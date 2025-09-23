Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Al via l’Assemblea Onu, Guterres: “Bene riconoscere la Palestina”. Trump: “Tempi di crisi con guerre in due continenti”

(Adnkronos) - Bene il riconoscimento dello Stato di Palestina perché "senza la soluzione a due stati in Medio Oriente non ci sarà pace, ma prevarrà l'estremismo e il radicalismo". Così il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha aperto l'80esima Assemblea generale dell'Onu. "I palestinesi hanno diritto ad avere uno Stato", ha scandito Guterres ringraziando "il governo della Francia e il regno della Arabia Saudita per portare avanti la soluzione a due stati". "Accolgo con favore le misure che molti Stati membri stanno adottando per rafforzare il sostegno alla soluzione dei due Stati, tra cui l'impegno a riconoscere lo Stato di Palestina", ha ribadito il segretario generale. ''Il conflitto israelo-palestinese è rimasto irrisolto per generazioni. Il dialogo ha vacillato. Le risoluzioni sono state violate. Il diritto internazionale è stato violato. Decenni di diplomazia si sono rivelati inefficaci'', ha sottolineato Guterres. ''La situazione è intollerabile e peggiora di ora in ora. Siamo qui oggi per aiutarvi a trovare l'unica via d'uscita da questo incubo: una soluzione a due Stati, in cui due Stati indipendenti, sovrani e democratici, Israele e Palestina, vivano fianco a fianco in pace e sicurezza all’interno dei loro confini sicuri e riconosciuti sulla base delle linee precedenti al 1967, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati, in linea con il diritto internazionale, le risoluzioni delle Nazioni Unite e altri accordi pertinenti''. Guterres ha anche citato "gli sviluppi in Cisgiordania" definendoli ''una minaccia esistenziale per la soluzione dei due Stati'', in particolare per ''l'incessante espansione degli insediamenti. La minaccia strisciante dell'annessione. L'intensificazione della violenza dei coloni. Tutto questo deve finire''. ''Chiedo un immediato cessate il fuoco e l'accesso umanitario'' alla Striscia di Gaza ''per una pace duratura'', perché è ''moralmente, legalmente e politicamente intollerabile'' quello che sta accadendo in Medioriente, ha dichiarato. "Niente può giustificare il massacro del 7 ottobre compiuto da Hamas e la presa degli ostaggi e nulla può giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese, l'ucccisione di civili, bambini e donne, e l'aver affamato un popolo'', ha sottolineato Guterres.  "I principi delle Nazioni Unite che avete istituito 80 anni fa sono sotto assedio, i pilastri della pace e del progresso stanno cedendo sotto il peso dell'impunità, della disuguaglianza e dell'indifferenza". Le Nazioni Unite, ha aggiunto Guterres, sono ''un faro per i diritti umani, un catalizzatore di sviluppo'', ma oggi ''la fame viene usata come un'arma, la verità viene messa a tacere e le nazioni sovrane vengono invase''. All'Assemblea Onu ha poi preso la parola il presidente americano Donald Trump ricordando che sono trascorsi sei anni dal suo ultimo intervento quando, a suo dire, "il mondo era prospero e in pace". "Da quel giorno, le armi della guerra hanno infranto la pace che avevo forgiato in due continenti, un’era di calma e stabilità ha lasciato il posto a una delle più grandi crisi del nostro tempo", ha denunciato.  Dopo aver ricordato le guerre risolte, il presidente americano ha affermato: "È triste che abbia dovuto farlo senza le Nazioni Unite. Tutto quello che ho ottenuto dalle Nazioni Unite è stata una scala mobile che si è fermata a metà strada mentre salivo". "Qual è lo scopo delle Nazioni Unite? - ha chiesto all'Assemblea Generale - criticando l'organizzazione per le "lettere dai toni forti" e le "parole vuote". "Dobbiamo fermare la guerra a Gaza immediatamente. Dobbiamo negoziare immediatamente la pace", ha scandito Trump. Quanto all'Ucraina il presidente americano ha avvertito Putin: "Nel caso in cui la Russia non sia pronta a fare un accordo per porre fine alla guerra, allora gli Stati Uniti sono pienamente preparati a imporre un giro molto forte di tariffe". Trump ha però puntato il dito anche contro gli alleati europei, sostenendo che "dovranno unirsi" a Washington "adottando le stesse identiche misure". "Voi siete molto più vicini alla città. Noi abbiamo un oceano in mezzo. Voi siete proprio lì, e l’Europa deve fare la sua parte - ha aggiunto - Non possono continuare a fare quello che fanno, comprando petrolio e gas dalla Russia". L'India e la Cina sono "i finanziatori primari" della guerra russa in Ucraina. Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.   ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi
A Roma il futuro delle protesi, ingegneri e ortopedici da 37 Paesi
Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati 'Carta d'IDHentità' e Manifesto
Gliomi a basso grado Idh mutati, presentati 'Carta d'IDHentità' e Manifesto
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"

    Toyota GR Yaris MY25: evoluzioni tecniche e debutto italiano
    Toyota GR Yaris MY25: evoluzioni tecniche e debutto italiano
    Geely debutta in Italia: eleganza cinese e anima green per il mercato italiano
    Geely debutta in Italia: eleganza cinese e anima green per il mercato italiano
    Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico: efficienza, comfort e tecnologia
    Citroen C5 Aircross Plug-In Hybrid 195 Automatico: efficienza, comfort e tecnologia
    Stellantis e Saft presentano il primo prototipo con tecnologia IBIS
    Stellantis e Saft presentano il primo prototipo con tecnologia IBIS
    Dalla sperimentazione alla produzione: la BMW iX5 Hydrogen entra in scena
    Dalla sperimentazione alla produzione: la BMW iX5 Hydrogen entra in scena
    Nuova Mazda6e al Salone dell’Auto di Torino
    Nuova Mazda6e al Salone dell’Auto di Torino
    Valle d'Aosta, Turcato (Confindustria): "Serve governo regionale stabile, no a cambio continuo"
    Valle d'Aosta, Turcato (Confindustria): "Serve governo regionale stabile, no a cambio continuo"
    Hideo Kojima presenta OD: Knock, il nuovo progetto horror su Xbox
    Hideo Kojima presenta OD: Knock, il nuovo progetto horror su Xbox
    Perrini (Cni), "L'ingegnere è protagonista della società civile"
    Perrini (Cni), "L'ingegnere è protagonista della società civile"
    TikTok sotto accusa: a Gaza lo shopping automatico appare nei video umanitari
    TikTok sotto accusa: a Gaza lo shopping automatico appare nei video umanitari
    Ue, Confagricoltura-Federlegnoarredo su deforestazione: semplificare nuovi obblighi
    Ue, Confagricoltura-Federlegnoarredo su deforestazione: semplificare nuovi obblighi
    Inapp, agire subito per rigenerare la popolazione attiva e rendere sostenibile spesa sociale
    Inapp, agire subito per rigenerare la popolazione attiva e rendere sostenibile spesa sociale

    Le novità per la salute
    A Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
    La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi