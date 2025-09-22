Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
23 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos > Charlie Kirk, da funerali emerge cammino per futuro del Maga. Anche per il dopo Trump

Charlie Kirk, da funerali emerge cammino per futuro del Maga. Anche per il dopo Trump

|23 Settembre 2025

(Adnkronos) - "I funerali di Charlie Kirk hanno fornito un'istantanea del movimento del Make America Great Again e delle potenziali direzioni per il conservatorismo moderno". Così la Cnn commenta le imponenti esequie funebri dell'assassinato leader di Turning Point Usa, il gruppo ultra conservatore cristiano trasformato "in una forza ancora più potente dal martirio del suo eroe fondatore".  Tanto che, sottolinea ancora l'emittente americana, quello allo stadio di Glendale, è stato "un raro evento Maga che ha coinvolto Trump senza essere esclusivamente incentrato sul presidente, e quindi ha fornito un'indicazione della possibile evoluzione del conservatorismo populista dopo l'uscita dalla scena politica" del tycoon.  Un'evoluzione in cui il movimento di destra cristiana sembra destinato a diventare "una parte più ampia, forse dominante del partito repubblicano", scrive il Washington Post, osservando come gli esponenti dell'amministrazione Trump e del partito repubblicano abbiano "abbracciato come proprio il mix di politica e conservatorismo cristiano" di Kirk, anche se in passato le sue posizioni erano state considerate troppo divisive anche da alcuni conservatori.   A mettere nero su bianco la trasformazione del movimento politico creato da Trump, il Maga, in un movimento nazionalista cristiano, è stato il popolare podcaster conservatore Benny Johnson che, sottolinea il Post, ha chiaramente invocato un dominio culturale e politico della cristianità nella società.  "In questo momento sono rappresentati i governanti della nostra terra, abbiamo il dipartimento di Stato, della Guerra, della Giustizia, il presidente, Dio li ha istituti, Dio ha dato loro il potere sulla nostra nazione e terra, Dio ha salvato il nostro presidente dal proiettile di un assassino", ha detto durante il funerale. E' anche importante osservare, come fa la Cnn, che tra gli esponenti dell'amministrazione intervenuti il vice presidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio sono stati quelli che si sono mostrati più coscienti di questa evoluzione.   Più di Trump, che non ha voluto rinunciare anche in questa occasione alla sua immagine di leader forte e vendicativo e non ha esitato a rivendicare la sua differenza da Kirk, "un missionario dall'animo nobile", la cui moglie Erika ha pubblicamente perdonato l'assassino del marito: "Lui non odiava i suoi oppositori, voleva il meglio per loro - ha detto Trump, in quella che è apparsa alla Cnn un'aggiunta al discorso preparato - ma su questo ero in disaccordo con Charlie, io odio i miei oppositori, non voglio il meglio per loro".  Vance e Rubio, che non a caso al momento vengono considerati i naturali candidati alla nomination per la Casa Bianca del 2028, invece hanno messo l'accento sul loro spirito cristiano e sulla centralità della religione. "Ho parlato di più di Gesu Cristi in queste ultime due settimane di quanto io abbia mai fatto in tutta la mia vita pubblica", ha detto il vice presidente.   Anche se a livello politico prima ancora che alle presidenziali del 2028, Trump e i repubblicani guardano al prossimo anno, alle elezioni di midterm che tradizionalmente penalizzano il partito del presidente in carica. "La corsa è ad organizzare l'elettorato di Kirk, che chiaramente è molto più ampio e disponibile di quanto si riconosca", ha spiegato al Wall Street Journal Don Kettl, professore emerito della School of Public Policy della University of Maryland.  "Il partito del presidente solitamente soffre per una bassa affluenza alle elezioni di midterm, ma la morte di Charlie Kirk potrebbe motivare la base repubblicana, aumentare l'affluenza ed aiutare il partito repubblicano a contrastare un'ondata elettorale negativa", afferma, parlando sempre con il giornale conservatore, Nathan Gonzales, editore della pubblicazione nonpartisan Inside Election.   ---internazionale/[email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

A San Prospero e Medolla lanciata una petizione per avere un semaforo o una rotatoria all'incrocio tra Via Bosco, Via Roncaglio e la SP5
Punto
A San Prospero e Medolla lanciata una petizione per avere un semaforo o una rotatoria all'incrocio tra Via Bosco, Via Roncaglio e la SP5
E' un punto caldo per gli incidenti stradali, molti dei quali si concludono purtroppo con feriti. La frequenza con cui si verificano questi eventi secondo i residenti è allarmante
Il 12 ottobre in Emilia-Romagna la prima domenica “detox” digitale per gli adolescenti
L'iniziativa
Il 12 ottobre in Emilia-Romagna la prima domenica “detox” digitale per gli adolescenti
Una giornata dedicata alla disconnessione digitale e alla socialità: l’invito è a spegnere i telefoni e a riscoprire il piacere di stare insieme, all’aperto o nei luoghi pubblici delle città
Bidoni per pannolini e pannoloni, saranno con le serrature elettroniche a Nonantola
Servizi
Bidoni per pannolini e pannoloni, saranno con le serrature elettroniche a Nonantola
In questi giorni si stanno installando i nuovi dispositivi, accompagnati da cartelli informativi in inglese, rumeno e arabo
Un corso per imparare a vendere, rivolto alle donne del Sorbara, parte a ottobre
Lavoro
Un corso per imparare a vendere, rivolto alle donne del Sorbara, parte a ottobre
Proseguirà fino a novembre, è specializzato per chi pensa a una occupazione nella grande distribuzione
Approvata la nuova Legge Montagna, Casotti (Unione) e Corti (Lega): “un quadro organico per il futuro delle aree montane”
Politica
Approvata la nuova Legge Montagna, Casotti (Unione) e Corti (Lega): “un quadro organico per il futuro delle aree montane”
La legge istituisce la Strategia nazionale per la montagna italiana.
Ecco il programma del teatro di Bomporto, si parte il 3 ottobre
Vestiti
Ecco il programma del teatro di Bomporto, si parte il 3 ottobre
Reso noto il cartellone degli spettacoli fino a novembre
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Allerta meteo arancione martedì 23 settembre in Lombardia, Veneto e Lazio
Allerta meteo arancione martedì 23 settembre in Lombardia, Veneto e Lazio
Charlie Kirk, da funerali emerge cammino per futuro del Maga. Anche per il dopo Trump
Charlie Kirk, da funerali emerge cammino per futuro del Maga. Anche per il dopo Trump
Caso Grillo Jr., Ciro e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda: la sentenza
Caso Grillo Jr., Ciro e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo in Costa Smeralda: la sentenza
Assemblea Onu, oggi il dibattito generale: Trump incontra Zelensky e leader Ue
Assemblea Onu, oggi il dibattito generale: Trump incontra Zelensky e leader Ue
Paracetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: "Rischio autismo"
Paracetamolo in gravidanza, Trump lancia allerta per le future mamme: "Rischio autismo"
Pallone d'oro 2025, trionfa Dembelé. Premio Yashin a Donnarumma
Pallone d'oro 2025, trionfa Dembelé. Premio Yashin a Donnarumma
Onu, Macron: "La Francia riconosce la Palestina". Tajani: "Nessun futuro per Hamas a Gaza"
Onu, Macron: "La Francia riconosce la Palestina". Tajani: "Nessun futuro per Hamas a Gaza"
Jimmy Kimmel torna in tv, lo show di nuovo in onda
Jimmy Kimmel torna in tv, lo show di nuovo in onda
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cala e Pd fermo
Sondaggio politico, Fratelli d'Italia cala e Pd fermo
Serie A, oggi Napoli-Pisa - La partita in diretta
Serie A, oggi Napoli-Pisa - La partita in diretta
Monica Bellucci, le prime parole dopo rottura con Tim Burton: "Avrà sempre un posto nel mio cuore"
Monica Bellucci, le prime parole dopo rottura con Tim Burton: "Avrà sempre un posto nel mio cuore"
Warren Buffet fuori da Byd: come, dove e perché investe 'l'oracolo di Omaha'
Warren Buffet fuori da Byd: come, dove e perché investe 'l'oracolo di Omaha'
Processo Grillo jr, la sentenza: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria. Sei anni e mezzo a Corsiglia
Processo Grillo jr, la sentenza: 8 anni a Ciro, Capitta e Lauria. Sei anni e mezzo a Corsiglia
'Giorge Meloni' diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino
'Giorge Meloni' diventa un marchio in Cina, ecco il brand per abbigliamento e scarpe made in Pechino
Deltaplano su manifestazione pro-Gaza a Calenzano, è polemica: "Riferimento ad attacchi di Hamas"
Deltaplano su manifestazione pro-Gaza a Calenzano, è polemica: "Riferimento ad attacchi di Hamas"
Tutor addio, arrivano i super-autovelox Navigard e SafeDrive
Tutor addio, arrivano i super-autovelox Navigard e SafeDrive
Agnelli e il processo Juve: "Patteggiamento decisione giusta ma sofferta"
Agnelli e il processo Juve: "Patteggiamento decisione giusta ma sofferta"
Scontri tra Pro Pal e polizia a Milano, Meloni: "Immagini indegne, sedicenti 'pacifisti'"
Scontri tra Pro Pal e polizia a Milano, Meloni: "Immagini indegne, sedicenti 'pacifisti'"
Fontana: "Agevolare attrattività capitali di investimenti nel territorio"
Fontana: "Agevolare attrattività capitali di investimenti nel territorio"
Lombardia, ass.Guidesi: "Siamo territorio più attrattivo per investimenti esteri"
Lombardia, ass.Guidesi: "Siamo territorio più attrattivo per investimenti esteri"

Rubriche

Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali

SALUTE

Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Nuovo tariffario, Uap: "Tar Lazio lo abbatte, vittoria per Ssn e pazienti"
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Infezioni sessuali crescono tra i giovani, esperti Spallanzani incontrano studenti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Cancro stomaco, studio svela efficacia terapie target in 10-15% pazienti
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Come combattere la "brain fog": consigli e rimedi per migliorare attenzione e memoria
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Stefano, la Sla e il sogno di una sera alla Scala: "Un'emozione tornare a vivere"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, esperta Gattoni: "Scarsa conoscenza criticità assistenza Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Malattie rare, Bastianello (Aisla): "Diamo sollievo a famiglie di persone con Sla"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Vaia: "Per gli italiani salute, pace e lavoro sono priorità, basta divisioni"
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Dal climate change alle pandemie, a Milano un laboratorio insegna a pensare 'sostenibile'
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Giornata mondiale dell'Alzheimer, neurologi: "Ora percorsi cura più efficaci e sostenibili"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Amici obesi e Fiao: "Bene Gemmato su possibile estensione accesso agonisti Glp-1"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"
Malattie rare, Aisla: "In Lombardia una notte di luce per Giornata Sla"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    Consulenti lavoro, analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale
    Consulenti lavoro, analisi delle nuove regole del Concordato preventivo biennale
    Silent Hill f, il ritorno dell’incubo che parla al subconscio
    Silent Hill f, il ritorno dell’incubo che parla al subconscio
    Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit
    Inail e Artes 4.0 insieme per ridurre incidenti sul lavoro con Bando Bit
    Ghiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
    Ghiaccio "attivo" su Marte, i dati INGV svelano fenomeni glaciali recenti
    EcoFlow lancia le power station "Trail", energia portatile con ingombro e peso ridotto
    EcoFlow lancia le power station "Trail", energia portatile con ingombro e peso ridotto
    iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple
    iPhone Fold, primi dettagli sul debutto del pieghevole di Apple
    AI nelle aziende italiane: il 67% la adotta, ma solo il 15% è "a prova di futuro"
    AI nelle aziende italiane: il 67% la adotta, ma solo il 15% è "a prova di futuro"
    Apple Intelligence su Apple Watch, come funziona e su quali modelli
    Apple Intelligence su Apple Watch, come funziona e su quali modelli
    L'asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto: la missione Hayabusa2 è a rischio?
    L'asteroide 1998 KY26 è più piccolo del previsto: la missione Hayabusa2 è a rischio?
    Cina, dalla ricerca alla realtà: svelata la tecnologia per costruire sulla Luna
    Cina, dalla ricerca alla realtà: svelata la tecnologia per costruire sulla Luna
    Turismo: da città del gioco a meta culturale, la nuova vita di Nova Gorica riparte da Go2025
    Turismo: da città del gioco a meta culturale, la nuova vita di Nova Gorica riparte da Go2025
    Vino: Masi inaugura Monteleone21, la cantina che diventa hub esperienziale
    Vino: Masi inaugura Monteleone21, la cantina che diventa hub esperienziale

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    Le novità per la salute
    A Medolla per i donatori di sangue anche controlli gratuiti col dermatologo e per i genitali maschili
    La realizzazione di questi progetti si avvale del sostegno fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola, a cui si aggiungono i contributi raccolti dai famigliari in memoria di Ornella Marchetti e devoluti ad Avis.
    La cerimonia
    Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE
    Realizzato nel 1906 dall’architetto Gustavo Zagni e trasferito a Mirandola nel 1934, ha rappresentato per decenni un punto di riferimento come edicola, accompagnando generazioni di cittadini. Rimasto inaccessibile dopo il sisma del 2012, torna oggi a nuova vita come spazio di incontro e convivialità.
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.

    Curiosità

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

    chiudi