Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
09 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Caso Garlasco, oggi nuovi approfondimenti: ultime analisi su spazzatura Poggi

Caso Garlasco, oggi nuovi approfondimenti: ultime analisi su spazzatura Poggi

|10 Settembre 2025

(Adnkronos) - Ripartono gli approfondimenti sull'omicidio di Chiara Poggi: oggi, in questura a Milano, i periti e i consulenti delle parti saranno impegnati nell'incidente probatorio della nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. A fine giugno la Procura di Pavia ha chiesto "che sui reperti 'etichetta in carta arancione Estathè', sacchetto spazzatura, sacchetto biscotti e sacchetto cereali sia effettuata l'esaltazione delle impronte digitali latenti", attività ritenuta irripetibile. E sull'eventuale ricerca delle impronte si concentrerà l'attività in programma. La ricerca del Dna sugli oggetti che la ventiseienne avrebbe consumato o toccato nelle sue ultime ore di vita - per l'omicidio del 13 agosto 2007 è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi - ha restituito, a inizio estate, la presenza della vittima sulle due confezioni di Fruttolo, su un piattino di plastica, sul sacchetto con i cereali avanzati e sulla busta della pattumiera, mentre sulla cannuccia del tè freddo è stato rilevato il Dna del fidanzato Stasi.  Quello in programma oggi è uno degli ultimi approfondimenti prima di affrontare l'eventuale analisi (sulla carta) dei due Dna maschili trovati sui margini delle unghie di Chiara Poggi, di cui uno attribuito da procura e difesa di Stasi all'indagato. Un match contestato da una precedente perizia e anche dai legali di Sempio e Poggi. Finora l'incidente probatorio non ha mostrato la presenza di Sempio nella villetta di via Pascoli a Garlasco.  Intanto Flavius Savu, il romeno condannato con un complice per l'estorsione all’ex rettore del santuario della Bozzola a Garlasco, è stato arrestato a Zurigo, in Svizzera. Ne dà conto per primo il programma Chi l'ha visto?. Nei mesi scorsi l'uomo è tornato alla ribalta - dopo le dichiarazioni alla stampa (seppur latitante) - per aver sostenuto un collegamento tra presunti festini al santuario e la morte di Chiara Poggi avvenuta il 13 agosto 2007.   Un'ipotesi ritenuta solo "suggestiva" dagli inquirenti che indagano sull’omicidio della ventiseienne. Per il delitto di 18 anni fa è stato condannato in via definitiva l'allora fidanzato Alberto Stasi, ma di recente il caso è stato riaperto ed è stato indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. L'uomo, arrestato dai carabinieri di Milano, potrebbe essere sentito dalla procura di Pavia per chiarire le sue dichiarazioni televisive. Savu, difeso dall’avvocato Roberto Grittini, deve scontare una condanna definitiva a 5 anni di carcere per l'estorsione al sacerdote e per una truffa ad un'anziana.   [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Calcio, sezione AIA di Finale Emilia: riconoscimento a Mattia Regattieri, promosso assistente in Serie A e B
Sport
Calcio, sezione AIA di Finale Emilia: riconoscimento a Mattia Regattieri, promosso assistente in Serie A e B
Premiato sabato 6 settembre, a Quarantoli, durante il raduno pre-campionato della sezione AIA "M. Galei"
La finalese Giorgia Lupi conquista il "Compasso d’Oro"
Il riconoscimento
La finalese Giorgia Lupi conquista il "Compasso d’Oro"
Dopo essere stata inserita tra le "400 persone creative che definiscono l'America", l'information designer si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento
Torna "Piccoli Grandi Cuori in Fattoria", la festa per sostenere i bimbi con cardiopatie congenite
La solidarietà
Torna "Piccoli Grandi Cuori in Fattoria", la festa per sostenere i bimbi con cardiopatie congenite
Sabato 20 settembre, all’azienda agricola Santa Rita di Modena, l'evento giunge alla sua settima edizione
"L'incanto d'amore", dall'11 al 14 settembre dodicesima edizione del Festival della Fiaba
Vestiti, usciamo
"L'incanto d'amore", dall'11 al 14 settembre dodicesima edizione del Festival della Fiaba
Quattro giorni di narrazioni, conferenze, workshop, mostre, concerti e iniziative per approfondire le sfaccettature di un tema complesso e affascinante
Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
Salute
Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
La direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay a Modena per gli 850 anni di Unimore
L'anniversario
La direttrice generale dell’Unesco Audrey Azoulay a Modena per gli 850 anni di Unimore
Sarà in città venerdì 12 settembre: per lei, l'ateneo ha chiesto il conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza
Carpi, il laboratorio Fare teatro mette in scena "Otello" al Torrione
Vestiti, usciamo
Carpi, il laboratorio Fare teatro mette in scena "Otello" al Torrione
Giovedì 11 e venerdì 12 settembre, per quattro repliche complessive, a ingresso gratuito su prenotazione
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Maltempo, rischio nubifragi ed eventi estremi: scatta allerta arancione in 5 regioni
Maltempo, rischio nubifragi ed eventi estremi: scatta allerta arancione in 5 regioni
Pentagono frena le forniture all'Ucraina, sempre meno armi per la difesa aerea di Kiev
Pentagono frena le forniture all'Ucraina, sempre meno armi per la difesa aerea di Kiev
Caso Garlasco, oggi nuovi approfondimenti: ultime analisi su spazzatura Poggi
Caso Garlasco, oggi nuovi approfondimenti: ultime analisi su spazzatura Poggi
Israele bombarda Hamas a Doha. Trump: "Non succederà più". Qatar: "E' terrorismo"
Israele bombarda Hamas a Doha. Trump: "Non succederà più". Qatar: "E' terrorismo"
Ucraina-Russia, Polonia non si fida di Putin: "Pronto a invadere altri Paesi"
Ucraina-Russia, Polonia non si fida di Putin: "Pronto a invadere altri Paesi"
Alcaraz, 'nuovi' capelli dopo trionfo US Open: le foto
Alcaraz, 'nuovi' capelli dopo trionfo US Open: le foto
Dazi Usa, Corte suprema accoglie ricorso Trump: tariffe restano
Dazi Usa, Corte suprema accoglie ricorso Trump: tariffe restano
Lombardia, la figlia di Iginio Massari in giunta? L'ipotesi
Lombardia, la figlia di Iginio Massari in giunta? L'ipotesi
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 9 settembre
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 9 settembre
Alessandra Amoroso mamma, il post per 'presentare' Penelope Maria
Alessandra Amoroso mamma, il post per 'presentare' Penelope Maria
Francia, Macron nomina Lecornu nuovo premier
Francia, Macron nomina Lecornu nuovo premier
Tabacco, Fedriga: "Cresce hub Bat Trieste grazie a risposta sistema FVG"
Tabacco, Fedriga: "Cresce hub Bat Trieste grazie a risposta sistema FVG"
Tabacco, rinnovato MoU Bat-Masaf, gruppo acquisterà 15 mila ton prodotto italiano
Tabacco, rinnovato MoU Bat-Masaf, gruppo acquisterà 15 mila ton prodotto italiano
Kalinskaya: "Rune ci ha provato 10 volte". La replica: "Ma quando mai"
Kalinskaya: "Rune ci ha provato 10 volte". La replica: "Ma quando mai"
Omicidio Saman, giudici: "Uccisa da clan che non sopportava sua autonomia"
Omicidio Saman, giudici: "Uccisa da clan che non sopportava sua autonomia"
Meloni a New York con la figlia: da De Girolamo a Barra, la difesa delle mamme in carriera
Meloni a New York con la figlia: da De Girolamo a Barra, la difesa delle mamme in carriera
Tabacco, de Petris (Bat Italia): "Con 16 linee a Trieste superati obiettivi piano industriale"
Tabacco, de Petris (Bat Italia): "Con 16 linee a Trieste superati obiettivi piano industriale"
Tabacco, Urso: "Nuove linee Bat dimostrano attrattività dell’Italia"
Tabacco, Urso: "Nuove linee Bat dimostrano attrattività dell’Italia"
Tabacco, Di Paolo (Bat Trieste): "16 nuove linee produttive per 150 posti di lavoro"
Tabacco, Di Paolo (Bat Trieste): "16 nuove linee produttive per 150 posti di lavoro"
Giaconia (Regionale-Trenitalia): "Portiamo a bordo sogni, creatività e talenti di X-Factor"
Giaconia (Regionale-Trenitalia): "Portiamo a bordo sogni, creatività e talenti di X-Factor"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Alzheimer, allo studio esame del sangue per aiutare diagnosi precoce
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
Dallo scudo penale alle violenze "piccoli passi", medici pronto soccorso chiedono svolta
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
In Italia quasi 1,5 milioni con demenza, le associazioni: "Famiglie lasciate sole"
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Veronika-Lucia Ocone vende 'Guerrierò', l'irriverente campagna di Famiglie Sma
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Iss: "Non bere in gravidanza, 1 solo bicchiere può cambiare una vita"
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute: a Milano settimana del cuore, appello esperti 'proteggerlo fin da bimbi'
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia
Salute, Viatris ottiene la Certificazione Great Great Place to Work in Italia
Exergames contro l'Alzheimer, studi mostrano benefici in prime fasi malattia
Exergames contro l'Alzheimer, studi mostrano benefici in prime fasi malattia
Medicina, al via a Pisa Congresso Società italiana neuroscienze
Medicina, al via a Pisa Congresso Società italiana neuroscienze
Sostenere e valorizzare ricercatori under 40 in pediatria: nasce Fondazione DicoGiovani
Sostenere e valorizzare ricercatori under 40 in pediatria: nasce Fondazione DicoGiovani
Addio a David Baltimore, premio Nobel con Dulbecco e Temin
Addio a David Baltimore, premio Nobel con Dulbecco e Temin
Scuola, decalogo pediatri per una 'ripresa in salute, sicurezza e serenità'
Scuola, decalogo pediatri per una 'ripresa in salute, sicurezza e serenità'

