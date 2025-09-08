Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Auto investe due pedoni a Roma, morto un 38enne

(Adnkronos) - Una donna e un uomo, entrambi peruviani di 38 anni, sono stati investiti domenica sera in via Leone XIII, a Roma. La donna è stata trasportata all’ospedale San Camillo mentre l’uomo è morto. Sul posto gli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente del veicolo, Ford Focus, un cittadino italiano di 65 anni, che si è fermato sul posto, è stato poi trasportato al San Camillo per gli accertamenti di rito. Indagini in corso da parte della Polizia Locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.  [email protected] (Web Info)
A Carpi il pilates si fa con i farmacisti
Salute
A Carpi il pilates si fa con i farmacisti
L’appuntamento è per martedi per partecipare a una sessione di pilates, gratuita e aperta a tutti, condotta dall’insegnante Serena Marchetto.
A Modena si ricorda il sindaco Mario Del Monte nel 31° della scomparsa
Il personaggio
A Modena si ricorda il sindaco Mario Del Monte nel 31° della scomparsa
Fu sindaco di Modena dal 1980 al 1987 dopo essere stato consigliere comunale ininterrottamente dal 1964: fu anche dirigente del Pci, assessore della Regione Emilia-Romagna e presidente provinciale della Lega delle cooperative
Bomporto celebra 50 anni di Festa del Lambrusco
La sagra
Bomporto celebra 50 anni di Festa del Lambrusco
Protagonista indiscusso sarà il Lambrusco di Sorbara, celebrato attraverso degustazioni, musica dal vivo, buon cibo, artigianato artistico, attività per bambini e un’atmosfera festosa che coinvolgerà tutte le generazioni.
Perché si può morire quando un pezzo di pizza va di traverso - L'ANALISI
Punto
Perché si può morire quando un pezzo di pizza va di traverso - L'ANALISI
La tragica morte della cinquantenne Paola Stabellini in una pizzeria di San Felice sul Panaro, porta di attualità una paura atavica, solitamente associata ai bambini piccoli che stanno imparando a mangiare. Ma il rischio soffocamento c'è anche per gli adulti. 
Tragedia al concerto: il batterista Massimo Anderlini dei Red di Soliera muore durante l’esibizione
Il lutto
Tragedia al concerto: il batterista Massimo Anderlini dei Red di Soliera muore durante l’esibizione
La sua band Red, composta da membri provenienti da Modena, Carpi e Soliera, è conosciuta per il suo repertorio dedicato al rock degli anni ’90 e 2000. Sabato Anderlini ha perso i sensi nella pausa tra due canzoni ed è deceduto
A Miss Italia l'Emilia-Romagna la rappresenta una modenese, Greta Passini di San Cesario
L'opportunità
A Miss Italia l'Emilia-Romagna la rappresenta una modenese, Greta Passini di San Cesario
Carpi ha appena vinto la fascia di Miss Gran Prix, tra le polemiche sulla Miss di origini domenicane, e ora il termometro della bellezza si sposta verso il Sorbara
A Scortichino è tempo della Sagra dal Caplaz
Vestiti, usciamo
A Scortichino è tempo della Sagra dal Caplaz
Svettano i caplaz con la zucca proposti nelle versioni al burro e salvia; al ragu' e alla Nuova Aurora con panna e cipolla
Al Policlinico di Modena comincia la riqualificazione della facciata a fianco dell’ingresso 2
Lavori in corso
Al Policlinico di Modena comincia la riqualificazione della facciata a fianco dell’ingresso 2
Grazie a un investimento di oltre 180.000 euro. I lavori termineranno il 31 ottobre 2025 e riporteranno a nuovo la facciata
Ventenne esce di strada con la moto e finisce nei campi bui. Salvato solo grazie all'intuito di un automobilista
L'incidente stradale
Ventenne esce di strada con la moto e finisce nei campi bui. Salvato solo grazie all'intuito di un automobilista
Ha perso il controllo della sua moto mentre affrontava una curva, finendo fuori strada e atterrando tra le siepi che ne nascondevano la vista. E' grave in ospedale
Salute mentale, Emilia-Romagna investe 40 milioni di euro nel 2025 per potenziare i servizi
Salute
Salute mentale, Emilia-Romagna investe 40 milioni di euro nel 2025 per potenziare i servizi
Risorse a disposizione delle aziende sanitarie per un’utenza che va dai giovani con disturbi alimentari o dello spettro autistico fino ai soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione
Ciclismo, il 4 ottobre torna il "Giro dell'Emilia": partirà da Mirandola e passerà da San Felice
Sport
Ciclismo, il 4 ottobre torna il "Giro dell'Emilia": partirà da Mirandola e passerà da San Felice
A breve è in programma la presentazione ufficiale, in cui saranno svelati tutti i comuni che saranno interessati dal passaggio della corsa
"Settimana Alzheimer", gli appuntamenti a Mirandola, San Felice e San Prospero
L'iniziativa
"Settimana Alzheimer", gli appuntamenti a Mirandola, San Felice e San Prospero
Il Distretto di Mirandola si unisce alla rete provinciale con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell’Alzheimer e delle demenze
SulPanaro Expo

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

    L'avvenimento
    Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati, la Chiesa ha due nuovi santi
    Il contributo
    Famiglie, apre il bando per richiedere aiuto per l'acquisto dei libri scolastici
    Confermata anche per l’anno scolastico 2025/26 la concessione di sostegno economico per l’acquisto dei libri di testo
    Per i più piccoli
    A Bastiglia con il plogging bambini e bambine ripuliscono il paese
    Durante la camminata sono stati raccolti ben sei sacchi di rifiuti indifferenziati: vetro, plastica, bottiglie e carta

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

