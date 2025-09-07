Alcaraz è il nuovo numero 1. Il vantaggio su Sinner e quando Jannik potrà ritentare il sorpasso

Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
(Adnkronos) - Carlos Alcaraz è il nuovo numero uno del ranking Atp dopo la finale vinta agli Us Open, ma la sfida infinita con Jannik Sinner non è destinata a finire qui. Con il titolo vinto a New York, lo spagnolo vola in testa alla classifica e si prende il secondo Slam stagionale. Per l'azzurro, il ritorno in vetta potrebbe però esserci presto, visto che il distacco con il rivale non è molto ampio.  Dopo 455 giorni, la nuova classifica non vedrà più Jannik Sinner numero uno del mondo. Con il trionfo agli Us Open, Alcaraz è arrivato a quota 11.540 punti, mentre Sinner ora è fermo 10.780 punti. Tra i due, il distacco è di 760 punti. E ora? Da qui a fine anno, lo spagnolo avrà qualche vantaggio perché dovrà difendere soltanto 950 punti, mentre Sinner ne dovrà difendere 2880 (tra cui la vittoria a Shanghai e alle Atp Finals). La situazione sorride ad Alcaraz, ma Sinner potrebbe pensare all'attacco magari partecipando a qualche torneo in più rispetto all'anno scorso, come il Masters 1000 di Bercy o altri 500 europei. La sfida continua. [email protected] (Web Info)
Salute mentale, Emilia-Romagna investe 40 milioni di euro nel 2025 per potenziare i servizi
Salute
Salute mentale, Emilia-Romagna investe 40 milioni di euro nel 2025 per potenziare i servizi
Risorse a disposizione delle aziende sanitarie per un’utenza che va dai giovani con disturbi alimentari o dello spettro autistico fino ai soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione
Ciclismo, il 4 ottobre torna il "Giro dell'Emilia": partirà da Mirandola e passerà da San Felice
Sport
Ciclismo, il 4 ottobre torna il "Giro dell'Emilia": partirà da Mirandola e passerà da San Felice
A breve è in programma la presentazione ufficiale, in cui saranno svelati tutti i comuni che saranno interessati dal passaggio della corsa
"Settimana Alzheimer", gli appuntamenti a Mirandola, San Felice e San Prospero
L'iniziativa
"Settimana Alzheimer", gli appuntamenti a Mirandola, San Felice e San Prospero
Il Distretto di Mirandola si unisce alla rete provinciale con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’Alzheimer e delle demenze
Modena, riprendono il 10 settembre gli incontri cittadini dedicati ai caregiver familiari
L'appuntamento
Modena, riprendono il 10 settembre gli incontri cittadini dedicati ai caregiver familiari
Promossi da Comune di Modena e Ausl, l’ingresso è libero e gratuito.
Promozione attività motoria e sportiva in Emilia-Romagna, al via bando da un milione di euro
Sport
Promozione attività motoria e sportiva in Emilia-Romagna, al via bando da un milione di euro
E' rivolto a enti sportivi dilettantistici, federazioni nazionali, discipline associate, enti di promozione, organizzazioni di volontariato, enti locali e istituzioni scolastiche
Dal prototipo al capo, al via a Carpi il corso di formazione per gli operatori del comparto moda
Da sapere
Dal prototipo al capo, al via a Carpi il corso di formazione per gli operatori del comparto moda
Da giovedì 11 settembre una nuova occasione formativa promossa in collaborazione con il tavolo di Carpi Fashion System
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
