze
(Adnkronos) - Focus su sicurezza, efficienza e sostenibilità, con un deciso sguardo al futuro. Chiude i battenti segnando nuovi record la 10ª edizione del GIS Expo - Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, l’unico evento italiano e il più grande a livello europeo dedicato agli utilizzatori di gru, piattaforme aeree, sollevatori telescopici, carrelli elevatori, macchine e attrezzature per la movimentazione industriale e portuale, logistica meccanizzata e il trasporto pesante, andato in scena dal 25 al 27 settembre 2025 nei padiglioni del Piacenza Expo. Numerosi i patrocini accordati dalle più importanti Associazioni di categoria, sia italiane che estere, e da organismi istituzionali, tra i quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero della Difesa, la Conferenza delle Regioni, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Liguria, Anas e il Comune di Piacenza, a testimonianza della centralità dell’iniziativa per tutto il settore. Sullo sfondo, il passaggio delle Frecce Tricolore a conferire alla manifestazione un ulteriore elemento di prestigio e riconoscimento istituzionale. Oltre 18.000 mila le presenze registrate nell’area espositiva durante la tre giorni, con un significativo incremento rispetto all’edizione 2023, ennesima conferma che la mostra-mercato organizzata da Mediapoint & Exhibitions risulta il principale appuntamento dedicato al comparto a livello continentale. Vincente, infatti, si è rivelata una volta di più la scelta del direttore di Mediapoint & Exhibitions, Fabio Potestà, di proporre una fiera specializzata a cadenza biennale, di breve durata e con costi espositivi contenuti. Questi i numeri record segnati dal Gis 2025, dati che hanno permesso di superare anche quelli già impressionanti dell’edizione 2023: oltre 18.000 mila le presenze registrate durante la tre giorni; 495 gli espositori accreditati (+ 15% rispetto al 2023); 85 gli espositori esteri presenti, con un incremento del 44% rispetto all’edizione 2023; 100 mila metri quadrati la superficie espositiva (+ 25%); 7 i patrocini istituzionali concessi all’esposizione; 46 gli Enti e le Associazioni Sponsor della fiera; 9 gli appuntamenti tra convegni, workshop, seminari tecnici e conferenze, che hanno accompagnato la kermesse. Il direttore di Mediapoint & Exhibitions, Fabio Potestà ha dichiarato: “Il Gis 2025 ha confermato la sua forza con numeri record: oltre 495 espositori, molti dei quali internazionali con stand di dimensioni imponenti, e una partecipazione di operatori qualificati che ha superato le attese. Anche i convegni hanno avuto un successo straordinario, affrontando i grandi temi che guidano oggi il settore – efficienza, sicurezza e sostenibilità. Questi risultati ci confermano che la strada intrapresa nel 2009, con la prima edizione del Gis, era quella giusta: oggi la manifestazione è un riferimento in Europa e, grazie a questa crescita, siamo pronti a lanciare nuovi eventi verticali dedicati all’energia, alle infrastrutture e alla logistica automatizzata, settori che rappresentano il futuro del mercato”. La manifestazione si è inserita in un contesto particolarmente dinamico per il mercato europeo del noleggio di attrezzature per il sollevamento, che sta mostrando decisi segnali di ripresa, con interessanti prospettive di crescita. Uno scenario che, più in generale, riguarda anche il contesto economico italiano - protagonista di un nuovo slancio grazie all’attuazione delle misure del PNRR con investimenti in infrastrutture, logistica e digitalizzazione - e che funge da elemento propulsivo per il settore, rendendo ancora più cruciale il confronto tra imprese, istituzioni e operatori specializzati. In questo contesto, il Gis 2025 si è confermato come laboratorio privilegiato di idee e prospettive, con i convegni tematici che hanno offerto spunti su noleggio, infrastrutture, innovazione e sostenibilità. Molti i contributi da parte di aziende, enti e Associazioni. Al convegno 'Prospettive di noleggio', Marco Prosperi, direttore di Assodimi-Assonolo, ha dichiarato: “Il noleggio sta vivendo un periodo di crescita: i grandi e medi operatori devono diventare consulenti per i propri clienti”. A fargli eco Andrea Lusvardi, amministratore delegato di Kiloutou Italia: “Il mercato del noleggio in Italia ha ottimi margini di crescita: un’opportunità da cogliere per le aziende più strutturate”. Nel panel 'Responsabilità nella gestione di un apparecchio di sollevamento' Luigi Monica, tecnologo del Dipartimento innovazioni tecnologiche di INAIL, ha dichiarato: “Il confine tra manutenzione e modifica di un macchinario è molto sottile, ma la modifica comporta nuove responsabilità per chi interviene. Per questo è fondamentale prestare grande attenzione e affidare tali interventi al fabbricante originario o a soggetti competenti”. Al convegno 'Terminalismo e logistica, tra sfide energetiche, innovazioni tecnologiche e contesto geopolitico internazionale', Massimiliano Cozzani, marketing & sales senior manager di Psa Italy, ha spiegato: “Stiamo cercando di automatizzare il più possibile le aree che compongono il nostro lavoro, guardando con attenzione anche alla sostenibilità energetica”. Attilio Montalto, segretario generale dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale: “Le innovazioni tecnologiche sono fondamentali affinché un porto possa essere competitivo”. Nel corso della AGV Conference, Giampaolo Fresch, local business head General Industry & Agv per Stäubli Italia, ha sottolineato: “Se la robotica era il passato ed è il presente, il futuro sarà legato al mondo degli Agv”, mentre Mariangela Marconi, presidente Conpaviper, ha dichiarato: “Gli Agv funzionano al meglio solo con pavimentazioni adeguate: servono tempi e progettazione condivisa fin dall’inizio con tutti gli attori coinvolti.” Il Gis 2025 si è confermato anche vetrina per l’innovazione industriale, con aziende protagoniste nel presentare le loro novità. Giovanni Fassi, amministratore delegato di Fassi Gru S.p.A, ha sottolineato: “Al Gis 2025 abbiamo portato tante novità, tra cui la F905, una delle gru di punta. Quest’anno abbiamo rifatto tutta la gamma pesante: gru con nuova tecnica di costruzione, nuova meccanica, elettronica e idraulica”. Alessandro Flisi, responsabile produzione Socage, ha annunciato: “Presentiamo la nuova 27D Speed, interamente rivoluzionata con un telaio monotrave alleggerito per ridurre i pesi e aumentare le prestazioni. È stata anche premiata a Little Platform proprio qui al Gis 2025”. Innovazione elettrica per Riccardo Magni, presidente di Magni Telescopic Handlers: “Presentiamo il nuovo Th3.6 elettrico, pensato per l’utilizzo indoor. È parte di un progetto che porterà altri due modelli nel 2026 e sarà disponibile con consegne nella seconda metà del prossimo anno”. Sul fronte delle gru mobili a torre, Vincenzo Abate, direttore vendite di Liebherr, ha presentato il nuovo MK 120: “Una gru progettata per un utilizzo urbano, con la peculiarità di poter effettuare interventi in due o tre posizioni nell’arco di un’unica giornata lavorativa”. Infine, Marcello Fortunato, amministratore delegato di Palfinger, ha evidenziato: “Abbiamo voluto portare la nuova linea Tec, lanciata di recente e di cui fa parte il Pt28 T. Una macchina prodotta in Germania ad altissimi standard qualitativi, disponibile sia con motore termico che elettrico, capace di arrivare a 28 metri con la sola patente B”. Grande interesse e forti emozioni hanno inoltre suscitato i riconoscimenti assegnati per le eccellenze della filiera: gli Itala - Italian Terminal And LoGistic Awards, che hanno premiato le capacità degli operatori italiani del terminalismo portuale, intermodale e della loGistica, riconoscendone le qualità manageriali e l’importanza strategica per l’economia nazionale; gli Italplatform, i riconoscimenti all’eccellenza italiana nella costruzione di piattaforme per i lavori aerei e delle imprese che le utilizzano, valorizzandone lo sviluppo tecnologico e la professionalità e gli ILTA – Italian Lifting & Transportation Awards, che hanno dato la dovuta visibilità al lavoro delle imprese italiane e delle personalità che operano nel sollevamento con varie tipologie di gru e nei trasporti eccezionali. A contribuire al successo delle Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, anche i molteplici momenti di festa e socialità che hanno accompagnato la fiera, a partire dall’ormai irrinunciabile “Gis by Night”, l’evento serale che ha offerto agli espositori e ai loro clienti un’opportunità di networking in un’atmosfera conviviale, arricchita da proposte eno-gastronomiche di eccellenza. Sulla scia di questo successo, il presidente di Mediapoint & Exhibitions Potestà, in chiusura del Gis, ha già lanciato l’appuntamento per il 2026, quando Piacenza ospiterà, dal 4 al 6 febbraio, Pipeline & Gas Expo, l’unica mostra-convegno Europea interamente dedicata ai settori del mid-stream e delle reti distributive del “oil & gas”, del power generation ma anche di quelle idriche. Nel corso del prossimo anno, inoltre, sono già fissati appuntamenti di assoluto riferimento come CIC - Giornate Italiane del Calcestruzzo e degli Inerti da Costruzione e Demolizione (16-18 aprile 2026); Nuclear Power Expo (9-11 giugno 2026); Hydrogen Expo (9-11 giugno 2026); Cybsec Expo (9-11 giugno 2026) ed AGV Expo (22-24 ottobre 2026), confermando Piacenza Expo come polo fieristico di riferimento europeo per l’innovazione, l’energia e le infrastrutture. [email protected] (Web Info)
- L’Ordine degli Ingegneri di Modena bandisce la seconda edizione della Borsa di Studio “Donna Ingegno”
- Quelli di Villaggio Fantozzi pronti per «Sogni, Cinema e Illusione» il 5 ottobre a Tresigallo - IL PROGRAMMA
- Caregiver, ripartono i corsi gratuiti dell’Ausl di Modena
- Emilia-Romagna, consorzi di bonifica al voto a dicembre per il rinnovo delle cariche
- Carpi, dal 6 ottobre al via il censimento permanente della popolazione
- Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
- Calcio, Serie B: il Modena supera 2-1 il Pescara ed è solo in testa alla classifica
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
La buona notizia
Le novità per la saluteA Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
La cerimoniaIl recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
L'avvenimentoSan Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
Curiosità
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"