12 Settembre 2025
Ascolti tv 11 settembre, 'La Ruota della Fortuna' prevale su 'Affari Tuoi'

|12 Settembre 2025

(Adnkronos) - Vittoria Rai nel prime time di ieri sera con il film 'Pare parecchio Parigi' che ha totalizzato 2.333.000 telespettatori e il 15,4% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con 'Elisa San Siro' che ha raggiunto 1.454.000 telespettatori (share del 12%). Terzo posto per Italia1 con 'The Plane' che è stato visto da 1.394.000 telespettatori (9,1% di share).  Fuori dal podio su Retequattro 'Dritto e Rovescio' ha interessato 847.000 telespettatori (share del 7,5%) mentre su La7 'Piazzapulita' ha realizzato 738.000 telespettatori e il 6,3%. Su Rai2 'Ore 14 Sera' ha conquistato 648.000 telespettatori pari al 5,5% di share e sul Nove 'Comedy Club' con lo spettacolo 'Il Pedone' di Giuseppe Giacobazzi è stato visto da 406.000 telespettatori raggiungendo uno share del 2,8%. Su Tv8 'Men in Black: International' è stato seguito da 290.000 telespettatori (1,9% di share) mentre su Rai3 'La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione' ha ottenuto 237.000 telespettatori e l'1,5%.  Nell'access prime time su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha interessato 4.759.000 telespettatori pari al 25,4% mentre su Rai1 'Affari Tuoi' è stato seguito da 4.052.000 telespettatori raggiungendo uno share del 21,7%.  [email protected] (Web Info)
Merce rubata in un centro commerciale, tra i denunciati un 22enne di Bomporto
I prodotti sottratti illecitamente avevano un valore totale di circa 200 euro
San Felice, da lunedì 15 settembre in biblioteca torna in vigore l'orario invernale
Sarà aperta al mattino da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, al sabato fino alle 12. Al pomeriggio da lunedì a giovedì dalle 15 alle 19, venerdì pomeriggio chiusa
Spinte e pugni ai Carabinieri durante un controllo, in casa aveva "shaboo": arrestato 49enne
Si tratta di una sostanza stupefacente prodotto della sintesi della metanfetamina: l'uomo era anche in possesso di materiale per la sua lavorazione e per il confezionamento in bustine
Cavezzo, esauriti i 280 posti disponibili per la cena sarda in programma sabato 13 settembre
Anche chi non potrà gustare il menù tipico potrà comunque scoprire i prodotti sardi esposti: appuntamento per tutti con la sfilata organizzata dai commercianti
Conclusa l'edizione 2025 di "Mirasummer", estate di esperienze e sport per oltre 300 bambini e ragazzi
Successo per il centro estivo comunale organizzato e gestito dall’ASD Comitato Unitario Polisportive (CUP) in convenzione con il Comune di Mirandola
Prodotti cosmetici contenenti sostanze vietate sequestrati in un negozio di casalinghi di Modena
Nel corso di un'ispezione igienico-sanitaria effettuata dai Carabinieri del Nas di Parma
Pallacanestro, il giovane cestista massese Alex Mingotti passa all'Olympia Basket Comiso
Dopo due anni in Serie C emiliano-romagnola si trasferisce in Sicilia
Costo sorveglianza bambini durante il servizio mensa alle scuole "Alighieri" di Mirandola, la replica: "Inevitabile"
"In questi anni amministrazione e direzione didattica hanno collaborato per garantire il servizio con il minor disagio possibile alle famiglie" afferma la presidente del circolo Politeama, che fino allo scorso anno gestiva il servizio sorveglianza mensa anche nelle scuole di via Pietri e quest'anno lo gestirà a San Martino Spino e Mortizzuolo
"Carpi Comune – Sinistre Unite": "Più case dell'acqua sul nostro territorio"
"Serve lavorare per aumentare la consapevolezza che l’acqua è un bene di tutti" afferma in una nota la lista civica
Modena, inaugura la nuova area cani ai Giardini Ducali
Appuntamento sabato 13 settembre, alle 12, alla presenza del sindaco Mezzetti e dell’assessora Maletti
Marval acquisisce VM Motori di Cento, storico stabilimento meccanico ferrarese
Regione e Comune: "Si apre una nuova pagina, valuteremo con attenzione il piano industriale"
Tasse sulle imprese, Modena al 31° posto in Italia: fino al 5 luglio si lavora per pagare le imposte
E' quanto emerge dall’Osservatorio sul fisco della CNA "Comune che vai fisco che trovi"
Bologna, non si fermano all'alt e si schiantano durante inseguimento: morto 18enne
Legno, Cottarelli: "Riuso e riciclo fondamentali sia a fini ambientali che economici"
Legno, Bedogna (Conlegno): "Consorzi e territorio mostrano importanza di fare sistema"
Ascolti tv 11 settembre, 'La Ruota della Fortuna' prevale su 'Affari Tuoi'
Dal padel al basket, è boom di infortuni dopo vacanze: i consigli degli ortopedici
"Da quella casa uscirà in una bara", arrestato 47enne: perseguitava l'ex moglie
Mattarella: "Ventotene ispirazione valori di pace e democrazia, alla base Ue"
Barbara D'Urso torna in tv dopo due anni: "Ballando è una rinascita"
Dalla cucina alla cameretta, in casa i rischi invisibili per il respiro dei bambini
Harry a Kiev con la sua Invictus Games Foundation: "Per aiutare i feriti"
Italia divisa tra sole e acquazzoni, meteo 'movimentato' per l'Italia: le previsioni
Armani, ecco la divisione dell'eredità: 100% della società alla Fondazione, a Dell'Orco il 40% dei diritti di voto
Al via esercitazioni militari di Russia e Bielorussia. Droni su Polonia, Sikorski in Ucraina
Raid israeliano su Doha, media: Trump vedrà primo ministro Qatar oggi a New York
Charlie Kirk, in un nuovo video il sospetto killer in fuga sul tetto di una scuola
Caso Garlasco, unghie di Chiara Poggi e Dna maschile: gli ultimi dati che mancano
Tim Music Awards 2025, oggi e domani Carlo Conti e Vanessa Incontrada dall'Arena di Verona
Armani, pubblicati i testamenti: inizia la successione dell’impero da 13 miliardi
Israele, Parlamento Ue chiede riconoscimento Palestina. Netanyahu: "Non ci sarà uno Stato"
Meloni su foto di Kirk a testa in giù: "Non ci facciamo intimidire"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica a cura di Francesca Monari

Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
Aritmie cardiache, a Bergamo convegno su nuove frontiere da Ia a robotica
Sanità nel mirino di cyberattacchi, da Consulcesi 5 regole salvadati
Torna Fitwalking for Ail, camminata solidale per la ricerca e i pazienti ematologici
Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"
Giornata prevenzione suicidio, alert neuropsichiatri su autolesionismo in adolescenti
    • WatchRainbow Bike Pride, biciclettata a staffetta tra i Comuni del Sorbara
    • Watch350 chilometri sul trattore per arrivare alla Sagra di San Biagio
    • Watch"Io bambino zero", serata caso Veleno sulla pedofilia nella Bassa Modenese a San Felice sul Panaro

    Tributaristi, bene riforma ordinamento professione commercialisti
    Gmail, nuova scheda per monitorare gli acquisti su Amazon (e non solo)
    Caso Kirk, le foto dell’FBI “migliorate” dall’IA e la disinformazione da social
    Startup: da Ia a sensori atomici, ecco proposte da Digithon 2025
    Ia, Boccia: "Tra finzione e realtà diritto d'autore a rischio, servono regole chiare su algoritmi"
    Pirelli, accordo con Aston Martin per adozione Cyber Tyre
    Ia, Nastasi (Siae): "Effetti enormi, in prossimi 5 anni perdita diritto d'autore per 22 mld di euro nel mondo"
    Innovazione, torna Digitalmeet con 150 eventi in tutta Italia su Ia startup e futuro
    Riforma delle professioni, i geologi: “Occasione storica per riaffermare il ruolo strategico dei professionisti a servizio del Paese”
    L'Intelligenza artificiale rivoluziona gli scacchi: a Bologna il debutto dell'AI agentica ShashGuru
    RemTech Expo 2025: l'uomo da problema a soluzione ambientale
    Startup, Ronzoni (Intesa Sanpaolo Innovation Center): "A fianco Digithon fin dal suo lancio, ecosistema centrale"
    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