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: i nuovi telefoni Apple
    iPhone 17, iPhone 17 Air e iPhone 17 Pro: i nuovi telefoni Apple
    Apple presenta Watch Ultra 3 con novità per sport e salute
    Apple presenta Watch Ultra 3 con novità per sport e salute
    Stella Li, almeno 100 marchi cinesi verso il fallimento ma risultati Byd restano solidi
    Stella Li, almeno 100 marchi cinesi verso il fallimento ma risultati Byd restano solidi
    Food, 'Pane Nostrum 2025': in scena l’eccellenza dell’arte bianca a Senigallia
    Food, 'Pane Nostrum 2025': in scena l’eccellenza dell’arte bianca a Senigallia
    Lost Soul Aside per PS5, la recensione
    Lost Soul Aside per PS5, la recensione
    Honor Magic V5 e l'ansia da batteria con una sfida da record
    Honor Magic V5 e l'ansia da batteria con una sfida da record
    Di Maio incontra 60 top imprenditori dell'export. Cooperazione e strategie per affrontare le sfide dei mercati globali
    Di Maio incontra 60 top imprenditori dell'export. Cooperazione e strategie per affrontare le sfide dei mercati globali
    EA Sports FC 26: Salah e Putellas guidano le classifiche dei Top 26
    EA Sports FC 26: Salah e Putellas guidano le classifiche dei Top 26
    "I Love Lucca Comics & Games": il film-documentario al cinema per raccontare un fenomeno culturale
    "I Love Lucca Comics & Games": il film-documentario al cinema per raccontare un fenomeno culturale
    50 Top Pizza: 'Una pizza napoletana' a New York e 'I Masanielli' a Caserta migliori pizzerie al mondo
    50 Top Pizza: 'Una pizza napoletana' a New York e 'I Masanielli' a Caserta migliori pizzerie al mondo
    Food: tra gusto e conoscenza migliaia di visitatori al Bufala Fest a Napoli
    Food: tra gusto e conoscenza migliaia di visitatori al Bufala Fest a Napoli
    Galileo's Legacy: l'Italia all'Expo di Osaka con l'AI
    Galileo's Legacy: l'Italia all'Expo di Osaka con l'AI

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso
    Le novità per la salute
    Policlinico di Modena, innovativo intervento di trombectomia meccanica su paziente oncologico
    La procedura è stata condotta dal Dottor Cristian Caporali, specialista dell’Unità Operativa di Radiologia Interventistica, e ha coinvolto diverse équipe specialistiche in una sinergia operativa che rappresenta un esempio di medicina integrata.

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi