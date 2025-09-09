Auguri Hugh Grant, l’icona della commedia romantica compie 65 anni
(Adnkronos) - Rubacuori e icona della commedia romantica, ma anche provocatore e irriverente. Hugh Grant compie 65 anni. Una vita e una carriera, quella dell'attore britannico decisamente a due facce. Per anni il suo personaggio, nell'immaginario collettivo è stato quello dell'affascinante, colto, un po' timido e impacciato, molto british, fino a quando, più di recente, ha cominciato a interpretare in maniera sempre più convincente ruoli da cattivo, e negli ultimi anni ha anche suscitato scalpore con apparizioni e dichiarazioni bizzarre e controverse. Hugh John Mungo Grant, nasce il 9 settembre 1960 all'Hammersmith Hospital di Londra, riceve un'educazione tipicamente britannica, in linea con le sue nobili origini: discende infatti da Enrico VII, fondatore della dinastia Tudor e padre di Enrico VIII. Tra i suoi antenati figura anche Giacomo IV, re di Scozia. Il giovane Hugh frequenta dunque la Wetherby High School, la stessa scuola dei principi William e Harry, studia letteratura inglese a Oxford. Dopo la laurea comincia a scrivere per la pubblicità radiofonica e mette insieme una compagnia di comici insieme ad amici. Tenta quindi la strada del cinema e, indiscutibilmente attraente, nel 1987 suscita subito interesse ed entusiasmo nei film 'Maurice' di James Ivory e il suo successo cresce nel più noto "Quel che resta del giorno" del 1993. Ma la svolta e il successo internazionale arriva nel 1994 con la commedia romantica "Quattro matrimoni e un funerale". La fama si consolida con altre pellicole tra cui 'Notting Hill', la saga di 'Bridget Jones' e 'Love Actually'. Nel mezzo del successo una 'macchia' a offuscare la sua immagine di bravo ragazzo: nel 1995 viene arrestato a Los Angeles in strada, e poi condannato per atti osceni in luogo pubblico, per aver ricevuto una prestazione sessuale da una prostituta. Uno scandalo che l'attore riesce però a superare con classe, riuscendo a non intaccare più di tanto la sua carriera. Da un certo punto in poi però è lo stesso Grant a dichiarare - già dall'uscita del primo film di Bridget Jones - di essere "stufo di interpretare il bravo ragazzo" e di essere convinto che "anche gli altri lo siano". Dunque, negli ultimi dieci anni, riesce a convincere anche nei panni del cattivo, sia nel suo genere preferito, la commedia, come in 'Paddington 2' sia nel ruolo dell'egocentrico attore Phoenix Buchanan, sia più recentemente nel film horror psicologico 'Hheretic' nel ruolo dell'inizialmente amichevole Mr. Reed che in realtà nasconde incredibili abissi. Negli ultimi anni, poi, sembra che Grant abbia intrapreso una sorta di carriera parallela come provocatore. Diversi gli episodi in cui l'attore ha dichiarato cose al limite dell'imbarazzo, a partire dall'intervista che la modella Ashley Graham, nei panni di intervistatrice, gli rivolse nel 2023 in occasione della Notte degli Oscar. Grant fu molto scortese, continuando a rispondere (male) a ogni domanda in modo stizzito strafottente. E proseguì nella sua irriverenza quando, salito sul palco della cerimonia di premiazione, parlando della sua collega Andie MacDowell, la descrisse come "ancora stupenda" contrariamente a sé stesso che - aggiunse toccandosi il viso - non avendo mai usato una crema idratante in vita sua, somigliava "fondamentalmente a un sacco scrotale". Non solo, nel 2024, parlando della sua partner in "Notting Hill", Julia Roberts, disse che nel film non voleva baciarla perché "aveva la bocca troppo grande". E "quando l'ho baciata - disse - c'era un'eco". Ancora: commentando le doti canore della collega Drew Barrymore nel film 'Scrivimi una canzone' disse che era "semplicemente orribile", aggiungendo di aver "sentito cani abbaiare meglio di come lei canti". Qualcuno rimpiange forse l'innamoratissimo William di 'Notting Hill' o il romantico Charles di 'Quattro matrimoni e un funerale'?. [email protected] (Web Info)
- Mirandola, si inaugura l’anno accademico 2025-2026 dell’Università della Libera Età "Bruno Andreolli"
- Modena, studente dell'Università di Bologna diventa prof. alle superiori a 21 anni
- Distretto biomedicale, "Patto per il Nord": "Mirandola tradita, da Governo e Regione condanna alla burocrazia"
- Carpi, denominazione comunale alla stria del forno Borelli
- Cavezzo, confermato il progetto Piedibus
- Superati i 30mila visitatori alla Festa provinciale dell’unità di Modena, mercoledì 10 settembre lo spettacolo di Paolo Rossi
- Aggressione controllori sul bus, Filt Cgil: "Solidarietà alle lavoratrici"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- Per l'ospedale di Mirandola il ringraziamento dell'imprenditore Franco Grazi, dopo il lungo ricovero
- Finale Emilia, nuovo furto di rame al cimitero
- San Martino Spino, finisce con la macchina nel canale... ma va comunque a lavorare
La buona notizia
Amici animaliA Nonantola recuperata la maialina che si era persa
Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso
Le novità per la salutePoliclinico di Modena, innovativo intervento di trombectomia meccanica su paziente oncologico
La procedura è stata condotta dal Dottor Cristian Caporali, specialista dell’Unità Operativa di Radiologia Interventistica, e ha coinvolto diverse équipe specialistiche in una sinergia operativa che rappresenta un esempio di medicina integrata.
In piazzaUna pentola, scarpette di lusso, una tenda da campeggio (intera): con Mirandola si-cura raccolti per le strade 100 kg di rifiuti
Organizzatori ufficiali sono stati La Zerla coop sociale, Giardino Botanico La Pica e il Comune di Mirandola, con la preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato Ecobuster e Tutti a Raccolta.
Curiosità
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
La storiaDichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
CuriositàIl futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
Il ricordoL'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
"Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
CuriositàEcco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
Il ricordoRitrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
CuriositàOperazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari