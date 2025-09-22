Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
23 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Caso Grillo Jr., Ciro e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda: la sentenza

Caso Grillo Jr., Ciro e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda: la sentenza

|23 Settembre 2025

(Adnkronos) - Ci sono voluti sei anni e due mesi per arrivare a un primo verdetto sul presunto stupro di gruppo avvenuto la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nel residence di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S Beppe Grillo, in Costa Smeralda. Quattro condanne: otto anni di carcere a Ciro Grillo, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. E sei anni e mezzo al quarto imputato, Francesco Corsiglia.   Inizia tutto quella sera d’estate. Quando due amiche, Silvia e Roberta (nomi inventati ndr), una studentessa italo-norvegese e l’altra milanese, entrambe 19enni, vanno in un locale a Porto Cervo. Qui conoscono Ciro Grillo e i suoi tre amici. Un bicchiere di bollicine, un altro ancora, il privè. E l’invito a casa. Per una spaghettata, nel residence di Grillo junior. Le ragazze accettano. Rimangono fino all’alba. Poi Roberta si addormenta. E Silvia, invece, racconterà più di una settimana dopo, di essere stata stuprata dai quattro ragazzi. A turno. I quattro amici della Genova bene negano tutto. E dal primo istante dicono che i rapporti con Silvia fossero consenzienti. Non solo.   I quattro iniziano a scattare foto e video dell’altra ragazza addormentata. Foto a sfondo sessuale. Finiscono tutti alla sbarra per violenza sessuale di gruppo. Il 16 marzo del 2022 c’è la prima udienza. A rappresentare l’accusa, nel piccolo tribunale di Tempio Pausania, nella Gallura, c’è personalmente il Procuratore Gregorio Capasso. I ragazzi vengono solo raramente. A rendere dichiarazioni spontanee. Il primo luglio di quest’anno il Procuratore chiede la condanna per tutti gli imputati: Nove anni di reclusione con le attenuanti generiche e con le conseguenze accessorie. Una pena altissima. "Non è stato un processo facile, ci siamo impegnati senza farci travolgere dalle emozioni. Tutti questi ragazzi e ragazze sono stati coinvolti in una vicenda più grande di loro per la quale hanno sofferto e stanno soffrendo", dice Capasso.   Secondo cui gli imputati sono stati “inattendibili”, “hanno adattato la loro versione a seconda delle indagini”, “la ragazza invece ha sempre ripetuto le stesse cose senza mai cambiare le sue dichiarazioni”. E' questa per il procuratore Gregorio Capasso “la vera chiave di lettura” del processo per violenza sessuale di gruppo sulle due giovani donne.  Silvia, su sua stessa ammissione, quella notte aveva consumato molto alcol per i locali e poi nella casa in uso a Ciro Grillo dove “ha bevuto un beverone preparato dai quattro contenente vodka e lemon soda. Era a digiuno tutto il giorno e anche la sera. A questo si aggiunge la stanchezza per la giornata e nottata trascorsa", dice Capasso. Il procuratore ha poi spostato l'attenzione sulla sequenza temporale delle presunte violenze sessuali consumate nella villetta in Costa Smeralda. “Sul fatto in sé le versioni degli imputati e della ragazza coincidono, ma la chiave di lettura del processo la troviamo qui, nell'ordine temporale degli eventi. Quella fornita dai ragazzi non è logica”. Ma la difesa dei giovani non ha mai avuto dubbi: “Nessuno di noi ha mai approfittato di qualcuno o qualcosa. Ho studiato giurisprudenza proprio per questo processo, sono praticante avvocato, credo nella giustizia e vorrei continuare a crederci", si è difeso Ciro Grillo rendendo dichiarazioni spontanee in aula.   Silvia racconta però un’altra storia. “Non sentivo il mio corpo e neppure le mie braccia, non riuscivo a muovermi..”, ha raccontato in aula nascosta da un paravento. Ha ripetuto di non essere riuscita a urlare, la notte della presunta violenza sessuale nella casa in uso della famiglia Grillo al Pevero, in Costa Smeralda. La giovane ha raccontato di essere stata violentata prima da Francesco Corsiglia e poi, successivamente, degli altri tre.  "Dopo lo stupro di gruppo non avevo più voglia di vivere. Una sera mi misi a correre lungo i binari e volevo lanciarmi contro un treno in corsa. Volevo farla finita...", ha raccontato. Un racconto drammatico, tragico, durato oltre cinque ore e mezzo. “A un certo punto, quella notte, fui costretta a bere della vodka dalla bottiglia. Vittorio (Lauria ndr) mi afferrò la testa con la forza e con una mano mi teneva il collo e con l'altra mi forzava a bere", ha raccontato ancora in aula. Una vodka "dal colore e dal sapore strano". Ha anche raccontato che dopo il presunto stupro avrebbe ripetuto più volte degli atti di autolesionismo. "Mi tagliuzzavo e mi graffiavo volutamente", ha raccontato.  Nelle repliche i difensori dei quattro imputati, gli avvocati Gennaro Velle, Mariano Mameli, Ernesto Monteverde, Enrico Grillo, Andrea Vernazza e Alessandro Vaccaro, hanno ribadito l’estraneità dei loro assistiti alle accuse di violenza sessuale. Ma non è bastato. Il Tribunale ha creduto alla vittima. E ha condannato tutti.  Alla lettura del dispositivo non era presente nessuno dei quattro imputati. E neppure 'Silvia'. Anche se avrebbe voluto, ma la sua legale, l'avvocata Giulia Bongiorno, le ha consigliato di non venire. “Per evitare di essere ripresa”, ha spiegato la legale. . (di Elvira Terranova) [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

A San Prospero e Medolla lanciata una petizione per avere un semaforo o una rotatoria all'incrocio tra Via Bosco, Via Roncaglio e la SP5
Punto
A San Prospero e Medolla lanciata una petizione per avere un semaforo o una rotatoria all'incrocio tra Via Bosco, Via Roncaglio e la SP5
E' un punto caldo per gli incidenti stradali, molti dei quali si concludono purtroppo con feriti. La frequenza con cui si verificano questi eventi secondo i residenti è allarmante
Il 12 ottobre in Emilia-Romagna la prima domenica “detox” digitale per gli adolescenti
L'iniziativa
Il 12 ottobre in Emilia-Romagna la prima domenica “detox” digitale per gli adolescenti
Una giornata dedicata alla disconnessione digitale e alla socialità: l’invito è a spegnere i telefoni e a riscoprire il piacere di stare insieme, all’aperto o nei luoghi pubblici delle città
Bidoni per pannolini e pannoloni, saranno con le serrature elettroniche a Nonantola
Servizi
Bidoni per pannolini e pannoloni, saranno con le serrature elettroniche a Nonantola
In questi giorni si stanno installando i nuovi dispositivi, accompagnati da cartelli informativi in inglese, rumeno e arabo
Un corso per imparare a vendere, rivolto alle donne del Sorbara, parte a ottobre
Lavoro
Un corso per imparare a vendere, rivolto alle donne del Sorbara, parte a ottobre
Proseguirà fino a novembre, è specializzato per chi pensa a una occupazione nella grande distribuzione
Approvata la nuova Legge Montagna, Casotti (Unione) e Corti (Lega): “un quadro organico per il futuro delle aree montane”
Politica
Approvata la nuova Legge Montagna, Casotti (Unione) e Corti (Lega): “un quadro organico per il futuro delle aree montane”
La legge istituisce la Strategia nazionale per la montagna italiana.
Ecco il programma del teatro di Bomporto, si parte il 3 ottobre
Vestiti
Ecco il programma del teatro di Bomporto, si parte il 3 ottobre
Reso noto il cartellone degli spettacoli fino a novembre
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Allerta meteo arancione martedì 23 settembre in Lombardia, Veneto e Lazio
Allerta meteo arancione martedì 23 settembre in Lombardia, Veneto e Lazio
Charlie Kirk, da funerali emerge cammino per futuro del Maga. Anche per il dopo Trump
Charlie Kirk, da funerali emerge cammino per futuro del Maga. Anche per il dopo Trump
Caso Grillo Jr., Ciro e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda: la sentenza
Caso Grillo Jr., Ciro e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda: la sentenza
Assemblea Onu, oggi il dibattito generale: Trump incontra Zelensky e leader Ue
Assemblea Onu, oggi il dibattito generale: Trump incontra Zelensky e leader Ue
Paracetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: "Rischio autismo"
Paracetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: "Rischio autismo"
Pallone d'oro 2025, trionfa Dembelé. Premio Yashin a Donnarumma
Pallone d'oro 2025, trionfa Dembelé. Premio Yashin a Donnarumma
Onu, Macron: "La Francia riconosce la Palestina". Tajani: "Nessun futuro per Hamas a Gaza"
Onu, Macron: "La Francia riconosce la Palestina". Tajani: "Nessun futuro per Hamas a Gaza"
Jimmy Kimmel torna in tv, lo show di nuovo in onda
Jimmy Kimmel torna in tv, lo show di nuovo in onda
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cala e Pd fermo
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cala e Pd fermo
Serie A, oggi Napoli-Pisa - La partita in diretta
Serie A, oggi Napoli-Pisa - La partita in diretta
Monica Bellucci, le prime parole dopo rottura con Tim Burton: "Avrà sempre un posto nel mio cuore"
Monica Bellucci, le prime parole dopo rottura con Tim Burton: "Avrà sempre un posto nel mio cuore"
Warren Buffet fuori da Byd: come, dove e perché investe 'l'oracolo di Omaha'
Warren Buffet fuori da Byd: come, dove e perché investe 'l'oracolo di Omaha'
Processo Grillo jr, la sentenza: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria. Sei anni e mezzo a Corsiglia
Processo Grillo jr, la sentenza: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria. Sei anni e mezzo a Corsiglia
'Giorge Meloni' diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino
'Giorge Meloni' diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino
Deltaplano su manifestazione pro-Gaza a Calenzano, è polemica: "Riferimento ad attacchi di Hamas"
Deltaplano su manifestazione pro-Gaza a Calenzano, è polemica: "Riferimento ad attacchi di Hamas"
Tutor addio, arrivano i super-autovelox Navigard e SafeDrive
Tutor addio, arrivano i super-autovelox Navigard e SafeDrive
Agnelli e il processo Juve: "Patteggiamento decisione giusta ma sofferta"
Agnelli e il processo Juve: "Patteggiamento decisione giusta ma sofferta"
Scontri tra Pro Pal e polizia a Milano, Meloni: "Immagini indegne, sedicenti 'pacifisti'"
Scontri tra Pro Pal e polizia a Milano, Meloni: "Immagini indegne, sedicenti 'pacifisti'"
Fontana: "Agevolare attrattività capitali di investimenti nel territorio"
Fontana: "Agevolare attrattività capitali di investimenti nel territorio"
Lombardia, ass.Guidesi: "Siamo territorio più attrattivo per investimenti esteri"
Lombardia, ass.Guidesi: "Siamo territorio più attrattivo per investimenti esteri"

Rubriche

Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

SALUTE

Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Consulenti lavoro, analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale
    Consulenti lavoro, analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale
    Silent Hill f, il ritorno dell’incubo che parla al subconscio
    Silent Hill f, il ritorno dell’incubo che parla al subconscio
    Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit
    Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit
    Ghiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
    Ghiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
    EcoFlow lancia le power station "Trail", energia portatile con ingombro e peso ridotto
    EcoFlow lancia le power station "Trail", energia portatile con ingombro e peso ridotto
    iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple
    iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple
    AI nelle aziende italiane: il 67% la adotta, ma solo il 15% è "a prova di futuro"
    AI nelle aziende italiane: il 67% la adotta, ma solo il 15% è "a prova di futuro"
    Apple Intelligence su Apple Watch, come funziona e su quali modelli
    Apple Intelligence su Apple Watch, come funziona e su quali modelli
    L'asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto: la missione Hayabusa2 è a rischio?
    L'asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto: la missione Hayabusa2 è a rischio?
    Cina, dalla ricerca alla realtà: svelata la tecnologia per costruire sulla Luna
    Cina, dalla ricerca alla realtà: svelata la tecnologia per costruire sulla Luna
    Turismo: da città del gioco a meta culturale, la nuova vita di Nova Gorica riparte da Go2025
    Turismo: da città del gioco a meta culturale, la nuova vita di Nova Gorica riparte da Go2025
    Vino: Masi inaugura Monteleone21, la cantina che diventa hub esperienziale
    Vino: Masi inaugura Monteleone21, la cantina che diventa hub esperienziale

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Le novità per la salute
    A Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
    La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi