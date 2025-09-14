Audio rubati, Martina Ceretti e il silenzio di Rocio: oggi Raoul Bova a Verissimo
(Adnkronos) - Raoul Bova sarà ospite oggi, domenica 14 settembre, a Verissimo. Si tratterà della prima intervista pubblica rilasciata dall'attore dopo lo scandalo mediatico che lo ha coinvolto negli ultimi mesi. Al centro dello scandalo, l’attore, la giovane modella Martina Ceretti, e una serie di messaggi vocali privati, divenuti virali dopo la loro pubblicazione nel podcast 'Falsissimo' di Fabrizio Corona lo scorso 21 luglio. Tutto è iniziato con un messaggio anonimo, arrivato sul cellulare di Raoul Bova. Un avvertimento: alcuni audio compromettenti, relativi a conversazioni intime con Martina Ceretti, modella e influencer di 23 anni, potrebbero essere diffusi. Nessuna richiesta esplicita, ma un'intenzione chiara. Bova sceglie il silenzio. Il 21 luglio, però, le conversazioni vengono rese pubbliche da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. La Procura di Roma apre un'inchiesta per tentata estorsione. Le frasi pronunciate da Bova, tra cui la ormai virale "Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti", hanno immediatamente fatto il giro dei social, diventando un vero e proprio tormentone. Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto il 6 agosto, aprendo un’istruttoria ufficiale. L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo presentato dall’attore, assistito dall'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, sua ex suocera, e ha emesso un avvertimento nei confronti di tutti i potenziali utilizzatori dell’audio o di contenuti estratti dalla conversazione privata dell’attore, ribadendo che la loro ulteriore diffusione potrà comportare l’adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, anche di carattere sanzionatorio. Secondo quanto appreso dall'Adnkronos, il 5 agosto Bova ha depositato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy due richieste di registrazione che riprendono le frasi pronunciate nel messaggio vocale inviato alla modella e diffuso da Fabrizio Corona, diventando virale: "Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti". L'espressione è stata registrata sia nella sua forma integrale sia nella sola versione "occhi spaccanti". Le domande coprono un'ampia gamma di settori: cosmetici, cartoleria, calzature, abbigliamento, prodotti alimentari e alcolici, oltre a servizi di consulenza e di telefonia. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, la modella Martina Ceretti sarebbe stata proprio la destinataria di quei messaggi vocali inviati dall’attore. Classe 2002, Ceretti ha 23 anni, è nata a Roma e si è trasferita a Milano per inseguire un sogno: quello di lavorare nella moda e, un giorno, anche nel cinema. Un volto fresco e giovane, che si muove tra set fotografici, lezioni di canto e studi universitari. Alta, elegante, sguardo profondo e riservato. Martina Ceretti è una modella dell’agenzia Fashion Model di Milano. Oltre alla carriera nel mondo della moda, ha portato avanti anche un percorso accademico: si è laureata in Filosofia lo scorso anno, e ha raccontato di voler continuare a studiare canto. "Vorrei riprendere a fare lezioni – ha detto in un’intervista al Corriere dello Spettacolo nel 2024 – perché aiuta molto ad ascoltare i propri sentimenti e raccontarli attraverso una canzone". In passato, Ceretti ha anche partecipato a un videoclip musicale di Eros Ramazzotti, che la stessa Martina ha dichiarato essere stata un’esperienza stupenda. Sempre al Corriere aveva rivelato di avere una grande passione per la cucina ma allo stesso tempo ama tenersi in forma: “Il mio segreto è… mangiare piatti di pasta al pesce: chi mi cucina le linguine all’astice, conquista il mio cuore!”, ha detto. Secondo quanto dichiarato da Corona, inoltre, la modella avrebbe avuto brevi frequentazioni con il conduttore Stefano De Martino e il calciatore Sandro Tonali. Relazioni mai confermate ufficialmente e che lei stessa non ha mai commentato. Il rapporto con Raoul Bova, invece, sarebbe nato su Instagram, da un semplice scambio di messaggi. L’altra protagonista involontaria della vicenda è Rocío Muñoz Morales. L'ex compagna dell'attore Raoul Bova, madre delle sue due figlie, si è trovata, suo malgrado, invischiata in uno scandalo che, da semplice gossip, rischia di approdare nelle aule di tribunale. La sua reazione è stata ferma, silenziosa. Nessuna intervista, nessuna smentita o sfogo. Solo qualche parola pronunciata durante la sua prima apparizione pubblica dopo lo scandalo, in occasione del Filming Italy Venice Award, evento collaterale alla Mostra del Cinema di Venezia. "Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede?", ha risposto all'Adnkronos. Poi, in una dichiarazione più intima: "Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io. Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. Quando ti senti più fragile scopri una forza che non sapevi di avere. Sono una donna coraggiosa". [email protected] (Web Info)
- Calcio, Serie B: doppietta di Gliozzi e gol di Pedro Mendes, il Modena supera il Bari 3-0
- Epilessia, 40 mila ne soffrono in Emilia-Romagna: il 17% è giovanissimo
- “Troppo spesso i tumori della testa e del collo sono poco conosciuti e i segnali trascurati". Due giornate di prevenzione al Policlinico di Modena
- Scuola Modena, la denuncia del sindacato: "Lunedì lezioni al via con le aule a mezzo servizio"
- A Modena riaperta piazza Riccò dopo l’intervento di rigenerazione urbana
- Carpi, da AVS e Pd una mozione perché il Governo italiano riconosca lo Stato di Palestina
- Mirandola, l'appello: "Ecco perchè dobbiamo salvare Portovecchio"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
La buona notizia
SportDal calcio a sette al campionato Figc di calcio a 11, ecco il Vallalta che va a giocare in Terza Categoria - FOTO e VIDEO
Il gruppo conta 25 giocatori, con un’età media di 23 anni: tanti giovani promettenti, arricchiti dall’esperienza di chi ha già calcato i campi di Seconda e Terza Categoria. Una miscela di freschezza e maturità che rende la squadra non solo competitiva, ma anche ambiziosa
La solidarietàUn ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
SaluteCuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
Curiosità
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia