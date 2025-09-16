Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
Champions League, Juve-Borussia Dortmund 0-0 – La partita in diretta

(Adnkronos) - Juventus e Borussia Dortmund in campo oggi 16 settembre a Torino per la prima giornata della Champions League 2025-2026. La squadra di Tudor, prima in Serie A, è reduce dal successo al fotofinish contro l'Inter, battuta 4-3 nell'ultimo turno. Juventus-Borussia Dortmund è trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW. Nel prossimo impegno di Champions League, la Juve affronterà il Villarreal in trasferta il 1° ottobre. [email protected] (Web Info)
A Carpi disinfestazioni precauzionali per il FestivalFilosofia
Salute
A Carpi disinfestazioni precauzionali per il FestivalFilosofia
Saranno effettuate nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 settembre
Il generale Vannacci mercoledì 17 settembre a San Giovanni in Persiceto
Politica
Il generale Vannacci mercoledì 17 settembre a San Giovanni in Persiceto
Per l’occasione sarà presentata ufficialmente una straordinaria automobile da corsa, prodotta in Italia da un team di giovani ingegneri e costruttori, guidato da Fausto Antonelli
Castelfranco Emilia, conclusa la Sagra del Tortellino Tradizionale
L'iniziativa
Castelfranco Emilia, conclusa la Sagra del Tortellino Tradizionale
Ieri, lunedì 15 settembre, la serata di beneficenza a favore dell’acquisto di un massaggiatore cardiaco da donare all’ambulanza del territorio
West Nile, deceduto un uomo di 80 anni residente a Carpi
Cronaca
West Nile, deceduto un uomo di 80 anni residente a Carpi
Sei i casi di positività al virus trasmesso dalla zanzara comune registrati da maggio in provincia di Modena
Ceramica Abk Group di Finale Emilia, Rifondazione Comunista: "Solidarietà ai lavoratori"
Politica
Ceramica Abk Group di Finale Emilia, Rifondazione Comunista: "Solidarietà ai lavoratori"
Il Cda dell'azienda ha deciso di chiudere la parte produttiva dello stabilimento di Finale Emilia, concentrando la produzione a Solignano
L’Emilia-Romagna prima regione in Italia per utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico
I dati
L’Emilia-Romagna prima regione in Italia per utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico
4,3 milioni i fascicoli attivi, 68 milioni gli accessi in un anno e il 92% di consensi medici
"Meno pausa più benessere", da Avis tre incontri gratuiti per le donne
L'iniziativa
"Meno pausa più benessere", da Avis tre incontri gratuiti per le donne
Giovedì 18 settembre il primo appuntamento con le specialiste che tratteranno i diversi aspetti di questo delicato passaggio nella vita femminile
Greco (Pd): "Volontariato forza viva di Mirandola: la pensa così anche il Comune?"
Politica
Greco (Pd): "Volontariato forza viva di Mirandola: la pensa così anche il Comune?"
"E ' stata fatta la richiesta di spazi adeguati per ospitare le sedi delle associazioni, come Pd chiediamo che venga assunta come priorità" si legge nella nota stampa della capogruppo
La "Banda Rulli Frulli" di Finale Emilia premiata per la partecipazione alla Conferenza Onu di New York sui diritti delle persone con disabilità
Il riconoscimento
La "Banda Rulli Frulli" di Finale Emilia premiata per la partecipazione alla Conferenza Onu di New York sui diritti delle persone con disabilità
La consegna delle targhe oggi, martedì 16 settembre, in Regione, a Bologna
A Modena lo scuolabus è elettrico, in funzione tre nuovi mezzi
La novità
A Modena lo scuolabus è elettrico, in funzione tre nuovi mezzi
Sono stati finanziati dal Ministero per l'Ambiente e della Sicurezza Energetica e sono frutto di un progetto di Servizi educativi del Comune e Aess
Sanità modenese in lutto per la scomparsa del dottor Francesco Rametta
L'addio
Sanità modenese in lutto per la scomparsa del dottor Francesco Rametta
52 anni, era specializzato in chirurgia vascolare e dal 2007 lavorava nei distretti di Carpi, Mirandola e Modena
Camion bloccato sulla via Emilia a Castelfranco, per il recupero è intervenuta una gru
Cronaca
Camion bloccato sulla via Emilia a Castelfranco, per il recupero è intervenuta una gru
E' accaduto nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 settembre
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali

    chiudi