Bassano del Grappa, accoltella l’ex moglie mentre si trova al lavoro: fendenti anche al volto

(Adnkronos) - Ha picchiato e accoltellato l'ex moglie mentre la donna si trovava al lavoro. E' successo nella tarda serata di ieri a Bassano del Grappa. A darne notizia è il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.  "Questa notte a Bassano del Grappa si è consumata una gravissima aggressione: una donna di 42 anni è stata colpita dall’ex marito con un coltello al volto, al torace e alle braccia, oltre a essere presa a pugni in diverse parti del corpo, mentre si trovava sul posto di lavoro alle 22.45", ha fatto sapere Zaia. "Sul luogo sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e la vittima è stata trasportata all’ospedale San Bassiano, dove si trova ora ricoverata in Osservazione Breve Intensiva, e desidero esprimere la mia più ferma condanna per questo ennesimo episodio di violenza di genere, che lascia sgomenti e rappresenta una ferita profonda per tutta la comunità veneta. Alla donna va la mia vicinanza e quella dell’intera Regione; aggiungo che non dobbiamo mai arretrare di un passo nella lotta alle aggressioni di genere e a ogni forma di violenza contro le donne", sottolinea il presidente. "È fondamentale dare un messaggio corale, forte e coeso, che unisca istituzioni, società civile e cittadini: non esiste giustificazione che possa attenuare un atto tanto vile. Ringrazio le Forze dell’ordine per il tempestivo intervento e auspico che venga fatta piena chiarezza su quanto accaduto. Il Veneto non tollera la violenza: continueremo a lavorare con determinazione - conclude Zaia - per promuovere una cultura del rispetto e della dignità di ogni persona". [email protected] (Web Info)
