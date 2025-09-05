Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
05 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Annalisa e Marco Mengoni, fuori ‘Piazza San Marco’: testo e significato

Annalisa e Marco Mengoni, fuori ‘Piazza San Marco’: testo e significato

|5 Settembre 2025

(Adnkronos) - È uscito oggi, venerdì 5 settembre, il nuovo singolo 'Piazza San Marco' di Annalisa e Marco Mengoni. Due delle voci più amate e iconiche della scena musicale italiana insieme per la prima volta.  'Piazza San Marco' è una ballad in bianco e nero, un racconto cinematografico in cui i protagonisti si confidano trovando supporto una nell’altro. Un connubio vocale e narrativo sorprendete, sullo sfondo maestoso di uno dei luoghi più iconici del mondo. Il brano sarà contenuto nel nuovo album di Annalisa 'Ma io sono fuoco' in uscita nell’autunno 2025 e segue il suo nuovo percorso discografico iniziato a maggio con il singolo 'Maschio' che si è mantenuto stabile nella Top 10 della classifica Fimi per settimane, facendole raggiungere il record come donna italiana con il maggior numero di ingressi nella Top 10 della classifica Fimi e tra le tre artiste femminili più ascoltate su Spotify. Vento da est e freddo veramente Ma dove finisce quello che non finisce Mentre restiamo in coda? Chiedere a te non è servito a niente Chi vuol capire capisce, sì Ti ho visto salutare una ragazza bionda Quante lacrime nell'acqua tonica? E sembrava di bere il mare Ma quanto parli? Mollami Che è solo venerdì A-A-Amico cercasi Devi sapere che Per piacerti di più ti ho mentito Caramelle mischiate all'arsenico E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato Oddio, che ansia, però Piazza San Marco era bella da far schifo Se penso a tutte le ragazze che hai preso per mano su un molo Nello stesso identico modo Ma la notte finisce quando chiamano la polizia E la tua mano è ancora nella mia Dieci alle tre, però c'è ancora gente Ti passa, ma non finisce qui Chissà dove sarà quella ragazza bionda Quante lacrime nell'acqua tonica Fortuna ci piace il sale Ma quanto parli? Mollami Che è ancora venerdì E noi che siamo sempre qui Devi sapere che Per piacergli di più gli hai mentito Caramelle mischiate all'arsenico E scaldarsi al fuoco di un accendino rubato Oddio, che ansia, però Piazza San Marco era bella da far schifo Se pensi a tutte le ragazze che ha preso per mano su un molo Nello stesso identico modo Ma la notte finisce e rimaniamo solamente noi Soli noi, soli noi Soli noi, soli noi Soli noi, soli noi Soli noi, soli noi Soli noi, soli noi, soli noi Soli noi, soli noi, soli noi  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Cade dal balcone da un'altezza di circa tre metri, morto 71enne
Cronaca
Cade dal balcone da un'altezza di circa tre metri, morto 71enne
E' accaduto nella serata di ieri, giovedì 4 settembre
Scontro tra un'auto e una moto, gravissimo centauro 19enne
Cronaca
Scontro tra un'auto e una moto, gravissimo centauro 19enne
E' accaduto nella serata di ieri, giovedì 4 settembre, a Montale
Premiati per meriti sportivi i giovani calciatori bondenesi Niccolò Cassetti e Alex Roda
Il riconoscimento
Premiati per meriti sportivi i giovani calciatori bondenesi Niccolò Cassetti e Alex Roda
"Queste giovani promesse del pallone stanno portando alla ribalta nazionale il nome di Bondeno", è stato il commento del sindaco Saletti
San Felice, giovedì 11 e venerdì 12 settembre tornano i "Giochi in Comune"
L'iniziativa
San Felice, giovedì 11 e venerdì 12 settembre tornano i "Giochi in Comune"
A fronteggiarsi nei “giochi di una volta” saranno 8 squadre di 8 componenti ciascuna, più 2 riserve, che rappresentano associazioni e realtà del territorio
Colpo di coda delle vacanze e rientri per l'inizio delle scuole, attesi oltre 12 milioni di spostamenti nel weekend
Traffico e viabilità
Colpo di coda delle vacanze e rientri per l'inizio delle scuole, attesi oltre 12 milioni di spostamenti nel weekend
Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso nel pomeriggio di domani, sabato 6 settembre, e in particolare in quello di domenica 7
Calcio giovanile, Memorial "Nardino Previdi": i risultati del primo turno
Sport
Calcio giovanile, Memorial "Nardino Previdi": i risultati del primo turno
La prima giornata della XIV edizione è stata una serata densa di emozioni e ricca di gol
Mirandola, perdita d'acqua in via San Giovanni
La segnalazione
Mirandola, perdita d'acqua in via San Giovanni
La situazione va avanti almeno da lunedì 1° settembre
Mirandola, sabato 6 settembre 26ª edizione della Festa del Volontariato
Vestiti, usciamo
Mirandola, sabato 6 settembre 26ª edizione della Festa del Volontariato
Una giornata speciale dedicata a chi ogni giorno dona tempo, cuore e impegno alla comunità
In cammino lungo la via Romea Imperiale: sabato 6 settembre prima tappa Concordia-Rovereto
L'iniziativa
In cammino lungo la via Romea Imperiale: sabato 6 settembre prima tappa Concordia-Rovereto
12 km attraverso le meraviglie del territorio, per un totale di 6 ore di cammino
Sicurezza a Carpi, Boldrin: "Minimizzare è il modo peggiore per affrontare la situazione"
Politica
Sicurezza a Carpi, Boldrin: "Minimizzare è il modo peggiore per affrontare la situazione"
"Egregio sindaco - scrive il candidato con "Carpi Futura" alle ultime amministrative - se pensa che il problema non esista, allora forse passeggia per un’altra città"
Unimore ha vinto il bando FIS, nascerà un nuovo laboratorio sull’elettronica flessibile e green
Il riconoscimento
Unimore ha vinto il bando FIS, nascerà un nuovo laboratorio sull’elettronica flessibile e green
Grazie al progetto ORACLE ottenuto un finanziamento di 1,3 milioni di euro
Sostegno alla "Global Sumud Flotilla", sabato 6 settembre iniziativa di Cgil e "Modena per la Palestina"
L'iniziativa
Sostegno alla "Global Sumud Flotilla", sabato 6 settembre iniziativa di Cgil e "Modena per la Palestina"
Appuntamento alle 17.30 presso il Comparto ex Macello, a Modena. L’iniziativa prosegue alle ore 19 con la cena di raccolta fondi
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Sciame d'api a Montecitorio, transennato pilone all'ingresso
Sciame d'api a Montecitorio, transennato pilone all'ingresso
Radiohead, il ritorno live fa impazzire i fan ma scatena polemiche pro Pal
Radiohead, il ritorno live fa impazzire i fan ma scatena polemiche pro Pal
MotoGp, si corre a Barcellona: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di Catalogna
MotoGp, si corre a Barcellona: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gp di Catalogna
Il musical segreto di David Bowie: scoperto l'ultimo progetto
Il musical segreto di David Bowie: scoperto l'ultimo progetto
Ascolti tv 4 settembre, Gerry si aggiudica terzo round. Ruota vince su Affari Tuoi
Ascolti tv 4 settembre, Gerry si aggiudica terzo round. Ruota vince su Affari Tuoi
Annalisa e Marco Mengoni, fuori 'Piazza San Marco': testo e significato
Annalisa e Marco Mengoni, fuori 'Piazza San Marco': testo e significato
Us Open, Anisimova sfiderà Sabalenka in finale
Us Open, Anisimova sfiderà Sabalenka in finale
Controesodo e nuove partenze, weekend da bollino rosso con 12,8 milioni di spostamenti
Controesodo e nuove partenze, weekend da bollino rosso con 12,8 milioni di spostamenti
De Molli (The European House – Ambrosetti): "Rispetto parola dell'anno, essenziale per giovani e imprese"
De Molli (The European House – Ambrosetti): "Rispetto parola dell'anno, essenziale per giovani e imprese"
Covid Italia, avanza variante Stratus: tornano i 'vecchi' sintomi
Covid Italia, avanza variante Stratus: tornano i 'vecchi' sintomi
Università Tor Vergata, al progetto Chopin finanziamento Ue Erc per la sostenibilità
Università Tor Vergata, al progetto Chopin finanziamento Ue Erc per la sostenibilità
Gaza, nuovi raid: "19 morti". Media: "Ostaggi potrebbero essere trasferiti nascosti tra sfollati"
Gaza, nuovi raid: "19 morti". Media: "Ostaggi potrebbero essere trasferiti nascosti tra sfollati"
Angelina Mango torna sul palco: duetto con Olly al concerto di Milano
Angelina Mango torna sul palco: duetto con Olly al concerto di Milano
US Open, Trump 'aspetta' Sinner: presidente Usa assisterà a finale
US Open, Trump 'aspetta' Sinner: presidente Usa assisterà a finale
Fornaroli: "Sogno la Formula 1, ma prima il trionfo in F2. Verstappen idolo, Rossi un esempio"
Fornaroli: "Sogno la Formula 1, ma prima il trionfo in F2. Verstappen idolo, Rossi un esempio"
Morta Pia Velsi, la nonna Trieste di 'Parenti Serpenti': aveva 101 anni
Morta Pia Velsi, la nonna Trieste di 'Parenti Serpenti': aveva 101 anni
Zelensky a Cernobbio ringrazia l'Italia: "Lavoriamo per fermare Russia"
Zelensky a Cernobbio ringrazia l'Italia: "Lavoriamo per fermare Russia"
Meteo, weekend estivo con sole e temperature in aumento: le previsioni
Meteo, weekend estivo con sole e temperature in aumento: le previsioni
Italia-Estonia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Italia-Estonia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)
Sinner-Auger-Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv (anche in chiaro)
Sinner-Auger-Aliassime: orario, precedenti e dove vederla in tv (anche in chiaro)

Rubriche

Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
Glocal
Indagine Ocse: italiani popolo di ignoranti
Glocal - Secondo l'Ocse in Italia un adulto su quattro ha ridotte competenze cognitive.

SALUTE

Ordini infermieri: "Riordino passo nella giusta direzione"
Ordini infermieri: "Riordino passo nella giusta direzione"
Ddl professioni, Gesualdo (Fism): "È una risposta concreta e attesa da medici"
Ddl professioni, Gesualdo (Fism): "È una risposta concreta e attesa da medici"
Da New York a Milano col grant Ue. Folloni: "Cervello di ritorno? La curiosità è la mia bussola"
Da New York a Milano col grant Ue. Folloni: "Cervello di ritorno? La curiosità è la mia bussola"
Studio Asl Roma 2-Novartis, 145mila persone a rischio evento cardiovascolare
Studio Asl Roma 2-Novartis, 145mila persone a rischio evento cardiovascolare
L'Università Campus Bio-Medico di Roma lancia Piano parità di genere 2025
L'Università Campus Bio-Medico di Roma lancia Piano parità di genere 2025
Neonatologi, 'in Italia 2.500 casi l'anno di disturbi feto-alcolici'
Neonatologi, 'in Italia 2.500 casi l'anno di disturbi feto-alcolici'
Adolescenti e malattie reumatiche, Sir: "Rientro a scuola aiuta a gestire patologia"
Adolescenti e malattie reumatiche, Sir: "Rientro a scuola aiuta a gestire patologia"
A Roma impiantata prima protesi all'anca di rivestimento in ceramica
A Roma impiantata prima protesi all'anca di rivestimento in ceramica
Sui banchi senza stress, i consigli degli esperti del Bambino Gesù Roma
Sui banchi senza stress, i consigli degli esperti del Bambino Gesù Roma
Scudo penale per i medici sul tavolo del Cdm, cosa prevede
Scudo penale per i medici sul tavolo del Cdm, cosa prevede
Settembre d'oro, i ragazzi guariti dal cancro ricominciano dallo sport
Settembre d'oro, i ragazzi guariti dal cancro ricominciano dallo sport
Ginecologia mininvasiva, congresso Segi tra innovazione e formazione
Ginecologia mininvasiva, congresso Segi tra innovazione e formazione

Sul Panaro on air

    • Watch"Io bambino zero", serata caso Veleno sulla pedofilia nella Bassa Modenese a San Felice sul Panaro
    • WatchTolkien Music Festival 2025 - Elfi e hobbit tornano a Mirandola
    • WatchA Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni da Sisma Emilia

    • ATTUALITÀ

    San Marino Comics 2025: i numeri ufficiali da record con 48.500 presenze
    San Marino Comics 2025: i numeri ufficiali da record con 48.500 presenze
    IFA Berlino: fiera di tecnologia confermata fino al 2034
    IFA Berlino: fiera di tecnologia confermata fino al 2034
    L’Intelligenza artificiale rivela dettagli inediti sull'attività sismica dei Campi Flegrei
    L’Intelligenza artificiale rivela dettagli inediti sull'attività sismica dei Campi Flegrei
    De Luca (ProfessionItaliane): "Soddisfazione per approvazione ddl riforma professioni ordinistiche"
    De Luca (ProfessionItaliane): "Soddisfazione per approvazione ddl riforma professioni ordinistiche"
    Appello a leader G20, economia globale a un bivio, ecco la nuova via per la crescita
    Appello a leader G20, economia globale a un bivio, ecco la nuova via per la crescita
    GeForce NOW: l'architettura Blackwell RTX rivoluziona il cloud gaming
    GeForce NOW: l'architettura Blackwell RTX rivoluziona il cloud gaming
    Startup, Digithon: 100 in gara da 11 settembre per decima edizione, ecco programma e grandi ospiti
    Startup, Digithon: 100 in gara da 11 settembre per decima edizione, ecco programma e grandi ospiti
    La Cina svela un arsenale hi-tech: laser, missili e droni
    La Cina svela un arsenale hi-tech: laser, missili e droni
    Hitachi Vantara e Google Cloud per il cloud ibrido
    Hitachi Vantara e Google Cloud per il cloud ibrido
    Cina, Riccardi (Camera comm. Italiana): "Imprescindibile per nostre aziende, da Roma grande attenzione a Pechino"
    Cina, Riccardi (Camera comm. Italiana): "Imprescindibile per nostre aziende, da Roma grande attenzione a Pechino"
    Vaccini, la gestione del tempo tra le dosi è decisiva per le epidemie
    Vaccini, la gestione del tempo tra le dosi è decisiva per le epidemie
    Cina: al via il primo "Mese Nazionale della Scienza"
    Cina: al via il primo "Mese Nazionale della Scienza"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Il contributo
    Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
    Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta
    Ricostruzione
    A Medolla il campanile torna al suo posto dopo 13 anni dal sisma Emilia
    La cella campanaria aveva resistito alle scosse, ma fu valutato che sarebbe stato più sicuro metterla a terra. Restaurata e privata della pesante guglia, ora è tornata al suo posto

    Curiosità

    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    Curiosità
    Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food: dei 360 marchi italiani presenti, 40 provengono da qui
    E' la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore

    chiudi