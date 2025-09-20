Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
20 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Auto contro tir ad Andria: un morto e 3 feriti

Auto contro tir ad Andria: un morto e 3 feriti

|20 Settembre 2025

(Adnkronos) - Dopo l'incidente di ieri sera, costato la vita a un rider 18enne, un'altra persona ha perso la vita, sempre ad Andria, in uno scontro avvenuto tra un'auto e un tir. I fatti intorno alle 11 di questa mattina in contrada Montefaraone, in zona Santissimo Salvatore, dove, una Peugeot con a bordo 4 persone si è scontrata con un tir. Morto il conducente dell'utilitaria, mentre dei tre passeggeri due - una donna di 37 anni e un uomo di 33, sono stati accompagnati all'ospedale di Andria e di Barletta, ma non sembrano essere gravi.  [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Polizia di Stato, attività di informazione e controlli a tappeto nell’ambito della Campagna per la sicurezza stradale “Safety Days”
polizia
Polizia di Stato, attività di informazione e controlli a tappeto nell’ambito della Campagna per la sicurezza stradale “Safety Days”
Gli utenti in transito sono stati accolti presso uno stand, ove la Polizia ha fornito loro consigli, informazioni r mostrate le principali apparecchiature in dotazione.
Turista uccisa dalla ruspa a Pinarella di Cervia, chiesto il giudizio immediato per il 54enne alla guida del mezzo
Cronaca
Turista uccisa dalla ruspa a Pinarella di Cervia, chiesto il giudizio immediato per il 54enne alla guida del mezzo
Coinvolto anche il figlio dell'autista.
Inaugurata la nuova filiale di SANFELICE 1893 Banca Popolare a Pavullo nel Frignano
Taglio del nastro
Inaugurata la nuova filiale di SANFELICE 1893 Banca Popolare a Pavullo nel Frignano
Con questa nuova apertura, SANFELICE 1893 Banca Popolare vuole essere ancora più vicina alle persone, si legge nel comunicato.
Da lunedì 22 settembre al via lavori di rinnovo rete gas in via Sgarzeria a Modena
Da sapere
Da lunedì 22 settembre al via lavori di rinnovo rete gas in via Sgarzeria a Modena
I lavori avranno la durata indicativa di 5 mesi, previste modifiche alla viabilità.
Modena, notte di controlli nel centro città e nelle aree periferiche
Controlli sulle strade
Modena, notte di controlli nel centro città e nelle aree periferiche
Operazione condotta da Polizia locale e Polizia stradale nell’ambito della campagna per la sicurezza stradale “Safety days”.
Domenica 21 settembre a Carpi, la cerimonia per Salvo D’Acquisto
L'anniversario
Domenica 21 settembre a Carpi, la cerimonia per Salvo D’Acquisto
Messa in Duomo e deposizione di una corona al cippo di piazzale Alighieri.
San Felice, tante persone in piazza per il sit-in per Gaza
L'iniziativa
San Felice, tante persone in piazza per il sit-in per Gaza
Presenti anche le associazioni.
Ecoendoscopia, l’Ospedale Civile di Baggiovara per due giorni ospita un evento nazionale
L'iniziativa
Ecoendoscopia, l’Ospedale Civile di Baggiovara per due giorni ospita un evento nazionale
Lunedì 22 e martedì 23 settembre in Aula Vecchiati esperti da tutta Italia si alterneranno in sessioni teoriche e procedure live in occasione di “EusItaly”
Festivalfilosofia: ancora un giorno per scoprire i tanti appuntamenti dedicati alla “paideia”
L'iniziativa
Festivalfilosofia: ancora un giorno per scoprire i tanti appuntamenti dedicati alla “paideia”
Bianchi, Galimberti, Marzano, Massini, Vassallo, Lorusso tra i filosofi che domani saliranno sui palchi di Modena, Carpi e Sassuolo, per l'ultima giornata del festivalfilosofia.
Alla vista dei Carabinieri abbandona l'auto e scappa a piedi: fermato con oltre un chilo e mezzo di droga
Cronaca
Alla vista dei Carabinieri abbandona l'auto e scappa a piedi: fermato con oltre un chilo e mezzo di droga
Il 45enne è finito ai domiciliari.
Cambio al vertice dei Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna: nominato comandante il Colonnello Aldo Terzi
Il riconoscimento
Cambio al vertice dei Carabinieri Forestali dell'Emilia-Romagna: nominato comandante il Colonnello Aldo Terzi
Sostituisce il Colonnello Gaetano Palescandolo che andrà a ricoprire l’incarico di Comandante della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale.
Almeno 15mila persone hanno manifestato in Emilia-Romagna per chiedere di fermare il genocidio a Gaza
La mobilitazione
Almeno 15mila persone hanno manifestato in Emilia-Romagna per chiedere di fermare il genocidio a Gaza
Cgil chiede al governo Italiano e all’Unione Europea di agire concretamente per la pace.
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Johnny Depp, è polemica: il suo cane ha sbranato due pecore
Johnny Depp, è polemica: il suo cane ha sbranato due pecore
Jacobs urtato durante la 4x100, ora il ricorso? Cos'è successo ai Mondiali di atletica
Jacobs urtato durante la 4x100, ora il ricorso? Cos'è successo ai Mondiali di atletica
Porti, AdSP Mtcs: primo incontro tra commissario straordinario e organizzazioni sindacali
Porti, AdSP Mtcs: primo incontro tra commissario straordinario e organizzazioni sindacali
Nautica, seconda giornata 65° Salone tra sostenibilità e nuove sfide innovazione
Nautica, seconda giornata 65° Salone tra sostenibilità e nuove sfide innovazione
Auto contro tir ad Andria: un morto e 3 feriti
Auto contro tir ad Andria: un morto e 3 feriti
Federer e Nadal di nuovo in campo? L'agente di Roger: "Ne stiamo parlando"
Federer e Nadal di nuovo in campo? L'agente di Roger: "Ne stiamo parlando"
Mudryk, 'pazza idea' per Los Angeles 2028: alle Olimpiadi da velocista dopo lo stop nel calcio per doping
Mudryk, 'pazza idea' per Los Angeles 2028: alle Olimpiadi da velocista dopo lo stop nel calcio per doping
Università, Giusti (Link): "Orgogliosi di questa terza edizione, siamo megafono delle idee dei giovani"
Università, Giusti (Link): "Orgogliosi di questa terza edizione, siamo megafono delle idee dei giovani"
Lobuono: "Non ci stancheremo mai di raccontare chi si impegna per il cambiamento del proprio Paese"
Lobuono: "Non ci stancheremo mai di raccontare chi si impegna per il cambiamento del proprio Paese"
Inter, Cassano-show contro Inzaghi: "Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno"
Inter, Cassano-show contro Inzaghi: "Allegri avrebbe vinto lo Scudetto ogni anno"
Politica, Renzi alla Link: "Non ringraziate per le possibilità, prendetevi lo spazio da soli"
Politica, Renzi alla Link: "Non ringraziate per le possibilità, prendetevi lo spazio da soli"
Politica, Conte alla Link: "Costruite vostra stabilità personale con l’orgoglio delle vostre origini"
Politica, Conte alla Link: "Costruite vostra stabilità personale con l’orgoglio delle vostre origini"
Politica, all’Università Link Gualtieri, Tajani, Renzi e Conte premiano i migliori 60 'under 30'
Politica, all’Università Link Gualtieri, Tajani, Renzi e Conte premiano i migliori 60 'under 30'
Ronzulli: "Il Salone Nautico è una vetrina internazionale e c'è l'Italia che esprime il meglio di sé"
Ronzulli: "Il Salone Nautico è una vetrina internazionale e c'è l'Italia che esprime il meglio di sé"
Totti, pace fatta con Spalletti? Sorrisi e abbracci durante uno spot
Totti, pace fatta con Spalletti? Sorrisi e abbracci durante uno spot
Gualtieri: "Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro"
Gualtieri: "Voi giovani dovete riportare civiltà democratica nel dibattito del futuro"
Tajani: "Ragazzi, battetevi per quello in cui credete e avrete già vinto"
Tajani: "Ragazzi, battetevi per quello in cui credete e avrete già vinto"
Pompei, disabile sequestrato e gettato in piscina: 2 arresti
Pompei, disabile sequestrato e gettato in piscina: 2 arresti
Latina, omicidio Campo Boario: fermata una donna, aveva lavorato come badante per la vittima
Latina, omicidio Campo Boario: fermata una donna, aveva lavorato come badante per la vittima
Innovazione, a Rome Future Week le proposte della Regione Lazio
Innovazione, a Rome Future Week le proposte della Regione Lazio

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

SALUTE

Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"
Malattie rare, Borgo: "Persona con Sla deve poter esercitare i propri diritti"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web
Quotidiano di Sicilia, Tregua decano dei direttori d’Italia e restyling del sito web
Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa, a Milano congresso specialisti
Trapianti, in Italia record donazioni e scende attesa, a Milano congresso specialisti
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Riparte lo sport per bambini, medico-fisiatra: "Benefici su postura, psiche e peso"
Caso concorso Oss in Campania, dopo Salerno rinvio prove anche Napoli
Caso concorso Oss in Campania, dopo Salerno rinvio prove anche Napoli
Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Ricominciare dopo la malattia, presentato a Roma il libro 'Cenere zero' di Fabio Salvatore
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Novo Nordisk: "Con semaglutide 2,4 mg benefici su cuore e food noise"
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Nastro d'oro sui monumenti, al via campagna per sensibilizzare sulle cure del cancro infantile
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri
Salute, con calo termico prime insidie, ecco perché il freddo favorisce virus e batteri
Sclerosi multipla, nuovi criteri per diagnosi più rapide e precise
Sclerosi multipla, nuovi criteri per diagnosi più rapide e precise

Sul Panaro on air

    • WatchTaglio del nastro per la nuova ala del polo Fanti - Da Vinci a Carpi
    • WatchEverybody in B Braun, la festa aziendale a Mirandola
    • WatchPresentazione ufficiale di Fc Valllalta

    • ATTUALITÀ

    Agricoltura, Ismea: filiera lattiero casearia cresce e si rafforza sui mercati esteri
    Agricoltura, Ismea: filiera lattiero casearia cresce e si rafforza sui mercati esteri
    Kurolily, Blur e altre stelle di Twitch trasformano il roleplay in un evento interattivo
    Kurolily, Blur e altre stelle di Twitch trasformano il roleplay in un evento interattivo
    Nissan accelera la trasformazione nella regione AMIEO
    Nissan accelera la trasformazione nella regione AMIEO
    Professioni, Tributaristi Int: "Da Consiglio nazionale strategie per futuro"
    Professioni, Tributaristi Int: "Da Consiglio nazionale strategie per futuro"
    Lhh, 67% aziende sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per gestione risorse umane
    Lhh, 67% aziende sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per gestione risorse umane
    Nel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager
    Nel turismo enogastronomico sempre più richiesto il product manager
    Marche, Cardinali (Confindustria): "Regionali? Zes e tavolo industria priorità da subito"
    Marche, Cardinali (Confindustria): "Regionali? Zes e tavolo industria priorità da subito"
    Zero Emissions Day, dal procurement al digitale la sfida delle imprese
    Zero Emissions Day, dal procurement al digitale la sfida delle imprese
    Design, Antolini porta a Marmomac innovazione qualità e identità per lavorazione pietre naturali
    Design, Antolini porta a Marmomac innovazione qualità e identità per lavorazione pietre naturali
    Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo
    Rolls-Royce Cullinan Cosmos: un’opera unica ispirata al cosmo
    OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS
    OMODA & JAECOO Super Hybrid Night: debutta in Italia la tecnologia SHS
    Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes amplia la produzione del 50%
    Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes amplia la produzione del 50%

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi