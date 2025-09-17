Bologna, accoltella 14enne al parco: 15enne arrestato per tentato omicidio

(Adnkronos) - Ha avvicinato un 14enne in un parco pubblico ancora molto frequentato, alle 19.30, e lo ha accoltellato per tre volte al petto e all'addome prima di dileguarsi. E' successo ieri a Castel San Pietro Terme (Bologna). Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza la vittima al pronto soccorso. Le ricerche hanno permesso di rintracciare il presunto responsabile, un 15enne, intorno alle 22, mentre si aggirava a piedi con un coltello da cucina nella cintura dei pantaloni. Disarmato e identificato, il ragazzino è stato accompagnato in caserma e successivamente arrestato per tentato omicidio. Accompagnato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, in una struttura della giustizia minorile, è a disposizione dell’Autorità giudiziaria. [email protected] (Web Info)