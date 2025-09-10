Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
10 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - altro > Apple Watch Series 11: più sottile e con il nuovo monitoraggio della qualità del sonno

Apple Watch Series 11: più sottile e con il nuovo monitoraggio della qualità del sonno

|10 Settembre 2025 | adnkronos - altro

(Adnkronos) - Apple ha presentato ufficialmente Apple Watch Series 11, lo smartwatch che rinnova ancora una volta il concetto di dispositivo da polso unendo salute, fitness e connettività. Con un design più sottile e comodo, fino a 24 ore di autonomia e un display con vetro Ion-X due volte più resistente ai graffi, il nuovo modello si propone come il compagno ideale da indossare giorno e notte. La novità più attesa è “Qualità del sonno”, funzione che permette di analizzare in profondità il riposo grazie ai dati raccolti dai sensori integrati, restituendo un punteggio e indicazioni chiare per migliorare le proprie abitudini. A completare il quadro ci sono la nuova esperienza di allenamento “Workout Buddy” basata su Apple Intelligence, il gesto “Scatto del polso”, nuovi quadranti e tutte le evoluzioni introdotte da watchOS 26. Apple Watch Series 11 raggiunge fino a 24 ore di utilizzo con ricarica rapida: bastano 15 minuti per garantire circa otto ore di autonomia. Il modello in alluminio integra il nuovo vetro Ion-X, rafforzato da un rivestimento ceramico che ne aumenta la durezza superficiale, mentre le versioni in titanio mantengono il cristallo di zaffiro, il materiale più resistente nella categoria. Grazie a un algoritmo sviluppato con milioni di dati raccolti dall’Apple Heart and Movement Study, Apple Watch ora valuta la qualità del sonno misurando frequenza cardiaca, respirazione, temperatura del polso e ossigenazione. Al mattino l’utente riceve un punteggio complessivo e la suddivisione delle fasi del riposo, con suggerimenti basati sulle linee guida delle principali organizzazioni internazionali dedicate al sonno. Con watchOS 26 debutta Workout Buddy, un assistente virtuale che analizza i parametri di allenamento e fornisce incoraggiamento vocale personalizzato. Il nuovo layout dell’app Allenamento consente inoltre di creare workout su misura e di avviare musica o podcast automaticamente all’inizio delle sessioni. watchOS 26 introduce un design software in stile “Liquid Glass”, nuovi quadranti come Flusso e Precisione, il gesto “Scatto del polso” e suggerimenti intelligenti nella Raccolta smart. Arrivano anche la traduzione automatica dei messaggi in tempo reale, l’app Note, e strumenti avanzati per la gestione delle chiamate. Apple Watch Series 11 è disponibile in due misure, 42 mm e 46 mm, con cassa in alluminio nei colori Jet Black, oro rosa, argento e nel nuovo grigio siderale, oppure in titanio lucido nelle finiture naturale, oro e ardesia. La collezione Hermès introduce nuovi cinturini esclusivi, mentre i modelli Nike propongono varianti rinnovate con filato riflettente. I preordini sono già partiti, con disponibilità a partire da venerdì 19 settembre. [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Lutto per la morte di Mirella Testi, anima di Avis Mirandola
L'addio
Lutto per la morte di Mirella Testi, anima di Avis Mirandola
"Era un punto di riferimento per tutti i donatori mirandolesi e per l'Avis tutta" la ricorda l'associazione tramite un messaggio di cordoglio
Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
La solidarietà
Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
Lavori per oltre un milione di euro sulle strade provinciali, interventi anche nelle zone di Mirandola, Carpi e Modena
Lavori in corso
Lavori per oltre un milione di euro sulle strade provinciali, interventi anche nelle zone di Mirandola, Carpi e Modena
Interventi partiti lunedì 8 settembre sulla strada provinciale 13 nel Comune di Campogalliano
Caso aMo, Platis (FI): "Mezzetti arriva fuori tempo massimo"
Politica
Caso aMo, Platis (FI): "Mezzetti arriva fuori tempo massimo"
"Restano troppi punti oscuri tra viaggi e prelievi, la contabilità fa acqua da tutte le parti" afferma il vicecoordinatore regionale di Forza Italia
Casi sospetti di arbovirosi, al via i trattamenti a Bomporto
Salute
Casi sospetti di arbovirosi, al via i trattamenti a Bomporto
Attivato il protocollo per il contenimento della circolazione virale
Nonantola, furto nella sede di Officine Musicali
Cronaca
Nonantola, furto nella sede di Officine Musicali
Rubati oggetti e strumenti musicali, molti dei quali poi abbandonati nel parco limitrofo. Una chitarra è stata gettata nel laghetto
Caccia, nel modenese tre sanzioni su oltre cento controlli della Polizia Provinciale
Controlli sulle strade
Caccia, nel modenese tre sanzioni su oltre cento controlli della Polizia Provinciale
Proseguono le verifiche in merito al rispetto dei regolamenti sulla pre-apertura della stagione di caccia alla fauna migratoria da capanno
Carenze igieniche e ragni nel deposito alimenti, sanzionato bar-gelateria e pizzeria della Bassa
Cronaca
Carenze igieniche e ragni nel deposito alimenti, sanzionato bar-gelateria e pizzeria della Bassa
Nell'ambito di attività di controllo per la tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare messe in atto dai Carabinieri del Nas di Parma
Castelfranco, conferita la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi
Il riconoscimento
Castelfranco, conferita la cittadinanza onoraria al cardinale Zuppi
La proposta di conferimento è stata votata dal Consiglio comunale lo scorso 31 marzo, dopo che nel 2020 era già avvenuta la consegna dell’AES Signatum, che rappresenta, nei fatti, le chiavi della città
Calcio, sezione AIA di Finale Emilia: riconoscimento a Mattia Regattieri, promosso assistente in Serie A e B
Sport
Calcio, sezione AIA di Finale Emilia: riconoscimento a Mattia Regattieri, promosso assistente in Serie A e B
Premiato sabato 6 settembre, a Quarantoli, durante il raduno pre-campionato della sezione AIA "M. Galei"
La finalese Giorgia Lupi conquista il "Compasso d’Oro"
Il riconoscimento
La finalese Giorgia Lupi conquista il "Compasso d’Oro"
Dopo essere stata inserita tra le "400 persone creative che definiscono l'America", l'information designer si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento
Torna "Piccoli Grandi Cuori in Fattoria", la festa per sostenere i bimbi con cardiopatie congenite
La solidarietà
Torna "Piccoli Grandi Cuori in Fattoria", la festa per sostenere i bimbi con cardiopatie congenite
Sabato 20 settembre, all’azienda agricola Santa Rita di Modena, l'evento giunge alla sua settima edizione
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

'Il Diavolo veste Prada' arriva a Milano, si cercano 2000 comparse: i requisiti
'Il Diavolo veste Prada' arriva a Milano, si cercano 2000 comparse: i requisiti
Droni russi in Polonia, Varsavia invoca articolo 4 della Nato: cos'è e cosa prevede
Droni russi in Polonia, Varsavia invoca articolo 4 della Nato: cos'è e cosa prevede
Fnma cerca nuovi autisti, inserimento su linee Como e Varese
Fnma cerca nuovi autisti, inserimento su linee Como e Varese
Roma, ActionAid promuove educazione affettiva e contrasto a violenza nelle scuole
Roma, ActionAid promuove educazione affettiva e contrasto a violenza nelle scuole
Ue, Picierno (Pd): "Ue deve difendere democrazia, principi valgono ovunque"
Alcaraz: "Sinner cambierà per battermi, ma io sarò pronto. Feste? Mi godo la vita..."
Alcaraz: "Sinner cambierà per battermi, ma io sarò pronto. Feste? Mi godo la vita..."
Ue, Fidanza (Ecr-FdI): "Tentativo di von der Leyen di ricompattare maggioranza europeista è fallito"
Claudia Mori scrive alla Rai: "Vi interessa il ritorno di Celentano?"
Claudia Mori scrive alla Rai: "Vi interessa il ritorno di Celentano?"
Ue, Corazza: "Von der Leyen dice siamo in guerra, ora serve essere conseguenti"
Ue, Marino (Avs): "von der Leyen parla di pace ma agisce da potenza che vuole conflitto"
Ue, Tosi (Fi): "Serve Europa più unita e un governo europeo eletto dai cittadini"
Ue, Sberna (FdI): "Ttante cose positive, ma si riportino al centro esigenze reali dei cittadini"
Ue, Borchia (PfE-Lega): "Da von der Leyen tanta retorica, ma poche risposte concrete"
Ue, Quartapelle (Pd): "Serve rafforzare competitività e mercato interno"
Ue, Quartapelle (Pd): "Serve rafforzare competitività e mercato interno"
Global Sumud Flottilla: "Secondo attacco in due giorni in acque tunisine, colpita la nave Alma"
Global Sumud Flottilla: "Secondo attacco in due giorni in acque tunisine, colpita la nave Alma"
'Blue Green Economy Award 2025', il 17/9 a Napoli la premiazione
'Blue Green Economy Award 2025', il 17/9 a Napoli la premiazione
Ue, Pedullà (M5S): "Discorso Von der Leyen incredibilmente deludente, direzione folle"
Ue, Pedullà (M5S): "Discorso Von der Leyen incredibilmente deludente, direzione folle"
Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e... palloni sgonfi. Cos'è successo
Brasile, per Ancelotti arriva la prima sconfitta tra Var e... palloni sgonfi. Cos'è successo
Ue, Matera (FdI): "Bene von der Leyen su Russia, serve un’Europa più unita e competitiva"
Ue, Matera (FdI): "Bene von der Leyen su Russia, serve un’Europa più unita e competitiva"
Ue, Pregliasco (YouTrend): Gli italiani vogliono più interventi su economia e competitività"
Ue, Pregliasco (YouTrend): Gli italiani vogliono più interventi su economia e competitività"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia
Exergames contro l'Alzheimer, studi mostrano benefici in prime fasi malattia
Exergames contro l'Alzheimer, studi mostrano benefici in prime fasi malattia
Medicina, al via a Pisa Congresso Società italiana neuroscienze
Medicina, al via a Pisa Congresso Società italiana neuroscienze
Sostenere e valorizzare ricercatori under 40 in pediatria: nasce Fondazione DicoGiovani
Sostenere e valorizzare ricercatori under 40 in pediatria: nasce Fondazione DicoGiovani
Addio a David Baltimore, premio Nobel con Dulbecco e Temin
Addio a David Baltimore, premio Nobel con Dulbecco e Temin

Sul Panaro on air

    • Watch"Io bambino zero", serata caso Veleno sulla pedofilia nella Bassa Modenese a San Felice sul Panaro
    • WatchInvasione di formiche nell'area giochi della Pediatria ddll'Ospedale di Carpi
    • WatchLa Pimpa sbarca a Medolla, ecco l'inaugurazione della mostra a lei dedicata

    • ATTUALITÀ

    Apple Watch SE 3, più funzioni e prestazioni a un prezzo accessibile
    Apple Watch SE 3, più funzioni e prestazioni a un prezzo accessibile
    AirPods Pro 3: novità su cancellazione del rumore, comfort e funzioni fitness
    AirPods Pro 3: novità su cancellazione del rumore, comfort e funzioni fitness
    Apple Watch Series 11: più sottile e con il nuovo monitoraggio della qualità del sonno
    Apple Watch Series 11: più sottile e con il nuovo monitoraggio della qualità del sonno
    Ecovacs Robotics, Danny An: "Innovazione guidata dagli utenti per semplificare la vita di milioni di famiglie"
    Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: lusso, tecnologia e autonomia record
    Nuova Mercedes-Benz GLC elettrica: lusso, tecnologia e autonomia record
    CUPRA Tindaya: la visione futuristica del brand allo IAA Mobility 2025
    CUPRA Tindaya: la visione futuristica del brand allo IAA Mobility 2025
    Leapmotor B05 debutta allo IAA Mobility 2025 con un’anima sportiva e urbana
    Leapmotor B05 debutta allo IAA Mobility 2025 con un’anima sportiva e urbana
    Morbidelli T352X, F352 e T502X: la nuova generazione dell’avventura su due ruote
    Morbidelli T352X, F352 e T502X: la nuova generazione dell’avventura su due ruote
    Ferrari 849 Testarossa: il ritorno di un nome leggendario, con lo sguardo al futuro
    Ferrari 849 Testarossa: il ritorno di un nome leggendario, con lo sguardo al futuro
    Hyundai Concept THREE: il nuovo capitolo “compact EV” debutta all’IAA Mobility 2025
    Hyundai Concept THREE: il nuovo capitolo “compact EV” debutta all’IAA Mobility 2025
    iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: i nuovi telefoni Apple
    iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: i nuovi telefoni Apple
    Apple presenta Watch Ultra 3 con novità per sport e salute
    Apple presenta Watch Ultra 3 con novità per sport e salute

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi